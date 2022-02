Loris Degioanni: uno startupper è come un artista cui tremano le gambe ogni mattina

“Come stai bene!”, dico a Loris Degioanni quando il suo volto compare sullo schermo, “non sei cambiato tanto”. Non lo vedevo da qualche anno, il poster boy delle startup italiane. Il ragazzo prodigio. Studi in Piemonte, il salto in Silicon Valley, una prima startup milionaria e subito exit. Era il 2010 e lo misi in copertina del mio ultimo Wired come direttore. Lui si era prestato a fare una foto ironica, vestito da esploratore e con lo sguardo di chi si è perduto nella valle. Occhi brillanti, sorriso dolce: gli stessi, dodici anni dopo. “Sono invecchiato come tutti ma sono sempre io”, mi dice. No, non è cambiato Loris Degioanni, adesso che guida una nuova startup, ancora più ambiziosa, Sysdig, reduce da due round di investimento astronomici per i nostri standard: 188 milioni di dollari più 350, quasi la metà di tutto quello che è stato investito in startup in Italia nel 2021; i soldi necessari per giocarsi tutto, o Sysdig, che ha una valutazione di mercato di 2,5 miliardi di dollari, vince e si prende il mercato di riferimento, o perde e fallisce.

In questa conversazione Loris Degioanni fa il punto alla vigilia della partita decisiva spiegando il senso e le difficoltà di fare lo startupper.

La vita è stata più generosa o faticosa con te?

“È stata faticosa ma se dovessi dare un giudizio direi sicuramente più generosa. Sì, ovviamente si fa fatica, ma è una scelta quella di faticare”.

Al tuo livello è quasi un privilegio, vuol dire che hai scelto di stare ancora in prima linea.

“Sì, non si smette mai di faticare. Epperò c’è un po’ il mito, soprattutto in Italia, dell’amministratore delegato che è quello che fatica meno degli altri. In realtà no. Man mano che una società cresce, aumenta il multitasking e cresce la pressione. Ed è una pressione diversa dagli inizi. Quando nasce una startup fai tutto da solo: engineering, marketing product, tutto. Un multitasking orizzontale. Poi diventa verticale, perché devi specializzarti nel ruolo che hai assunto in una organizzazione. Epperò ci sono sempre mille altre cose da risolvere che ti arrivano da tutte le parti. E quindi in un lavoro come quello che faccio, la vera fatica alla fine è l’incertezza: non è tanto una questione del numero di ore lavorate, ma di quante decisioni hai dovuto prendere su base quotidiana senza disporre di tutte le informazioni necessarie”.

Sono ancora così tante quelle decisioni incerte?

“Sì sono ancora tantissime. Essenzialmente, in un meccanismo di crescita esponenziale tipico di una startup, ogni volta che raggiungi un obiettivo, il giorno stesso hai la pressione per raddoppiare quella specifica metrica l’anno successivo. Quindi ogni successo aziona un meccanismo perverso di stress. Immagina di aver appena raddoppiato le vendite grazie ad un lavoro mastodontico, in quel momento sai di doverle raddoppiare di nuovo anche l’anno successivo”.

Sono molti anni che ti seguo. E ti trovo sempre più determinato. Cos’è che davvero ti motiva quando ti svegli al mattino? È la prospettiva di un raddoppio infinito o c’è dell’altro?

No, quello fa parte del gioco. Il raddoppio è un meccanismo necessario per poter fare qualcosa di livello planetario, però non è la mia vera motivazione”.

E quindi? I soldi? Diventare più ricco? Il potere? Come fai a conservare intatta la grinta di quindici anni fa?

“Nessuna di queste cose. Per una persona con un cervello normale c’è un misto di soddisfazione per quello che fai, simile a quella che può provare un pittore o un compositore. Certo i soldi sono importanti ma io non credo che chi ha veramente passione per quello che fa crei qualcosa soltanto per i soldi. Un pittore e un compositore creano un’opera dal nulla e quando questa cosa viene giudicata bella non solo da loro stessi ma dal pubblico, quando viene apprezzata, allora l’artista ne trae un piacere”.

L’imprenditore è un po’ un artista?

“È un po’ diverso ma non tanto. Prendiamo un disco che crea dal nulla piacere in chi lo ha creato quando qualcuno lo ascolta. L’imprenditore è soddisfatto quando qualcuno spende dei soldi per comprare un suo prodotto o un servizio perché li trova utili o ben fatti”.

Il tuo lavoro, anzi il tuo business, non è facilissimo da spiegare in un articolo. Visto che hai fatto la metafora dell’artista, se la tua azienda fosse un quadro che quadro sarebbe? E un se fosse un brano musicale?

“Sarebbe qualcosa di molto tecnico e raffinato. Non un dipinto bellissimo con cinque colori ma uno che ha bisogno di moltissime minuzie che sono però determinanti per il risultato finale. Noi infatti facciamo prodotti altamente tecnologici che richiedono anni per essere sviluppati; che hanno milioni di righe di codice che si intersecano l'una con l’altra e che sono realizzati da terzi. Abbiamo un team di oltre cento ingegneri che lavorano tutti assieme per creare questo quadro. Quindi ci sono moltissimi pezzi che devono essere messi assieme per creare qualcosa che stia in piedi tecnicamente ma che sia anche bello: il team di design lavora ancora direttamente a contatto con me per fare qualcosa di utile e bello per poter essere venduto alle grandi aziende del mondo. Il software ben scritto produce un piacere, una soddisfazione che però - e torno al discorso di prima -, nasce da quelle infinite microcomponenti da cui è composto. Quindi se ti dovessi dire quale quadro racconta Sysdig ti direi: uno di quei quadri enormi e ultra dettagliati”.

Lo racconti così ai tuoi figli il tuo lavoro?

“Con loro è già più facile. Ti lascio immaginare mia madre che ancora adesso non ha idea di cosa faccia. Ho due gemelli e ogni tanto mi chiedono: papà ma tu esattamente cosa fai? Le scorse vacanze di Natale li ho portati a visitare i nostri uffici a San Francisco per far vedere loro che è un posto bellissimo, che ogni giorno vado in un posto tangibile, non immaginario. Oppure gli parlo dei nostri clienti, che conoscono, come alcune grandi aziende che fanno i videogiochi che usano ogni giorno”.

Loro ti vedono lavorare al software ogni giorno: gli hai contagiato un po’ di passione per il coding?

“Un po’ sì. Quello di 11 anni ormai capisce abbastanza queste cose e posso spiegargli abbastanza bene quello che faccio e diventa interessante discutere con lui come è organizzata una azienda”.

Torniamo al mito del raddoppio: com’è andata a Sysdig nel 2021 che è stato un anno complicato per molti ma non per tutti evidentemente. A che è dovuta la vostra accelerazione?

“Alla transizione al cloud. Come azienda abbiamo intercettato questa esigenza e lo stiamo facendo aggiungendo una prospettiva critica importantissima: la cybersecurity. Quindi, essenzialmente, la pandemia sta producendo una accelerazione verso il digitale e questa accelerazione produce una modernizzazione degli stack, dei componenti e delle architetture tecnologiche. Questo salto in avanti riguarda tutti, dai software che utilizziamo per le videoconferenze alle banche, che ormai sono quasi solo software e non hanno più sportelli”.

La tua azienda sta tra i fornitori di cloud e le aziende che lo devono adottare, corretto?

“Corretto. Per esempio molte aziende automobilistiche sono nostri clienti: il cloud in questo caso contiene tutti i dati di una macchina e la logica per guidarla autonomamente e deve essere protetto perché è sotto costante attacco da parte di hackers ma è anche sotto il costante rischio di errori. Un errore nel codice, magari una configurazione sbagliata di uno sviluppatore, può mettere a rischio i tuoi dati. Noi siamo quelli in grado di andare e controllare la tua infrastruttura di backup del cloud e proteggerla da rischi esterni ed interni. Questo mercato sta esplodendo e di conseguenza sta esplodendo il tipo di cose che facciamo noi e il tipo di cose che facciamo noi”.

Loris Degioanni e Suresh Vasudevan

Chi sono i vostri concorrenti?

“Ci sono una o due aziende un po’ più grosse che si sono gettate su questo settore qui ma altrimenti è un discorso fra 4 o 5 start up come la nostra che domineranno questo mercato e si decide nei prossimi mesi chi vincerà la gara. Il punto qui per noi non è tanto aver individuato il mercato giusto o meno ma scoprire se riusciremo a essere fra i primi due o tre in un mercato che genererà un vincitore enorme. E’ questa è la ragione per cui tiriamo su tutti questi soldi”.

Ti riferisci ai round di investimento. Ne hai fatti addirittura due nel 2021. Perché hai deciso di rilanciare subito?

“Perché è iniziata la partita finale. Si decide adesso il vincitore, non c’è più tempo. Ed è chiaro che uno degli ingredienti per vincere è la quantità di risorse che noi e i nostri concorrenti avremo per essere in grado di andar sul mercato in maniera aggressiva, raggiungere i nostri clienti fare marketing, e fare vendite e espandere i punti vendita eccetera eccetera quindi siamo nella fase in cui c'è certezza che chi fra noi i nostri competitor vincerà diventerà un'azienda probabilmente che vale decine di miliardi di dollari di capitalizzazione”.

È una partita che vede in campo solo aziende americane o ci sono anche israeliani e cinesi?

“Nel nostro mercato non ci sono cinesi, mentre Stati Uniti e Israele sono competitor. E poi c’è l’Italia, un pizzico di Italia perché nonostante l'azienda sia incorporata negli Stati Uniti il nostro ufficio di più grande crescita e quello dove facciamo tutta la ricerca e sviluppo è l'ufficio di Milano. Quindi comunque quella di Sysdig è tecnologia italiana fatta in gran parte da italiani”.

Il cuore di Sysdig è a Milano? Perché?

“Sì è uno il nostro ufficio più grande di ricerca e sviluppo quindi abbiamo più ingegneri a Milano che a San Francisco”.

È stata una scelta dettata dall’ affetto per l'Italia? Non credo soltanto questo. Qual è la motivazione per cui ha scelto Milano? Perché i nostri ingegneri sono più bravi e costano meno?

“Per una serie di ragioni, un mix di talenti e convenienza rispetto a San Francisco. Ma più di ogni altra cosa per una questione di lealtà. Il problema più grosso che hanno tutte le aziende a San Francisco è il drain di talenti. C'è troppa competizione per assumere i talenti migliori: anche se hai offerto delle condizioni ottime c'è comunque qualcuno in grado di offrire delle condizioni migliori delle tue. Quindi la grossa difficoltà a San Francisco è che fai tantissima fatica magari ad assumere qualcuno e poi questo qualcuno sai che ha già i giorni contati: un anno, due anni, tre al massimo e poi andrà da qualche altra parte. Mentre in Italia puoi veramente costruire in maniera affidabile una visione a lungo termine per il tuo team di ingegneri”.

Allora non vieni soltanto in estate per via delle vacanze?

“No, vengo spesso per lavorare con il team a Milano. Ovviamente per la pandemia sono tutti stati messi a casa e ho cancellato diversi viaggi però assolutamente no, non vengo solo per le ferie perché anzi ci vediamo spesso. Tutte le parti critiche del nostro prodotto sono state sviluppate in Italia e per venderlo dobbiamo parlare con i nostri ingegneri italiani”.

Torniamo un momento al vostro business. Hai citato il settore delle automobili, è quello il settore più interessante per voi?

“No, il verticale principale è il settore finanziario perché le banche sono sempre più fatte di software. Il modo principale per una banca per offrirsi ai propri clienti è l'app del telefono o il sito web. Per le banche di qualunque tipo nel mondo lo stack software diventa l'elemento principale di differenziazione con i concorrenti, quindi fanno molta attenzione a essere sempre al bleeding edge della tecnologia. Stanno investendo tutte tantissimo ed è raro negli Stati Uniti trovare una banca che non sia completamente nel cloud; il che se ci pensi è sensazionale come cosa perché sono i nostri dati finanziari e i nostri soldi, sono i soldi del mondo a stare nel cloud. Praticamente stanno tutte lì le grosse banche negli Stati Uniti”.

E voi esattamente cosa fate?

“Detto male, noi siamo quelli che quando uno fa la transizione al cloud, gli evitiamo o lo aiutiamo a evitare che uno vada sulle prime pagine dei giornali perché ha perso tutti i dati dei suoi clienti”.

L’Italia sta finalmente portando tutta la sua pubblica amministrazione sul cloud varando un polo strategico nazionale con Sogei, Tim, Leonardo e Cdp. Tutti i nostri dati sensibili saranno sul cloud fra un paio di anni. Saranno al sicuro?

“Il cloud non è inattaccabile ma è più sicuro del server sotto la scrivania certo. Intanto perché c’è qualcuno che si occupa della sicurezza di tutta l’infrastruttura. E poi perché diventa l’occasione per scrivere il software in maniera nuova, più efficiente e potenzialmente più sicura. Però questa nuova era porta con sé delle nuove complessità. Per esempio, uno dei paradigmi del cloud è l’automazione. L'automazione è fantastica perché ti permette di ridurre l'errore umano, come dicevo prima molti dei problemi di sicurezza derivano da errori umani fatti in buona fede e quelli l'automazione li rimuove; ma vuol anche dire che ci affidiamo sempre di più a infrastrutture software che si “autocomandano” tra virgolette e autocomandandosi diventa veramente critico capire quando hai perso dei dati e cosa è successo e bloccare in tempo la perdita. Perché quando c'è una persona che fa l'errore, ne ha sempre un'altra dietro che controlla e interviene; ma quando il software prende decisioni automaticamente basta una frazione di un microsecondo per perdere il controllo dei tuoi dati, delle carte di credito. E quindi i nostri software di sicurezza devono anche diventare sempre più sofisticati per capire cosa succede in millisecondi mentre un essere umano ci metterebbe una settimana”.

Quando hai fondato Sysdig avevi in testa questa visione o si tratta di qualcosa che hai scoperto strada facendo?

“La seconda di gran lunga. Nelle startup c’è il concetto di pivotare, fare pivot, cambiare direzione, e questo è stato costante fin dall'inizio. Siamo partiti con un prodotto che era più orientato al monitoring che comunque faceva cose molto diverse da quelle che fanno i nostri prodotti oggi. C’è un continuo feedback, è un continuo ascoltare i tuoi utenti, ascoltare il mercato cercare di vedere cosa fanno i tuoi competitor ed è un continuo adattarsi. Ci sono stati diversi pivot radicali e ci sono micro-pivot continui e costanti che facciamo tutt'oggi ed è fondamentale e continuare a farli perché questo lavoro non è mai una linea retta dal punto A al punto B. Mai”.

Eppure la tua è una storia raccontata come una linea inarrestabile di successi. E tu mi stai dicendo invece che hai dovuto fare pivot grandi e piccoli tante volte. Quale è stato il momento più difficile?

“Si fa mi fa sempre sorridere perché poi vedi mi raccontano tutti così. Mi ricordo che il fondatore di Erbil diceva la gente pensa che noi siamo un successo overnight mentre magari uno ha vissuto dieci anni di sofferenza. Ed è assolutamente identico per me. Quando hai un'azienda che sia di 3 persone o che sia di quasi 500 come la storia è una sequenza infinita di pugni in pancia che ti prendi con un piccolo successo qua e là e la gente guarda solo i piccoli successi e li mette in una linea che sembra abbastanza reale e dice: questo qui ha avuto una traiettoria senza mai far fatica. Mentre ti posso garantire che tutt'oggi ti svegli il mattino ed è una fatica tremenda e ti tremano le gambe”.

Qual è stato il periodo più difficile?

“Non lo so, ce ne sono stati molti. Forse per me la parte più difficile è sempre quella legata alle persone in generale. Essere alla guida dell'azienda ti richiede di proiettare una forza psicologica perché la gente guarda a te e tu e tu devi dimostrare che ci credi sempre. E in alcuni casi magari è molto difficile perché un tuo compagno di viaggio che decide di lasciare il percorso ti mette in condizione di chiederti se stai davvero facendo la cosa giusta: sto prendendo in giro qualcuno continuando a dire a tutti che questa cosa funzionerà e che sta andando tutto bene che non è che risolveremo i problemi che abbiamo eccetera eccetera, quando invece ci sono persone che scelgono di andarsene perché pensano che non ce la faremo? Questo psicologicamente di solito lo trovo o sempre molto duro. Quindi c'è il prodotto, ci sono le difficoltà tecniche, ci sono gli obiettivi di vendite eccetera eccetera però forse il lato personale è sempre quello che alla fine ti ferisce di più e ti mette più in difficoltà. Questo può variare da persona a persona però se devo pensare alle cose che durante la storia di Sysdig mi hanno mi hanno dato i colpi più duri sono legate o a persone che magari non ci hanno più creduto o a persone che non ce l'hanno fatta e che io ho dovuto lasciare andare”.

Torniamo ai freddi numeri: il fatturato 2021 per esempio.

“Abbiamo avuto una crescita di più del 100 per cento sull’anno precedente ma non posso dire i numeri assoluti perché questo ovviamente ci mette in relazione con le altre startup con le quali stiamo competendo”.

All'inizio della pandemia si diceva che alla fine della pandemia saremmo cambiati: ti senti diverso?

“Sì, sono cambiato, è cambiata anche la nostra azienda di molto perché siamo cambiati noi come persone. La mia vita pre-pandemia era per almeno il 50 per cento del mio tempo stare in giro da qualche parte del mondo e mi ricordo benissimo tra l'altro che poco prima che scoppiasse la pandemia sarei dovuto venire a Napoli e ovviamente non è successo. Non sono successe mille altre cose e la mia vita è cambiata molto, ormai è l'opposto. Da quasi due anni a questa parte viaggio pochissimo e ho fatto quasi tutto da questa stanza. La qual cosa onestamente la trovo un miglioramento della qualità della vita perché ho avuto molto più tempo da spendere con la mia famiglia, con i miei figli, con mia moglie. L'anno scorso mentre i miei figli facevano scuola da casa abbiamo fatto quasi tutto l'inverno in montagna, sulla Sierra Nevada, cosa che non mi capita da quando ero alle scuole superiori e andavo sulle Alpi. Quindi per lo meno lo stile di vita è cambiato molto ma anche la prospettiva, il fatto che anche in un'industria altamente di proprietà intellettuale come la mia comunque l'interfaccia con la persona era considerata necessario; prima anche per un piccolo problema con uno dei miei clienti saltavo su un aereo a andavo a New York. Questa cosa non esiste più, non l'abbiamo più fatto e siamo sopravvissuti; anzi così facendo le cose sono cresciute più velocemente di come crescevano prima e stiamo andando ancora meglio. E questo come organizzazione ci ha modificati molto e ci ha fatto scoprire dei lati dell'organizzazione che non conoscevamo”.

Un'ultima cosa: dopo un 2021 formidabile che ti aspett dal 2022, cosa lo renderà un successo?

“Nel 2021 abbiamo fatto due round di finanziamento e abbiamo raccolto una quantità di capitale importante che ha innescato il seguente meccanismo: Sysdig non è più un'azienda che ha la possibilità di essere acquisita. Siamo troppo grossi, saremo troppo cari da acquisire. Il che è una cosa che da un lato mi fa tremare i polsi personalmente perché vuol dire che l'unica opzione che abbiamo è di andare in Borsa: o la va o la spacca come si dice. E se non se non la va andiamo a casa, andiamo a casa e facciamo un buco che sarà ricordata negli annali, cioè saremo ricordati come l'azienda italiana che si è bruciata centinaia di milioni di dollari per nulla fondata da quel famoso Loris Degioanni… Se invece la va, vuol dire che entro la fine del 2022 dobbiamo essere in traiettoria per iniziare a pensare ad andare sul Nasdaq. La quotazione in Borsa. E quindi in quel caso diranno che quel Loris Degioanni partito da un paesino in provincia di Cuneo è arrivato a Wall Street con la sua azienda”.

Adesso ho capito perché prima dicevi che ti tremano le gambe.

“Esatto, è una sfida terrorizzante. Ma ti devo dire con sincera verità che nel momento in cui abbiamo fatto soprattutto questo ultimo round che chiude tutte le porte a una potenziale acquisizione di Sysdig, mi sono quasi sentito, non so come dire, dell'energia aggiuntiva addosso perché è sempre così… Vedi, io penso di essere più intelligente di altre persone, non sono più capace, ma il mio talento nella vita è quello di buttarmi nella piscina piena di coccodrilli e imparare a nuotare. E la maniera in cui ho fondato Sysdig, l'ho fatta partire da solo, qui, nel giardino di casa mia dicendo: proviamo e poi vedremo. Ovviamente se avessi saputo la quantità di sofferenza che avrei vissuto con questa scelta probabilmente non l'avrei fatta, ma allora non lo sapevo e mi sono buttato. Quando mi chiedevi cosa ti motiva non ho fatto in tempo a dirti la seconda parte della risposta: la seconda parte è la paura. Paura ma anche la voglia di di dimostrare che ti sei messo in difficoltà e te la risolvi. E questa qui non so cosa succederà. Però nel momento in cui ho tagliato veramente quel cordone ombelicale ovvero la possibilità di essere acquisito per qualunque cifra, mi sono detto ok, il 2022 è proprio l'anno critico, vedremo cosa succederà. Abbiamo in cantiere l'obiettivo di raddoppiare il fatturato di nuovo, se lo raggiungiamo a quel punto ci siamo. Abbiamo i numeri molto vicini a poter andare in Borsa sul Nasdaq. Ovviamente bisogna saperlo che è una cosa illogica perfino da pensare. Però è l'unica cosa che possiamo fare. Questa è la ragione per cui abbiamo preso tutti questi soldi. Quando la tua unica scelta è quella allora raccogli più capitale che puoi anche a costo di diluizione, perché l'alternativa è implodere in una maniera che verrà ricordata negli annali. Quindi con un po più di cash diminuisce questo rischio e vedremo cosa succederà,ma questo è il 2022 per noi, un anno da ricordare in una maniera o nell'altra”.