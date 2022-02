Horizon: Forbidden West e il ritorno di Aloy, eroina dei due mondi

Horizon: Zero Dawn ha rappresentato un punto di svolta importante per gli studi PlayStation e la possibilità per Sony di poter contare su un marchio forte, riconoscibile e con una protagonista interessante e al passo coi tempi. Con le sue 20 milioni di copie, le avventure di Aloy si piazzano al quarto posto nella classifica delle esclusive più vendute, un ottimo risultato se contiamo che davanti ci sono marchi fortissimi come Marvel’s Spider-Man, The Last of Us e God of War.

Ecco perché le aspettative sul seguito, Horizon: Forbidden West, disponibile dal 18 febbraio, sono abbastanza alte. Sia per quanto riguarda Sony, che spera di bissare il successo del primo capitolo, sia per il pubblico, rimasto affascinato dall’ambientazione eco-punk di una Terra proiettata molti anni nel futuro che mescola società tribali, tecnologie del passato e bestie robot che ricorderanno ai più stagionati giocattoli come gli Zoids. Il fulcro di tutto è ovviamente Aloy, una protagonista particolarmente interessante che mescola il classico viaggio dell’eroina chiamata dal destino con un temperamento avventuroso e la gravitas di chi sente di portare sulle spalle il destino intero della razza umana.

I magnifici 22 del 2022: i videogiochi più attesi del nuovo anno di Giacomo Barbieri , Icilio Bellanima , Emanuele Capone , Alessandra Contin , Lorenzo Fantoni 12 Gennaio 2022 Gamingdi Giacomo Barbieri , Icilio Bellanima , Emanuele Capone , Alessandra Contin , Lorenzo Fantoni

Forbidden West riprende le fila più o meno dove ci eravamo lasciati, solo che Aloy è passata dall’essere una paria di una tribù matriarcale in cui il suo essere senza madre era visto con sospetto a un ruolo decisamente più istituzionale: è l’eroina di Meridian, una figura al limite del messianico, rispettata e anche temuta. Tuttavia, come il più classico dei topos narrativi, nuove minacce incombono, la IA che ha quasi annientato la razza umana non è stata del tutto sconfitta e quindi è arrivato il momento di avventurarsi là dove il suo nome non vale niente, nell’Ovest Proibito, dove regna la bellicosa e militarizzata civiltà dei Tenakth.

Horizon: Forbidden West è il classico titolo open world di dimensioni gargantuesche cui siamo abituati ormai da tempo, il classico gioco in cui perdersi esplorando chilometri e chilometri di pianure, montagne, canyon, villaggi e avamposti alla ricerca di risorse più o meno rare, oggetti da scambiare e missioni secondarie, contando sulle abilità atletiche di Aloy, un rampino per raggiungere le aree più impervie e la possibilità di cavalcare alcune creature biomeccaniche. Come sempre in questi casi, la nostra alter ego potrà aumentare caratteristiche e abilità sfruttando punti esperienza da acquisire completando le varie missioni ed eliminando avversari umani e robotici, che potranno poi essere sfruttati nei vari rami di specializzazione.

Se avete giocato al capitolo precedente vi troverete di fronte a un’esperienza abbastanza simile, incentrata su ambientazioni spettacolari e scontri in cui la componente strategica è estremamente importante. Ogni avversario è caratterizzato da debolezze e punti di forza che andranno conosciuti molto bene, così come sarà essenziale sfruttare nel modo più adatto un arsenale fatto di archi, fionde, trappole e attacchi corpo a corpo. Ovviamente, in base a come deciderete di potenziare Aloy, alcune scelte si riveleranno più efficaci di altre e, un po’ come nel primo capitolo, le sfide più interessanti saranno quelle con i mostri biomeccanici. Se gli umani tenderanno ad attaccarvi senza troppe sfumature, le varie creature, con le loro aree vulnerabili e i comportamenti differenti in base alla razza, saranno molto più stimolanti da cacciare.

Ovviamente ci sono alcune novità: il già citato rampino, una vela con cui planare dai picchi più alti, alcuni nuovi mostri, bombe fumogene, una nuova arma pesante in grado di lanciare giavellotti e un gioco da tavolo simile agli scacchi chiamato Batosta Meccanica con cui intrattenersi nelle locande quando non avete voglia di cacciare, oltre alla possibilità di potenziare armi ed equipaggiamento nei banchi di lavoro sparsi in giro per la mappa.

Appare quindi evidente fin da subito che la struttura di Horizon: Forbidden West non solo è solidamente appoggiata sul precedente, come giusto che sia, ma che, esattamente come il primo capitolo, non si discosta più di tanto dal canovaccio del genere. Questo non è un difetto, ma se avvertite un po’ di stanca verso giochi come Assassin’s Creed, Ghost of Tsushima e in generale verso gli open world con un sacco di missioni e basati sui punti esperienza, non saranno le avventure di Aloy a farvi cambiare idea. Tuttavia, vale anche il contrario: se adorate questo tipo di impianto ludico, allora Forbidden West è esattamente ciò che vi serve per passare decine e decine di ore esplorando in lungo e in largo uno degli universi più belli da vedere nell’attuale panorama videoludico, uno spazio reso ancora più bello dalle maggiori capacità di esplorazione, che adesso includono anche laghi e caverne sotterranee allagate e montagne sempre più alte da cui lanciarsi planando verso un cobra cyborg che lancia scosse elettriche.

Il fulcro del giudizio e del gradimento su Forbidden West e sui titoli di questo tipo, è tutto qua: le meccaniche sono rodate e di sicuro le avete già provate in mille sfumature, se la storia e la protagonista vi appassionano, sarà uno spasso. E rispetto ad altri giochi simili, le creature di Forbidden West sono un interessante peculiarità.

Perché Microsoft e Sony comprano tutte queste aziende di videogiochi? di Lorenzo Fantoni 06 Febbraio 2022 Il retroscenadi Lorenzo Fantoni

Uno dei difetti più grandi del primo capitolo era che il gioco svelava praticamente tutte le sue meccaniche all’inizio, dà là in poi o ti piaceva la storia oppure si sentiva la mancanza di un vero senso di progresso. Sotto questo punto di vista, Forbidden West corregge il tiro, perché non solo le abilità e le specializzazioni di Aloy sono molte di più ma anche le armi, pur essendo poche e quasi tutte già viste, hanno sfumature e approcci differenti e spesso vanno scovate in qualche avamposto sperduto. Certo, il traino di tutto resta lei: Aloy, e la sua storia, che in questo azzeramento delle sue cariche dovute alle nuove zone da esplorare offre un personaggio ancora più interessante da interpretare. Aloy è una persona determinata e spavalda che però porta con sé il peso tipico delle figure costrette a salvare il mondo: la solitudine. La sua missione è solo sua, e per quanto ci siano persone pronte ad affiancarla, è lei a portare sulle spalle il peso, un peso che a volte la porta a isolarsi e a fare i conti con chi è rimasto indietro. Inoltre, Aloy adesso è anche una figura cui tutti guardano con rispetto ma anche aspettative: quando salvi il mondo una volta, poi tutti si aspettano che tu lo faccia sempre.

Confrontarsi con le tribù Tenakth è dunque un modo per rimescolare queste carte e la storia principale sa condurci per mano mantenendo sempre desta l’attenzione, forse ancora più che in passato, attingendo dal mito della frontiera, grazie anche a tantissime attività secondarie che vi consigliamo assolutamente di intraprendere perché scritte forse anche meglio del percorso principale.

Tutto questo avviene senza abbandonare le caratteristiche che hanno reso Aloy un personaggio interessante e l’esempio di come si possa scrivere una figura femminile senza per forza abusare del classico archetipo narrativo della donna forte. Aloy è senza dubbio testarda, ironica con chi dubita di lei e particolarmente annoiata dai giochi di potere, ma non è sempre forte, non sempre affronta le sfide con spavalderia, lo fa perché sente il bisogno di farlo, per proteggere chi ama, perché è ciò che gli altri si aspettano da lei. Tutto questo è possibile anche perché il mondo attorno a lei è scritto con cura e vede uomini e donne giocarsela alla pari in tutti gli aspetti, sia in quelli positivi sia in quelli negativi.

Ovviamente ci sono società matriarcali e patriarcali e alcune restrizioni, ma per fortuna non siamo per l’ennesima volta messi di fronte a una donna che deve combattere una società di uomini brutali e bidimensionali per dimostrare che anche le donne sanno picchiare, non deve dimostrare di poter fare le cose che fa un uomo. E allo stesso tempo le figure femminili non sono tutte stucchevoli madri salvifiche, sante o maliziose manipolatrici. Aloy lotta e vive, come tutte le figure di Horizon, buone e cattive che siano, per quello che è, per ciò che vuole fare. E questa diversità di approccio si nota anche nella costruzione dei personaggi di contorno, che hanno stazze, etnie e tratti estremamente diversi tra di loro, senza che questo diventi un messaggio da sottolineare col pennarello grosso, è più una questione di sfumature.

Se i videogiochi sono uno spazio sia di divertimento ma anche politico, come tutti gli spazi di espressioni dell’essere umano, ecco che Horizon: Forbidden West può essere non solo un modo per macinare ore e ore di arrampicate, scontri ed esplorazioni ma pure per vivere un po’ di tempo in un mondo sì difficile, tribale e affascinante dove permangono ingiustizie, religioni e tradizioni oppressive, ma anche dove si viene giudicati per ciò che si fa e non per ciò che si è.