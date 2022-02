Musica, voci, effetti speciali: così l'italiana dpstudios crea suoni per videogiochi

“Dpstudios incarna la mia idea di coniugare il percorso da ingegnere, tecnico e pragmatico, con la passione per la musica, il suono e la creatività” a parlare è Davide Pensato, Audio Director e Fondatore di dpstudios, azienda che si occupa di game audio. Dopo una laurea in ingegneria delle telecomunicazioni, Pensato approda nei neonati Ubisoft Studios di Milano diventando il responsabile del Dipartimento Audio. L'esperienza accumulata negli studi meneghini lo porta a fondare, quindici anni fa, dpstudios, realtà che si occupa di game audio: design, produzione creativa e integrazione. “Insieme al team di sviluppo definiamo la struttura audio del gioco, il cosiddetto audio design, a seguire componiamo la musica, registriamo gli effetti sonori e le voci, per concludere inseriamo i contenuti nei software di sviluppo. Ci occupiamo di tutte le fasi".

Negli anni, gli strumenti di sviluppo per chi si occupa di audio design sono migliorati, permettendo un maggior controllo sui contenuti che si traduce in un maggior realismo e immersività nel gioco. Spiega Pensato: “Le distanze tra la fase creativa e tecnica si sono ridotte, oggi è molto più semplice creare suoni e musiche potendoli provare direttamente nel gioco. È ormai consuetudine che un sound designer o compositore lavori a stretto contatto col programmatore che realizza la logica software”. Contemporaneamente i team italiani hanno iniziato a percepire il sound design come un valore aggiunto, prosegue Pensato: “Non ci si rivolge più all’amico musicista e si sente l’esigenza di un servizio professionale che permetta al proprio gioco di utilizzare un audio di livello”.

Tra i progetti a cui ha partecipato dpstudios troviamo titoli indie come Foreclosed di Antab Studio, Bookbound Brigade di Digital Tales, Milanoir di Italo Games e Beyond The Sky di Iperurania Arts. Altri progetti di rilievo a cui hanno lavorato nell’ultimo periodo sono Assetto Corsa Mobile di Digital Tales, Daymare:1988 di Invader Studios, Xenon Racer di 3D Clouds, Theseus VR di Reply Game Studios, e al momento hanno in cantiere due importanti produzioni italiane. Ci dice Pensato: “La mia missione è sempre stata quella di creare un Audio Department on demand che lavorasse a ogni progetto come se fosse interno allo studio di sviluppo, ma solo per il tempo necessario, ottimizzando anche il budget, aspetto molto importante in una scena in crescita come la nostra. Chi si rivolge a noi sa di trovare un team con esperienza capace di affrontare ogni tipo di progetto, dal grosso gioco AAA al super Indie Gamification. Inoltre fornire qualsiasi tecnologia, PC, Concole,VR, AR, Phygital, Web o Mobile, e soprattutto una radicata cultura del videogame”.

Col tempo, dpstudios ha implementato un sistema cloud di condivisione dell’informazione tramite il quale ogni progetto ha un tracciamento in tempo reale di quello che stanno facendo. “Ogni studio ha la visibilità più completa su ogni singolo suono prodotto o fase di integrazione e soprattutto un documento di Audio Design condiviso in cui trovare le informazioni necessarie per ogni aspetto audio del gioco. Programmatori, game designers, producer e il resto del team hanno accesso a questo contenitore di informazione, flessibile e continuamente aggiornato”.

Tra i clienti di dpstudios sono anche presenti grandi aziende che, teoricamente, poco avrebbero a che fare con i videogiochi, ma ci spiega Pensato: “La gamification rappresenta un mondo a sé. Questo tipo di cliente, che il più delle volte non comprende come si realizzi nel dettaglio un videogioco, ha richieste spesso astratte e si affida alla nostra esperienza per concretizzarle. Quando si lavora su licenza si ha il vantaggio di potersi appoggiare a qualcosa che già esiste, si tratta quindi di creare un’identità sonora adatta sia al pubblico di riferimento sia al contesto in cui il gioco sarà distribuito”, conclude “La differenza sostanziale rispetto a un videogioco classico è proprio nel ruolo dell’audio, più funzionale che emotivo e anche nel maggior coinvolgimento decisionale, dovendo spesso essere noi a proporre soluzioni concrete partendo da idee astratte”.

Parlando della game industry nostrana, Pensato si definisce un perpetuo entusiasta, a volte utopista, ci dice: “Ho vissuto in prima persona la scena italiana degli ultimi 20 anni e non posso che continuare a vedere i passi da gigante fatti. Ricordo quando non esistevano Milan Games Week Indie, First Playable, Italian Videogame Awards, Svilupparty, solo per citare alcune delle realtà che rendono la scena viva e florida”.

Collaborando con diversi studi italiani, Pensato ha potuto notare un incremento di professionalità in tutte le aree, anche quelle dove in passato si era più deficitari, come il management e l'imprenditorialità. Ci dice: “Questo è anche merito di un sistema didattico in area videogame che è ormai realtà, fornendo ogni anno all’industria decine di professionisti. Mi sento sicuramente parte di questo processo di crescita avendo tenuto la mia prima lezione nel 2009 e insegnando nei principali istituti da anni, vedo sempre più studenti diventare in brevissimo tempo colleghi su progetti a cui lavoro”.

Secondo Pensato uno dei limiti maggiori della scena nostrana è la carenza di networking: “Al di là delle occasioni ufficiali e delle opportunità istituzionali, gli studi sono ancora troppo chiusi, si fatica forse a uscire dalla logica nerd dello sviluppatore che non comunica ma si concentra sul lavoro tecnico. C’è ancora diffidenza verso l’altro che viene visto come concorrente e non come risorsa”.

Pensato continua confessando che anni fa voleva realizzare un portale di recruitment legato al gaming italiano, progetto che poi è rimasto un sogno nel cassetto. Conclude: “Manca un qualcosa che possa generare energia, contatti e sinergia tra tutti noi. Non è una colpa, il nostro focus è produrre e non comunicare, ma sento che l’anello mancante per una vera maturazione del settore è la creazione di strutture che favoriscano lo scambio di competenze, di risorse e il recruitment".