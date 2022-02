Colpo grosso di Iubenda, entra in Team Blue

Ci sono asettici comunicati stampa che celano una fiaba ma se la sai scovare, tra le righe, scopri una morale che suona così: un ragazzo italiano, anche con pochissimi aiuti, può riuscire a fare una azienda di successo globale restando qui. E’ una morale confortante. Chi ci ha creduto, in questi anni, alle startup, non ha sprecato una vita a rincorrere sogni impossibili. Il comunicato, in inglese, dice solo che Iubenda da oggi unisce le forze con Team.Blue, una delle società leader in Europa per fornitura di servizi web. Tecnicamente quelli di Team Blue hanno rilevato le quote di chi in Iubenda ha investito undici anni fa. Questo procedimento si chiama “exit”, e per chi fa venture capital è il segnale che quei soldi sono stati investiti bene perché sono tornati indietro moltiplicati per tre o quattro volte.

Iubenda è una azienda che fornisce privacy policy chiavi in mano a chi apre un sito web. Senza perdere tempo e soldi, vai sul sito di Iubenda, clicchi sulle caratteristiche della tua azienda e in pochi secondi le tue regole per la gestione dei cookie e dei dati personali sono pronte. Andrea Giannangelo la raccontava così già allora nel 2010, quando Iubenda era soltanto una presentazione in pdf e lui era uno studente di economia a Bologna con la passione per il web. Era nato in Abruzzo, in una famiglia dove il computer connesso alla rete era di casa, ma i suoi non gli avevano mai fatto la playstation per i videogiochi e allora lui a undici anni si era messo a studiare per capire come potesse trasformare quel computer in una console. Solo che poi si era accorto che quel mondo, il mondo del coding, era molto più divertente dei videogiochi. Ed era diventato bravo. Sapeva fare siti web e anche qualcosa in più.

Nel 2010 Telecom Italia aveva lanciato un progetto per sostenere le startup digitali chiamato Working Capital: a quei tempi un progetto così era un cigno nero. Dopo la fine delle dot.com, nel 2000, in Italia era nata una sola startup significativa, Yoox; per il resto c’era stata la grande fuga da un mondo che aveva illuso molti, arricchito pochissimi e fatto perdere soldi a tutti gli altri. Ma quella che nella Silicon Valley fu una pausa di qualche anno, in Italia era diventato un deserto infinito. Ma poi erano arrivati Facebook e l’iPhone a ricordarci che l’innovazione non si ferma e anche per darsi un tono Telecom aveva lanciato “WCap” arruolando come talent scout Gianluca Dettori, anch’egli protagonista del boom negli anni ‘90 e poi riconvertito in venture capitalist.

Fu Dettori il primo a intercettare Giannangelo che era venuto alla tappa bolognese di Working Capital ma solo per vedere che aria tirava. Qui, con quella determinazione feroce che avremmo apprezzato dopo, agganciò Dettori e gli raccontò questa storia della privacy policy automatizzata, resa facile. Ora bisogna capire che in quel momento la privacy sembrava una cosa morta e sepolta. Con la nascita dei social network era il momento della condivisione: volevamo condividere tutto, ogni momento della nostra vita, incuranti del destino dei nostri dati personali. Non ci ponevamo neanche il problema della profilazione degli utenti, del potere che stavamo dando agli algoritmi per manipolarci. Ad un certo punto Mark Zuckerberg in persona, quando era all’apice della popolarità, lo disse chiaramente questo concetto: la privacy è morta. Ecco in quel momento più o meno Andrea Giannangelo racconta a Dettori la sua idea e lo folgora. Non tanto per l’idea in sé: no, lo folgora Andrea. Dice oggi Dettori: “Ogni tanto nella vita incontri quelli speciali, li ascolti e lo sai che andranno lontano”. Dettori lo dice subito ad un paio di amici investitori, Andrea Di Camillo e Marco Magnocavallo: in tre ci mettono 69 mila euro. Non una gran somma “ma è anche vero che io allora avevo soltanto un pdf con una idea”. Quesi soldi bastano per partire. Anzi no, sono i soldi per pagare i primi stipendi del chief technology officer, Domenico Vele, che Andrea ha convinto a mollare il suo lavoro ma promettendogli uno stipendio (mentre Giannangelo non lo prenderà per i primi tre anni, mantenendosi con altri lavoretti legati al digitale).

Sono gli anni “del pane e cipolla” ricorda Giannagelo. Vele sviluppa la prima versione di Iubenda che debutta nel 2011 e funziona. La legge europea dei cookie, che in Italia entra in vigore nel 2015, crea un mercato che non c’era: le aziende quando aprono un sito web hanno bisogno di avere una privacy policy in poco tempo e a buon mercato. E così Iubenda cresce, lentamente ma cresce. E nel 2014 Giannangelo si chiede se non sia il caso di accelerare, trovare soldi per fare il grande salto. Fa un giro dei principali investitori ma le offerte sono risibili e decide di andare avanti da solo. Assume sviluppatori ovunque nel mondo ma non li porta in Italia, li lascia a lavorare là dove sono. Iubenda infatti ha un ufficio a Milano ma non ha un vero quartier generale, è la classica azienda californiana dove si applica il remote working: i suoi circa cento dipendenti sono sparsi in ogni angolo del globo. “Tre sono in Russia”, dice Giannangelo, “uno vive ad Ibiza, si fa il bagno tutti i giorni, ed è più felice, così lavora meglio”.

Nel 2018 con l’approvazione definitiva del Gdpr, il regolamento generale sulla protezione dei dati personali in Europa, il mercato della privacy esplode, nascono nuove startup ovunque, solo che non partono come Giannangelo con 69 mila euro ma sostenute da investimenti milionari. Giannangelo capisce di essere ad un bivio: vendere, incassando un bel po’ di soldi, o trovare un partner e provare a diventare il numero uno. Decide di provare a vincere tutto. Entra nel gruppo europeo di Team Blue, due milioni e mezzo di clienti nel mondo che da oggi possono chiedere di avere i servizi privacy di Iubenda. Tecnicamente per Iubenda vuol dire crescere di dieci o venti volte.

Giannangelo dice di non aver festeggiato, “non è il mio carattere”, ma una cosa la ripete con fierezza: “Nessuno ci credeva”. In realtà qualcuno ci ha creduto dal primo momento, dal primo incontro, durante una pausa dei lavori di Working Capital a Bologna: Gianluca Dettori. Questo con Iubenda non è il primo successo del fondo di investimento di Dpixel che lanciò tanti anni fa, ma forse è quello più emozionante. Non si tratta soltanto dei soldi restituiti agli investitori. Si tratta di un metodo, un modo di guardare all’innovazione che ha avuto successo: “Finalmente so che non ho buttato via dieci anni di vita e che tutto questo percorso tortuosissimo alla fine ha avuto senso. Aveva senso, ha senso, continuare a scommettere sul talento dei giovani. Ha senso farlo anche se hanno soltanto un pdf e una idea perché alcuni di loro, lo capisci subito, arriveranno lontano. E non ti puoi permettere, non ci possiamo permettere come paese, di voltare loro le spalle”.