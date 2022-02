L’industria italiana si muove verso il 5G: perché è un cambiamento epocale e a che serve

L’industria italiana inizia ad apprezzare il 5G per la produzione di beni e servizi. Non è cosa da poco, perché il primo ostacolo da affrontare, quando ci si muove verso una tecnologica che comporta cambiamenti radicali, è la cultura. In qualche modo occorre accettare di rompere con il passato e serve il coraggio di fare un salto che, per i pionieri, è rischioso.

Una cultura che comincia a radicarsi, tant’è che uno studio, pubblicato a novembre 2021 dall’Osservatorio 5G del Politecnico di Milano, mostra che il 43% delle aziende Ict abbracciano l’innovazione: perché hanno già avviato un progetto ad hoc o perché sono decise a farlo nel corso dei prossimi mesi. Che sia l’Ict a trainare lo sviluppo del 5G ha un senso specifico, innova e fa esperienze utili anche per i clienti, anche alla luce del fatto che le scelte aziendali non sono mai soltanto strettamente tecnologiche ma, ancora prima, strategiche e organizzative.

Luca Dozio, ricercatore dell'Osservatorio 5G & Beyond del Politecnico di Milano, ha sottolineato che non è un’isteria momentanea e il cambiamento è in atto: “Non è un fuoco di paglia, si tratta di un mercato che sta nascendo e che porterà innovazioni soprattutto al mondo industriale, più che ai consumatori”.

I vantaggi strutturali del 5G

Si tratta di una tecnologia abilitante, ovvero un’infrastruttura sulla quale è possibile creare servizi e prodotti potenziati in virtù non soltanto della velocità di trasmissione di dati: “Non c’è solo una differenza della capacità di banda, al contrario di ciò che è stato nelle evoluzioni di rete precedenti. La maggiore capacità renderà possibile, per esempio, sfruttare servizi legati alle immagini ad alta definizione che verranno trasmesse in tempo reale. Questo ha impatti importanti sia sul mondo della sicurezza pubblica (come il controllo della sicurezza nelle stazioni), ma anche sul monitoraggio dei campi agricoli, con l’utilizzo di droni che possono trasmettere video in altissima definizione”, ci ha spiegato Dozio.

Ancora: “Un’altra caratteristica importante del 5G sarà la latenza, cioè il fatto di avere tempi di risposta molto più brevi e questo chiaramente è un vantaggio per le funzionalità mission critical, quindi, in ottica futura, la guida autonoma o, in ambito industriale, i robot connessi che si muovono nello spazio in cui ci sono anche operatori umani. Il fatto di avere tempi di risposta molto rapidi permette di avere una serie di servizi che possono svincolarsi dal cablaggio e appoggiarsi alla rete mobile. Ultima caratteristica importante del 5G è il numero di dispositivi che possono essere connessi contemporaneamente, cosa utile per esempio in ambito di smart city, dove il fatto di avere tanti dispositivi connessi sarebbe difficile da gestire”.

Non soltanto nuovi servizi, ma anche il miglioramento di processi già esistenti: “Si pensi ai droni che vengono utilizzati da tempo per il monitoraggio di campi agricoli, non è un processo di per sé nuovo, ma con il 5G i droni possono inviare in tempo reale le informazioni che devono essere analizzate senza rientrare, riducendo così la durata di un processo e, soprattutto in caso di emergenza, questo permette interventi più rapidi e incisivi”.

Le applicazioni pratiche

A Milano, durante l’autunno del 2019, è stato eseguito un intervento di otorinolaringoiatria su una laringe artificiale. Il chirurgo e il paziente si trovavano agli estremi opposti della città: un test, poco più che una dimostrazione pubblica resa possibile dalla rete 5G. Questo è uno degli aspetti più spendibili per fare comprendere all’opinione pubblica il potere di questa tecnologia.

Ci sono però ambiti meno spettacolari in cui il 5G si sta ritagliando uno spazio: “I primi casi pratici si vedono nel settore manifatturiero. In Italia ci sono molte imprese che si sono fatte coprire da una rete 5G dedicata, per testare soluzioni anche in ambito di manutenzione assistita. Sarà probabilmente il settore manifatturiero quello che trainerà il mercato del 5G, insieme ai porti, che essendo grandi sono difficili da monitorare. Una sperimentazione che sta avvenendo sia in Italia sia in Europa”.

Exor International, a Verona, si fregia del titolo di prima fabbrica italiana connessa in 5G. Robot collegati fra loro e un’infrastruttura per lo sviluppo di progetti altamente tecnologici, tra i quali un sistema di ispezione visiva della qualità dei prodotti, affidata ovviamente a una macchina. Ma il 5G si applica anche ad altri ambiti: “Italcementi ha avviato un progetto nato dalle esigenze imposte dalla pandemia. La produzione di cemento richiede certificazioni di qualità e, non potendo i certificatori raggiungere gli stabilimenti produttivi, è stata sfruttata la realtà aumentata che li ha messi in condizione di seguire i processi di produzione come se si trovassero in fabbrica, in modo che le attività lavorative potessero continuare. Si è trattato di un progetto che ha riscosso un certo successo, e questa esperienza potrebbe diventare un nuovo standard nelle certificazioni dei cementi”.

E proprio il coronavirus sta spingendo verso la digitalizzazione: “La pandemia ha sensibilizzato sull’importanza e sulle opportunità del digitale e quindi anche sul 5G”. Una spinta che non riguarda soltanto le imprese, ma che ha fatto sentire i suoi effetti anche nel mondo dello spettacolo e dell’arte. Insomma, siamo agli albori di un cambiamento epocale e, nonostante sembri che ci si stia muovendo piano, c’è un grande fervore che copre diversi settori, tra i quali la logistica di prossimità, l’agricoltura e persino la produzione del pane.

Non solo manifatturiero, e non soltanto al Nord

Ad aprile 2021, Trenord, che gestisce parte del trasporto ferroviario in Lombardia, ha varato la manutenzione assistita: tecnici specializzati coadiuvano o dirigono attività di manutenzione da remoto, lavorando su immagini trasmesse in tempo reale e ad alta definizione. Il porto di Livorno sta ricorrendo al 5G per la sicurezza dell’area portuale, il monitoraggio delle attività e anche per le manovre da remoto di gru e strumenti di carico e scarico di container.

Al Sud va citata l’ampia sperimentazione del progetto Bari Matera 5G, che sta portando vantaggi ai mezzi agricoli connessi e autonomi, coadiuvati da droni per svolgere al meglio le funzioni.

Adottare il 5G non è un’improvvisazione, può attecchire soltanto in aziende in cui c’è già una diffusa tendenza alla digitalizzazione dei processi: “Nelle aziende in cui non ci sono processi digitalizzati, può diventare difficile fare un passo verso il 5G, ci sono aziende che preferiscono non lanciarsi - ci ha spiegato ancora Dozio - Occorre una predisposizione all’innovazione che ancora non è comune. È un mercato che sta iniziando, c’è molto da fare, c’è bisogno anche di comunicazione, perché non a tutti è chiaro in cosa il 5G è diverso dalle tecnologie precedenti. Va anche detto che, a livello europeo, l’Italia è tra i Paesi che sta lavorando meglio”.

Il 5G per l’industria nei piani del governo

Nel 2019, con la roadmap per la transizione 4.0, il ministero dello Sviluppo economico è stato vago in materia di 5G, mentre con il Piano nazionale di Ripresa e resilienza, il ministero per l’Innovazione tecnologica sta mostrando una più elevata sensibilità sia nei confronti dell’industria sia dei singoli.