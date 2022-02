iGoodi, la avatar factory italiana che crea gemelli digitali dalle fattezze realistiche

Un’evoluzione del selfie, molto oltre l’emoji e il memoji. Nel prossimo futuro, dicono, saremo così: cloni virtuali di noi stessi. Avatar. Che si aggirano nella nebulosa del metaverso, sperando che sia più roseo del mondo là fuori, quello reale. Ci vorranno anni, ma c’è chi si è mosso per tempo. Le avatar factory, per esempio, che creano gemelli digitali dalle fattezze ultra realistiche, copie perfette dell’originale umano. Ce ne sono una manciata nel mondo, una è in Italia. Si chiama IGoodi, è stata co-fondata da Billy Berlusconi, figlio di Paolo e nipote di Silvio. Dopo una laurea alla Bocconi e la gavetta nelle aziende di famiglia, ha deciso di seguire la passione per la tecnologia.

"Abbiamo iniziato cinque anni fa, quando nessuno sapeva cosa fosse il metaverso. Nel digitale c’era tutto ma mancava l’elemento centrale, il nostro corpo. E così abbiamo cominciato a fare ricerca. Oggi abbiamo ottenuto una tecnologia matura che crea smart body foto-realistici, con la nostra unicità fisica e le nostre misure antropometriche", ci spiega il fondatore nello showroom di Milano (l’altro è a Torino), nell’edificio che ospita la redazione di Il Giornale (di proprietà del padre).

All’ingresso svetta The Gate, il gigantesco uovo-grembo materno dal quale nasce l’alter ego di pixel. Si scarica la app, si ottiene un codice Qr (con 69 euro di spesa) e scansionandolo si può entrare nell’uovo. Facciamo una prova. Bisogna spogliarsi, indossare una tutina grigia, rimuovere occhiali, orologi, gioielli e raccogliere i capelli. All’interno tutto è bianco e luminoso, le pareti punteggiate da 180 fotocamere ad alta risoluzione. Il primo tentativo fallisce ("stanno facendo dei lavori sulla rete"), il secondo va a buon fine. Basta seguire il video tutorial, su come posizionarsi. Una delle camere scatta due immagini del visto, scegliamo quella preferita e poi in pochi secondi il body scanner aziona simultaneamente e automaticamente le altre fotocamere per riprodurre ogni centimetro del corpo. Niente di invasivo.

«La tecnologia di scansione arriva direttamente da Hollywood – prosegue Berlusconi – L’abbiamo plasmata e abbiamo messo a punto un sistema di algoritmi di intelligenza artificiale e un software proprietario che crea il modello 3D assolutamente identico all’originale».

“Your avatar is ready”, ci annuncia una e-mail poche ore dopo. Ed eccolo lì, il nostro doppio, dentro il cellulare. Un po’ inquietante guardarsi così, ma sono innegabilmente io. Nulla a che fare con gli avatar pupazzetti visti finora. Il mini me ruota a 360 gradi, ci si può osservare da ogni angolazione. Può ballare il Gangnam Style o il twist, salutare e perfino volare. Il software azzecca le mie taglie, l’altezza, il peso. Misura non solo giro vita e fianchi, ma anche circonferenza collo, caviglia, cosce, polpacci, più un’altra decina di parametri, compreso indice di massa corporea, massa magra e massa grassa. È uno specchio impietoso.

Divertente, unico, certo. Carino da postare sui social. Ma a cosa serve?

"Il nostro smart body ci aiuterà nelle cose pratiche – risponde il fondatore - Per esempio potrà essere impiegato nella tele-sartoria, per farsi fare un capo su misura da un sarto a migliaia di chilometri di distanza. Oppure per lo shopping online, con la certezza di acquistare un abito della nostra taglia, evitando così i resi. Possiamo mandare il nostro avatar a un nutrizionista o un personal trainer per farci prescrivere dieta e allenamento e con le successive scansioni vedere se il nostro corpo è cambiato e come. In ambito medicale può essere impiegato in ortopedia, per la mappatura dei nei o nell’ambito della posturologia. Abbiamo appena stretto un accordo con l’azienda italiana QuestIT per dare agli assistenti virtuali un volto umano attraverso l’intelligenza artificiale. Ci è capitato di creare l’avatar di un amministratore delegato, che voleva parlare da remoto ai suoi dipendenti, di fare una sfilata di moda interamente con corpi digitali e una performance danzante dopo aver scannerizzato l’intero corpo di ballo. Con la pandemia è diventato chiaro che l’ubiquità è preziosa".

L’ambizione è di portare l’avatar alle masse, ma per ora Igoodi ha realizzato solo un migliaio di scansioni e non è ancora in grado di offrire alcun servizio che utilizzi lo smart body: «Ci vorranno ancora un po’ di mesi, stiamo parlando con diverse aziende, potenziali partner», promette l’imprenditore. Ma ammette che serviranno anni, almeno cinque, prima di arrivare al mainstream.

Altra questione non da poco riguarda i dati, visto che i gemelli digitali contengono informazioni molto sensibili: "Tutti i dati e gli avatar sono di proprietà del cliente ma vengono gestiti dalla nostra piattaforma. Ovviamente serve l’autorizzazione degli utenti prima di condividerli con terzi. In futuro si potrebbe usare la blockchain per rendere tracciabile e certificato il proprio clone".

L’avatar economy è già realtà, nonostante il metaverso sia ancora un’idea embrionale, e secondo Forbes potrebbe valere 400 miliardi di dollari entro il 2025. I grandi brand producono già abiti e scarpe per avatar ed esistono marchi di solo digital clothing. Il mercato è tutto da creare, l’hype sta preparando il terreno e Mark Zuckerberg ha reso il tutto più plausibile quando ha cambiato il nome di Facebook in Meta. Nel 2021, però, il Reality Labs di Fb ha perso 10 miliardi di dollari. La (meta) rivoluzione può attendere.