L'architetto che progetta spazi nello Spazio

Secondo Raffi Tchakerian, l’espansione dell’umanità verso altri mondi, dalla Luna a Marte, darà vita “a nuove culture, forse anche a nuove religioni”. Perché nello spazio cambia il modo di pensare. E di progettare. Tchakerian, 37 anni, libanese, insegna Space design al Dubai Institute of Design and Innovation dal 2018. Una disciplina che prenderà sempre più piede perché la rivoluzione portata da Elon Musk e Jeff Bezos ha aperto ai viaggi di massa oltre l’atmosfera, a persone “normali”. E il design avrà un ruolo centrale, non solo per sopravvivere ma perché bisognerà sconfiggere la noia, grazie a intelligenza artificiale e realtà virtuale. Di recente ha raccontato agli studenti della Lumsa, durante uno degli “Innovation talks”, di come prendono forma ambienti e oggetti per viaggiatori interplanetari. Look alla Johnny Depp, è laureato in design industriale a Venezia, dove in lunghe passeggiate al Lido discuteva con lo zio, monaco armeno, di filosofia e tecnologia. Per diversi anni ha collaborato con Arturo Vittori, space architect, fratello dell’astronauta. Racconta, con un italiano fluente, come la progettazione per lo spazio sia, letteralmente, un altro mondo.

Perché si sta parlando così tanto ora di space design?

"Finora solo gli Stati avevano le risorse per poter lanciare programmi e accedere allo spazio. Dal boom della Silicon Valley sono emersi personaggi con capacità economiche, risorse e mentalità per poterlo fare. Nel 2004 SpaceshipOne di Burt Rutan è riuscita ad accedere allo spazio per due volte in due settimane e ha rotto quella barriera. SpaceX e Blue Origin per la prima volta hanno creato razzi riutilizzabili da far atterrare e riutilizzare in meno di 24 ore. Per la prima volta abbiamo un accesso più sostenibile ed economico allo spazio. Anche per persone come noi. Lo spazio è un ambiente severo, non puoi sbagliare. Lo space design deve progettare proprio per favorire l’accesso di massa allo spazio a chi non è addestrato".

Cosa insegnate al Dubai institute of innovation?

"Nel primo anno tutti gli studenti devono fare corsi o laboratori per allenarsi a pensare in modo critico, astratto e apprendere la capacità per progettare. Uno dei corsi deriva direttamente da Mit: “How to design almost anything”. Ci sono vari moduli per la scansione e la stampa 3D. Abbiamo anche nuovo robot per stampare con la sabbia. Così puoi usare risorse in situ, sulla Luna o Marte, per costruire. Un transfer tecnologico dalla Terra allo spazio".

Come bisogna pensare per progettare ambienti e oggetti "spaziali"?

"Per vivere a lungo, e per il successo della missione, devi pensare ad aspetti psico-fisiologici dei passeggeri e degli astronauti, l’interazione con l’ambiente. Se guardi all'interno della Stazione spaziale internazionale, tutto viene usato, non hai pareti né soffitto, ed è estremamente ingegneristico. Se invece guardi la capsula di SpaceX all'interno, è tutto virtuale, l'AI si occupa della gran parte dei processi. Si tratta di rendere gli ambienti meno "macchinistici" e più umani, anche per chi non è addestrato".

Come?

"Possiamo inviare risorse primarie per creare attrezzi e ambienti e poi riciclarli col rapid manufacturing. Immagina bracci robotici che possono ristampare riconfigurare lo spazio durante la notte, ambienti flessibili o pneumatici, ci sono vari materiali che in base a come li gonfi puoi creare ambienti diversi, poi con la “assenza gravità” hai molte più opportunità. Ma anche su Marte, dove c’è il 30 per cento della gravità rispetto alla Terra, e puoi costruire con meno materiale. Parliamo anche di un ambiente sonoro, di odori, colori, profumi, per stimolare i sensi e creare un ambiente che evolve con te. Con tecnologie che leggono il tuo stato emozionale, puoi giocare coi sensi per rendere missione più piacevole ma anche sostenibile".

Raffi Tchakerian, 37 anni, libanese, insegna Space design al Dubai Institute of Design and Innovation

C’è un paradigma per progettare un oggetto “spaziale” rispetto al design terrestre?

"Faccio l’esempio della scultura AtlasCoelestisZeroG, progettato per lo spazio: 13 anelli uno dentro l’altro che in microgravità si aprono, fu creato per i 400 anni di Galileo. La Nasa disse che era un oggetto pericoloso, perché composto da vari microelementi, e se si rompe possono mettere le persone a rischio. Quando progetti per lo spazio non puoi avere oggetti che galleggiano che colpiscano le persone o possono danneggiare le attrezzature. Oggi, quando progetti per una produzione di massa hai molto scarto di materia, anche il 70 per cento. Nello spazio hai bisogno solo di stampare un oggetto senza perdite, lo puoi customizzare in maniera molto efficiente. Indichi al software i Newton, le forze che deve sopportare e in quali punti, e l’algoritmo mette la materia dove serve, proprio come con le ossa del nostro corpo. Nel futuro, per progettare, ci affideremo agli algoritmi".

Poi Atlas Caelestis ha volato sulla Stazione spaziale internazionale.

"Sì, perché lo hanno reso più robusto. Lo hanno inviato nello spazio come oggetto artistico, e invece gli astronauti hanno iniziato a giocarci e lo hanno anche rotto. Questo è un esempio di come nello spazio gli astronauti trovano modi inaspettati per usare ambienti e oggetti. In una delle missioni Mars 500, in Russia, i volontari chiusi per due anni hanno smantellato l’ambiente e creato oggetti nuovi, perché si annoiavano, volevano creare qualcosa, giocare. Nello spazio deve essere tutto flessibile".

Ha un esempio di ambiente spaziale ideale che ha visto in un film per esempio?

"Uno degli esempi più interessanti, è base di 2001 Odissea nello spazio. Per viaggi lunghi devi in qualche modo garantire la gravità artificiale, questo per il modo in cui lo spazio distrugge il corpo umano, occhi, ossa muscoli, ci sono le radiazioni. E creare spazi, ambienti e volume maggiore rispetto a una navicella. Avevo progettato per tesi magistrale un modulo per la Iss con un sistema gonfiabile, da quattro metri a otto di diametro. Garantire volumi grandi è già un buon elemento di design".

Durante la sua lezione alla Lumsa ha usato più volte le parole “umano” e “inumano”, nel senso di inospitale per una lunga esperienza. E richiamato più volte il concetto di noia. Perché?

"Quando sono iniziate le missioni spaziali, ci si concentrava solo su the right stuff: se avevi tutti i requisiti per diventare astronauta allora non c’erano problemi. Non ci si concentrava sui problemi psicologici. Le priorità erano altre. Negli ultimi 10-15 anni ci sono state diverse ricerche, in sottomarini o in zone artiche, su cosa succeda alla psicologia umana durante missioni di un anno e più. C’è un grande impatto sulla psicologia. La noia è una delle barriere più grandi".

Come si sconfigge la noia in lunghi mesi di missioni spaziali?

"Quando fai una passeggiata nel bosco, o anche a casa, senti il clacson o i vicini, gli uccelli, quelli sono tutti microelementi che creano variazioni dell'ambiente. In ambienti isolati, come la Stazione spaziale, si sentono sempre gli stessi rumori, quelli delle macchine che ti tengono in vita, questo crea un torpore, i sensi non sono stimolati. Bisogna quindi variare i rumori, i colori, fare attività di gioco, arte, musica. Il cambio della routine non è da sottovalutare. Abbiamo progettato uno specchio che cambia colore in base all’umore, se sei felice ti dà uno spettro giallo, se invece sei depresso si muove e cerca di farti divertire".

E come esperienze? Per esempio la virtual reality?

"Oggi parliamo molto del Metaverso. Si potrebbe creare una specie di sistema dove gli astronauti possono entrare e staccarsi dall’isolamento durante lunghi viaggi nello spazio. Crearsi una propria realtà. Ci sono algoritmi di Artificial intelligence capaci di tenerti occupato, potresti avere uno psicoterapeuta virtuale, se hai problemi puoi entrare come fa Brad Pitt in quel film (Ad astra, ndr) che interagisce con una AI. L’intelligenza artificiale giocherà un ruolo importante perché non avremo collegamenti diretti, le distanze saranno troppo grandi, su Marte. Non saranno possibili conversazioni con la famiglia, e con le persone a cui vuoi bene".

Come immagina una colonia extraterrestre? Da dove comincia a prendere forma?

"Quando insegnavo all’Università americana di Beirut, nelle prime tre settimane agli studenti veniva chiesto di diventare “scienziati di Marte”. Si iniziava con lo studiare l’atmosfera e il territorio, perché rispetto alla Terra cambia tutto. Se decidi di progettare al polo marziano, lo fai col ghiaccio, come gli igloo, oppure invii robot che lo sciolgono e possono combinare e stampare in 3D nuove strutture. Dipende anche dalla tipologia della missione, se è breve oppure di lunga durata, per pochi pionieri o centinaia persone. Devi garantire la sicurezza degli abitanti. Ghiaccio e acqua sono molto utili come protezione dalle radiazioni cosmiche, ma anche i lava tubes (grandi caverne sotterranee ndr), ci sono sulla Luna e anche su Marte. Se hai bisogno di carburante per tornare sulla Terra, devi scegliere luoghi dove terreno è pieno di perossidi e materiali utili".

In un recente libro, Homo caelestis Tommaso Ghidini dell’Esa ha raccontato il perché cerchiamo di raggiungere altri mondi. Come una tappa della nostra civiltà. Cosa ne pensa?

"Negli Emirati Arabi ho tenuto un workshop con ragazzi di 15-16 anni su come progettare una colonia su Marte. Una delle domande che mi hanno posto è stata “In quale direzione dobbiamo pregare?”. Come rispondi a una domanda del genere? È inevitabile che su Marte, ovunque dovessimo creare un insediamento, nasceranno nuove culture. Magari anche nuove religioni".

Come se la immagina?

"Immagino una civiltà molto efficiente, su un altro pianeta non c'è spazio per gli errori, tutto ciò che fai deve essere calibrato e sostenibile. Il cibo, le relazioni, anche la procreazione. Una nuova mentalità, chi ci si abituerà difficilmente vorrà tornare sulla Terra. E come spesso accade, il transfer tecnologico per dallo spazio potrà migliorare la vita sulla Terra, anche un transfer culturale verso una maggiore efficienza e sostenibilità".

Da dove viene Raffi Tchakerian?

"Sono nato a Beirut, la mia è una famiglia di inventori, mio padre era sempre impegnato a creare soluzioni, un handyman, apriva cassaforti, creava nuovi attrezzi. Io li guardavo affascinato, come se fossero effetti speciali del cinema. Quando sono andato a studiare a Venezia, facevo lunghe passeggiate al Lido con un mio zio, monaco armeno nell'isola di San Lazzaro, che faceva un dottorato in filosofia della tecnica. Parlavamo di Heidegger e della tecnologia, l’amore per il pensiero del design viene da lui".

E poi ha incontrato Arturo Vittori, architetto spaziale.

"L’ho incontrato durante il percorso di laurea magistrale. Spiegava vari progetti aerospaziali e basi lunari con Esa e Nasa. Io non avevo un background di quel tipo ma ascoltandolo mi sono detto “voglio diventare come lui”. Mi sono appassionato di software e realtà virtuale, e mi ha chiamato a collaborare, un’esperienza durata più di dieci anni. Dopo la laurea ho ottenuto il dottorato di design spaziale".

E con quali risultati?

"Più che progettazione si focalizzava sul modo di pensare: grandi sistemi sociotecnici. L’esempio più facile è l’elettrificazione del mondo, Edison ha creato non la lampada, ma il sistema di generatori, cavi, lampadine per installare le sue tecnologie. Io guardavo a come lo spazio e nuove realtà come SpaceX, Amazon o Virgin Galactic trasformeranno il nostro futuro, creeranno i nuovi sistemi sociotecnici e come i designer giocheranno ruoli fondamentali per garantire il successo di queste realtà".

Perché ora a Dubai?

"Dubai è il posto più opportuno e maturo per creare un corso di space design, ti danno la possibilità e le risorse perché non ci sono burocrazie che esistono da altre parti dove c’è il rifiuto di cose nuove. Purtroppo è l'esperienza che ho avuto anche in Italia".