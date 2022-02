15 scimmie morte, ritardi, dipendenti scontenti: Neuralink è il grande flop di Elon Musk?

Le scimmie utilizzate negli esperimenti da Neuralink sarebbero soggette a "estreme sofferenze" e alcune sarebbero morte. È la denuncia del Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM), l'organizzazione americana no-profit di oltre 17mila medici che ha depositato un'istanza presso il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti per violazione dell'Animal Welfare Act accusando Neuralink della uccisione di 15 scimmie. Neuralink ha risposto sul suo blog alle accuse sui presunti abusi compiuti sulle scimmie oggetto di test presso la UC Davis (Università della California), ex partner dell'azienda fondata da Elon Musk. "Le accuse provengono da persone che si oppongono a qualsiasi uso di animali nella ricerca. Attualmente, tutti i nuovi dispositivi e trattamenti medici devono essere testati sugli animali prima di poter essere sperimentati eticamente sugli esseri umani. In Neuralink, siamo assolutamente impegnati a lavorare con gli animali nel modo più umano ed etico possibile", si legge sul post. Ammettendo, tuttavia, di essere stati costretti a procedere all'eutanasia di otto esemplari.

Un emblema

Neuralink, la società fondata nel 2016 che ambisce a creare un dispositivo che colleghi il cervello umano ai computer e a internet, rischia però di diventare l’emblema stesso di tutti gli aspetti meno convincenti del modello imprenditoriale di Elon Musk. Già da tempo è noto come questa società sia afflitta da un costante turnover e come solo due degli otto membri della squadra originaria lavorino ancora per Neuralink.

Che Musk sia propenso a fare promesse che non è in grado di mantenere non è una novità. Dalle auto completamente autonome che sarebbero dovute diventare realtà entro il 2021 (al più tardi), fino allo sbarco dell’essere umano su Marte che si sta rivelando – non sorprendentemente – più ostico del previsto, lo stesso Musk ha ammesso che “le tempistiche non sono il suo forte”. È anche noto come le condizioni di lavoro nelle aziende del fondatore di Tesla e SpaceX siano particolarmente dure. D’altra parte, è sempre Musk ad aver affermato che “per cambiare il mondo” non basta lavorare 40 ore a settimana, ma è necessario “arrivare a 80 o anche 100”, facendo sospettare che orari di questo tipo potrebbero venire richiesti ai suoi dipendenti.

Pochi progressi

Adesso, però, le numerose testimonianze di ex dipendenti raccolte da Fortune dipingono un quadro ancora più fosco. “In questo impero, tutti sono guidati soltanto dalla paura”, ha per esempio affermato un anonimo ex impiegato di Musk. “C’era insoddisfazione ai piani alti per il ritmo con cui stavamo facendo progressi, anche se in realtà stavamo andando a una velocità senza precedenti”, ha spiegato un altro. Più in generale, l’accusa è che all’interno di Neuralink si sia instaurata una cultura della colpevolezza e della paura, in cui la pressione per mantenere tempistiche considerate impossibili è fortissima e si viene accusati di essere responsabili dei ritardi anche quando la colpa è una mancata consegna. Più in generale, non c’è un rapporto realistico tra i tempi della sperimentazione animale e umana – che può richiedere mesi o anni – e le aspettative di Musk, che vuole iniziare a mostrare risultati concreti sull’essere umano il prima possibile (la promessa è di cominciare la sperimentazione umana quest’anno; a gennaio è in effetti comparso un annuncio di lavoro collegato).

Neuralink è però anche accusata di aver portato all’estremo quello che a volte sembra essere il modello di business di Elon Musk: attirare investimenti, azionisti e attenzione mediatica con promesse mirabolanti. “Quel tipo è un maestro nel vendere cose che potrebbero non funzionare mai”, aveva denunciato il pioniere delle Neuroscienze e delle interfacce macchina-cervello Miguel Nicolelis, della Duke University. “Non arriveremo mai a scaricare le emozioni delle persone o le loro funzioni cognitive profonde, e non diventerà mai possibile imparare il francese caricando una grammatica francese in un’interfaccia cervello-macchina”. Per essere una società che ha l’obiettivo dichiarato di “fondere l’essere umano e l’intelligenza artificiale” e di curare lungo il percorso la “cecità, la paralisi, la sordità e la malattia mentale”, i concreti sviluppi di Neuralink non sembrano inoltre essere all’altezza. “Musk promuove cose che sono già state inventate e ci vuol far credere di aver compiuto imprese eccezionali”, ha accusato sempre Nicolelis.

Il link

È innegabile che i progressi effettivi di Neuralink abbiano a volte lasciato l’amaro in bocca: gli esseri umani hanno manovrato bracci robotici con la mente già dal 2005, impianti wireless sono stati innestati nelle scimmie nel 2014, e – come scrive la MIT Tech Review sminuendo alcune recenti conquiste di Neuralink – gli scienziati “nei loro laboratori ascoltano i ronzii e i crepitii degli impulsi elettrici registrati dai cervelli animali (e anche umani) da decenni”. Per molti neuroscienziati, l’innovazione più interessante di Neuralink è il dispositivo chiamato “link”: delle dimensioni di una moneta e contenente al suo interno processori in grado di trasmettere i segnali registrati dagli elettrodi, potrebbe un domani venir installato nel cranio umano. L’impianto che Neuralink sta testando sui maiali possiede mille canali ed è in grado di leggere i segnali di altrettanti neuroni. L’obiettivo di Musk è però di aumentare questo numero di un fattore di 10mila volte.

“Tali obiettivi esponenziali, però, non affrontano necessariamente delle precise necessità mediche”, spiega sempre la MIT Tech Review. “Per risolvere la paralisi, la cecità o i problemi mentali, quello che spesso manca non sono elettrodi dieci volte più numerosi, ma la conoscenza scientifica, per esempio, degli squilibri elettrochimici che causano la depressione”. L’accusa rivolta a Musk è insomma quella di concentrarsi esclusivamente sugli aspetti tecnologici, senza prendere in considerazione le ramificazioni umane e gli aspetti meno quantitativi e più qualitativi. Non solo: poiché l’obiettivo dichiarato di Elon Musk è la “simbiosi con l’intelligenza artificiale”, le eventuali applicazioni mediche di Neuralink sembrano una sorta di cavallo di troia utile solo a inseguire gli obiettivi transumanisti.

“A livello di specie, è importante comprendere in che modo coesistere con l’intelligenza artificiale più avanzata, conquistando qualche forma di simbiosi con la AI”, ha dichiarato Musk qualche tempo fa. “In questo modo, il mondo potrà essere controllato dalla volontà combinata delle persone della Terra. Questa potrebbe essere la cosa più importante che un dispositivo come questo (il link, nda) è in grado di ottenere”. Elon Musk sembra a volte voler trasformare gli esseri umani in qualcosa di molto simile a dei robot in grado di raggiungere la massima efficienza e produttività possibile. Forse non è un male che spesso i suoi desideri non sembrino realizzarsi.