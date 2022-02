Smartphone Redmi Note 11, la prova di Italian Tech

Quando devi provare un nuovo smartphone di Xiaomi, la prima cosa che guardi è il prezzo. Non è avarizia, è che sin dall’inizio il marchio cinese ha basato la sua forza proprio su questo. Meglio: sul rapporto fra prezzo e qualità, fra quello che si spende e quello che si ottiene.

Il Redmi Note 11, punto di partenza della nuova gamma di telefonini dell’azienda, costa 229 euro. E appena lo scopri, pensi che siano tanti, soprattutto se confrontati con il prezzo per il mercato internazionale, che è di 179 dollari (al cambio sarebbero 159 euro). E però poi pensi appunto a quello che ti porti a casa, con quella cifra. E inizi a rivalutare il tuo primo giudizio.

La prova: Pixel 6 e Pixel 6 Pro, come sono fatti e come vanno i nuovi smartphone di Google di Emanuele Capone , Bruno Ruffilli 03 Febbraio 2022 Smartphonedi Emanuele Capone , Bruno Ruffilli

Redmi Note 11, le caratteristiche tecniche

E che cosa ci si porta a casa, con quei 229 euro? Il Redmi Note in versione 4-64, cioè con 4 Gb di Ram e 64 di memoria interna (che è quella che abbiamo avuto in prova), mentre spendendo 20 euro in più si passa alla versione 4-128 (che è probabilmente la versione da comprare). Il display è un Amoled Fhd+ da 6.43 pollici, con refresh rate che può arrivare a 90 Hz, il suono è stereo, il processore è uno Snapdragon 680 e la batteria è da 5mila mAh, affiancata dal caricatore rapido da 33W. Che è in confezione, a proposito di quello che ci si porta a casa nonostante il prezzo relativamente contenuto dello smartphone.

Le fotocamere posteriori sono 4: quella principale, non stabilizzata, è da 50 megapixel, mentre le altre sono una grandangolare da 8 Mp, una macro da 2 Mp e un sensore di profondità sempre da 2 Mp. Il sistema operativo è Android 11, su cui poggia la personalizzazione MiUi tipica degli Xiaomi, qui arrivata alla release numero 13.

Il Redmi Note 11 nell’uso di tutti i giorni

Come si vede, le caratteristiche tecniche sono decisamente in linea con la fascia di mercato in cui il Note 11 va a inserirsi, se non qualche spanna sopra. E comunque non dicono tutto. Non dicono la cosa più importante, non dicono quanto questo smartphone sia gradevole da usare quotidianamente: è leggero (meno di 180 grammi), piacevole da tenere in mano e da maneggiare, la scocca posteriore non trattiene troppo le impronte, è rapido nello sblocco e nell’avvio. Sì: sono tutte sensazioni, ma sono belle sensazioni. E contribuiscono a quel senso di portarsi a casa più di quello che si è speso e a migliorare l’esperienza d’uso.

Ma oltre le sensazioni, che c’è? C’è un telefono che fa tutto quello che deve fare, lo fa per bene e senza tanti fronzoli, concreto: le foto sono a livello di quelle di concorrenti che costano anche 100-150 euro in più, la batteria dura tranquillamente un paio di giorni (abbiamo usato il Redmi Note 11 come secondo telefono per 3 settimane) e le prestazioni sono più che adeguate alla gestione di mail, chat, navigazione online e pure un po’ di casual gaming. Insomma, questo è un telefono che sicuramente non ti colpisce quando viene presentato, ma che apprezzi quando inizi a usarlo: se fosse una persona, non sarebbe una di quelle persone di cui ci si innamora con un colpo di fulmine, ma che si impara ad amare nel tempo. E che “don’t break the bank”, come dicono gli americani. Non ti costa una fortuna.

Gli abbiamo trovato solo un paio di difetti, che però non compromettono l’esperienza d’uso: il sensore di luminosità è tarato molto (ma molto davvero) verso il basso, cosa che probabilmente contribuisce a prolungare la durata della batteria, ma anche costringe a continue regolazioni per vedere meglio lo schermo; nella MiUi 13 c’è ancora il noioso bug che avevamo trovato già nello Xiaomi 11T Pro, con le app che non vanno in background quando si torna alla schermata iniziale e si blocca il telefono, e invece si riaprono inaspettatamente allo sblocco successivo, facendo spesso perdere le notifiche.

Redmi Smart Band Pro, la prova del bracciale dedicato al fitness di Emanuele Capone 27 Novembre 2021 Wearabledi Emanuele Capone

Che cosa ci è piaciuto

esperienza d’uso

peso contenuto

durata della batteria

giusto rapporto qualità/prezzo

Che cosa non ci è piaciuto

luminosità sempre un po’ bassa

bug sulla chiusura delle app

Il nuovo Xiaomi Redmi Note 11 è disponibile dal 17 febbraio su mi.com, su Amazon, negli Xiaomi Store e in altri negozi di elettronica; la versione 4-128 si potrà trovare anche nei punti vendita degli operatori di telefonia mobile.