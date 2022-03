Samsung Galaxy S22 Ultra, la prova

Denigrato, snobbato, ignorato, il Galaxy Note è stato però uno dei prodotti Samsung di maggior successo negli ultimi anni. Non tanto per le vendite, che pure sono state rilevanti, quanto per l’influenza che ha avuto sugli smartphone nati successivamente. Col tempo, gli schermi si sono fatti sempre più grandi e oggi i 5,3 pollici del primo Galaxy Note del 2011 sono pochi perfino per un normale telefono. Meno imitata è stata la S Pen, lo stilo con cui scrivere sul display: oggi è un popolarissimo accessorio per tablet e pc, ma sugli smartphone la adottano in pochi.

Così, quando due anni fa, Samsung annunciò la fine del Galaxy Note, molti fan pensarono che andasse persa una tecnologia assai apprezzata, che si era evoluta generazione dopo generazione. La ritrovarono l'anno successivo nel Galaxy S21, compatibile con la S Pen ma privo di uno spazio dove alloggiarla quando non era in uso. Bene, l’S22 Ultra ce l’ha, e così finalmente il Galaxy Note ha un vero erede. D’altra parte, basta guardarlo: mentre l'S22 e l'S22 Plus seguono gli spunti di design dell'anno scorso con angoli arrotondati e una protuberanza della fotocamera raccordata alla parte laterale del telefono, nell'S22 Ultra le quattro lenti e il sensore laser dell’autofocus sporgono dalla parte posteriore del dispositivo. È un approccio minimalistico, ma non privo di eleganza.

La S Pen

Non c'è molto di nuovo nella S Pen stessa, se non la latenza ridotta del 70 per cento. Un dato difficile da confermare o smentire, ma nell’utilizzo quotidiano la fluidità è eccellente: questa è senz'altro la miglior S Pen mai vista su uno smartphone Samsung, e una delle migliori sul mercato. È precisa e il riconoscimento dei caratteri funziona bene; scrivere è un piacere grazie anche alla cura di ogni dettaglio, ed è riprodotto perfino il suono della matita sulla carta.

Un uso sporadico dello stilo consente di apprezzarne solo le qualità più ovvie, mentre la S Pen può essere molto utile per il fotoritocco o catturare una schermata ed evidenziare informazioni importanti. Ci si può tracciare una forma e ritagliare una parte di un'immagine, senza dire delle Air Actions, che fanno della S Pen una sorta di telecomando in alcune app senza toccare lo schermo.

L'S22 Ultra è un top di gamma in tutto: dimensioni, peso, prezzo, ma pure prestazioni. Nessun problema quindi per passare da un'app all'altra, reattività eccellente ai comandi, giochi che girano senza scatti, grazie anche al display a 120Hz. Qualche volta, specie con le app più impegnative, abbiamo notato che lo chassis si riscalda. Ma il processore Exynos 2200 progettato e realizzato da Samsung ci è sembrato perfettamente all’altezza dell'onnipresente Snapdragon di Qualcomm.

Display, batteria e connettività

Il Galaxy S22 Ultra ha il bordo curvo, a differenza degli altri due modelli della famiglia. Samsung, che è stata la prima azienda a introdurre il display curvo sui lati, qui diminuisce la curva, rendendola quasi impercettibile. Un software finalmente davvero intelligente riconosce i tocchi accidentali, e uno swipe deciso fa comparire Edge Panels, una scheda che si può scorrere dal bordo esterno per visualizzare rapidamente le app più utilizzate o personalizzate.

Il display Amoled da 6,8 pollici è tra i migliori del mercato, e vanta la massima luminosità in assoluto: 1750 nit. I bianchi sono abbaglianti, i neri profondi, i colori incisivi. Ottima la risoluzione, con una densità di pixel intorno ai 500ppi.

Questo non aiuta l’autonomia, nonostante la batteria da 5.000mAh. Nei primi giorni si arriva a stento a fine giornata, ma per fortuna l’intelligenza artificiale di Samsung in breve tempo impara a prevedere i comportamenti dell’utente e ottimizzare il consumo; così si riesce piuttosto facilmente a usare il Galaxy S22 Ultra per tutto il giorno. Presenti, come d'obbligo per questa fascia di prezzo, sia la ricarica rapida che quella wireless.

Sugli smartphone della serie Galaxy S22 si possono avere fino a tre numeri di telefono, grazie alle due nano-sim e alla eSim integrati, per la connettività Wifi, oltre al 5G, ci sono Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2.

Fotocamera

Come il suo predecessore, il Galaxy S22 Ultra adotta una quadrupla fotocamera posteriore (ultragrandangolare, grandangolare e doppio teleobiettivo) con sensore principale da 108 MP, alla quale si affianca un sensore anteriore per i selfie da 40 MP.

Lo zoom è ottico fino a 10X, poi ibrido; arriva anche a 100X, e con questo ingrandimento le foto ci sembrano un po’ migliori rispetto allo scorso anno. In generale, a fronte di un comparto fotografico quasi uguale (i teleobiettivi sono un po' più larghi, ad esempio), i miglioramenti sono principalmente nel software. Le foto in modalità ritratto offrono ora una mappatura della profondità più accurata (oltre al supporto ufficiale per i ritratti di animali domestici). Il telefono è in grado di identificare meglio dettagli come i capelli e gli occhiali e tenerli nitidi invece che sfocarli nello sfondo, così le foto in modalità ritratto sono generalmente eccellenti.

Migliorata anche la fotografia notturna: si può usare il sensore da 108 MP a piena risoluzione, ma pure la fotocamera frontale. Samsung parla di Nightography, e ne fa un punto forte della nuova serie S22. Una strategia ragionevole, perché se è vero che in piena luce una fotocamera mirrorless professionale dà risultati migliori di uno smartphone, è anche vero che quello che si ha sempre in tasca è un telefono, e dunque poter avere delle foto di buona qualità in ogni momento è certamente un vantaggio. Le foto al buio, finalmente, cominciano a essere più naturali, e con l’S22 Ultra i risultati sono notevoli; solo in alcuni casi, quando il buio è quasi totale, il rumore diventa eccessivo; a quel punto la scelta è tra non avere una foto o averla, ma pressoché inutilizzabile. O anche, di usare il flash.

Come Galaxy S22 e S22+, Galaxy S22 Ultra permette di usare l'app Expert RAW (da scaricare gratuitamente sul Galaxy Store di Samsung), che offre diversi strumenti di editing in-camera, per un’esperienza simile a una DSLR. La possibilità di salvare le foto in formato RAW fino a 16 bit consente una gestione delle immagini più flessibile e permette di conservare una maggior quantità di informazioni.

Per il video, c'è una nuova funzione di inquadratura intelligente, che traccia fino a 10 persone e si regola automaticamente quando si muovono dentro e fuori dal campo di ripresa. Interessante la regolazione automatica del frame rate a seconda della luminosità. La risoluzione della registrazione video è sempre di 8K/24p per la fotocamera principale e 4K/60p per quella anteriore.

Hardware e software ecocompatibili

Il Galaxy S22 Ultra adotta One UI 4.1, la versione di Samsung di Android 12: rimane, a nostro parere, una delle migliori versioni del sistema operativo di Google. Nel periodo di prova (circa tre settimane) ha ricevuto già diversi aggiornamenti minori, ma Samsung garantisce update per 4 generazioni di Android e aggiornamenti di sicurezza per almeno 5 anni: più di quanto fa Google sui suoi Pixel. Un impegno concreto nel senso dell’ecosostenibilità, perché in questo modo le nuove funzionalità dei prossimi sistemi operativi saranno disponibili anche sulla famiglia Galaxy S22, almeno finché l'hardware lo consentirà, e non sarà dunque indispensabile cambiare telefono per averle. Sempre nel senso dell'ecosostenibilità si muove un’altra curiosa scelta dell’azienda coreana: alcuni componenti dei nuovi top di gamma sono infatti realizzati con plastica ottenuta da reti da pesca recuperate dai fondali marini. Così, nel solo 2022, 50 tonnellate di rifiuti troveranno un nuovo utilizzo. Nei Galaxy S22, poi, Samsung ricicla anche bottiglie di plastica e vecchie custodie per CD che vengono ridotte in piccoli frammenti, estruse e ridotte in granuli uniformi per diventare la base dello speaker.

Ci piace

Display eccellente

S Pen

Aggiornamenti garantiti per 4 anni

Non ci piace

Peso

Durata della batteria migliorabile

Prezzo, elevato anche allineato ai concorrenti

In fine

Il Galaxy S22 è quello che il modello dell'anno scorso avrebbe potuto essere: la somma di tutte le migliori tecnologie Samsung, con la sola eccezione del display pieghevole, che rimane esclusiva della serie Z. Potente, affidabile, con un display tra i migliori mai visti su uno smartphone e un ottimo comparto fotografico, come altri top di gamma, è ingombrante e pesante, oltre che costoso: da 1.279 euro per la versione base 8GB + 128GB. La S Pen è un accessorio utile e divertente, ed è la caratteristica che distingue il Galaxy S22 Ultra da tanti concorrenti più o meno equivalenti, e lo renderà popolare tra i nostalgici della serie Note. Ma non è certo l'unico motivo per scegliere l’S22 Ultra.

Chi acquisterà Galaxy S22 Ultra tra il 9 febbraio e il 10 marzo riceverà gratuitamente gli auricolari Galaxy Buds Pro, dopo aver registrato il dispositivo sulla piattaforma Samsung Members. Inoltre, fino al 10 marzo, Samsung offre una permuta con supervalutazione degli smartphone usati.