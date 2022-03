La Ceo di Fairphone e la missione del profitto sostenibile

Durante l’ultimo Mobile World Congress, Fairphone è stata premiata nella categoria Global Mobile Awards Most Disruptive Device Innovation per il suo ultimo dispositivo: il Fairphone 4. La giuria di giornalisti tecnologici e analisti del settore ha voluto lodare Fairphone “per la sua reale e verificabile attenzione all'ambiente e il suo approccio sostenibile a tutti gli aspetti dei prodotti. Sono all'avanguardia di una tendenza che stiamo vedendo diffondersi rapidamente nel settore”.

Ho incontrato Eva Gouwens in videochiamata per parlare del percorso dell'azienda e ciò che il futuro riserva. È diventata Ceo nel 2018, un anno dopo essere entrata in Fairphone. Il suo background non è radicato nella tecnologia, ma piuttosto in una mission company, un business costruito per avere un impatto positivo pur essendo a scopo di lucro. Tra il 2012 e il 2017 ha gestito una piccola azienda di cioccolato che mirava a eliminare la schiavitù dalla filiera del cacao. In quel periodo, Gouwens ha imparato a gestire un'azienda mission-driven e, cosa ancora più importante, a farla crescere.

"La maggior parte dei consumatori capisce il concetto di riciclaggio: tutti abbiamo un telefono o due in un cassetto da qualche parte che non usiamo più", mi ha detto Gouwens. "Quello che non è chiaro - ha aggiunto - è perché avere quei telefoni nei nostri cassetti è un enorme spreco". Per la maggior parte dei consumatori, essere in un cassetto e non in una discarica è una buona cosa, ma la grande differenza tra il cibo e la tecnologia è la complessità dei prodotti: “Servono circa 7 ingredienti per fare il cioccolato e oltre 400 per fare un telefono. Questa è la sfida", mi ha detto Gouwens. Se aggiungiamo la necessità di avere economie di scala e il ritmo di sostituzione veloce, è facile capire come per un nuovo arrivato nel business degli smartphone, uno dei segmenti più competitivi nello spazio dell'elettronica di consumo, sia tanto difficile essere redditizio, sostenibile e giusto.

Come Fairphone sia finita a fare smartphone è una storia interessante di per sé: ha iniziato con una campagna di sensibilizzazione sui minerali che arrivano da zone di guerra e quando ha voluto passare dalla consapevolezza all'impatto, ha scoperto che lo smartphone era l'unico dispositivo elettronico così diffuso che le persone si sarebbero interessate all'intera storia della sostenibilità. Come però sappiamo, questo amore che i consumatori hanno per gli smartphone li rende anche i dispositivi più difficili da produrre senza un design molto curato o senza le tecnologie più evolute che gli acquirenti vogliono.

Fairphone non è la prima azienda a portare un design modulare sul mercato: l’israeliana Modu ha fatto debuttare il primo telefono modulare nel 2007: grazie a componenti intercambiabili, poteva essere trasformato in altri dispositivi, compresa una console da gioco portatile. Lg è stata l'ultima compagnia telefonica a tentare un design modulare con il modello G5 nel 2016. La differenza chiave tra Fairphone e quelli che sono venuti prima è che l'obiettivo non è la differenziazione o l'abbassamento delle emissioni di CO2. L'obiettivo è quello di avere un impatto minore sull'ambiente estendendo la vita del telefono. L'altra grande differenza, ovviamente, è che la sostenibilità è la caratteristica più importante dei loro telefoni.

"Abbiamo imparato molto dalle aziende venute prima di noi, ma abbiamo anche imparato molto dai nostri precedenti modelli di telefono", ha ammesso Gouwens. Con il passare del tempo la scalabilità, l'affidabilità dei materiali e del software, così come la qualità generale del telefono, crescono di importanza. Questo ha richiesto a Gouwens di trovare un equilibrio tra i talenti iniziali impegnati nella causa, ma con meno conoscenze specifiche di tecnologia ed elettronica di consumo, con gli specialisti che avevano le conoscenze giuste e che hanno imparato di più sulla sostenibilità e la missione di Faiphone.

Fare un telefono sostenibile è incredibilmente difficile, ma Fairphone è qui per cambiare le regole del gioco in modo da poter avere un impatto maggiore: "Se lo vuoi davvero, si può fare. E abbiamo dimostrato che può essere fatto con profitto. Dopo tutto, non c'è sostenibilità a lungo termine senza un business sostenibile", mi ha detto Gouwens con orgoglio.

La cosa buona è che sempre più marchi stanno iniziando a preoccuparsi della sostenibilità, alcuni perché vogliono fare la cosa giusta, altri perché il governo e gli investitori stanno facendo più pressione sulle aziende per essere sostenibili e la maggior parte per tutti questi motivi.

A causa delle sue origini, Fairphone conosce molto bene il mondo dell'estrazione dei minerali e ha imparato molto da queste pratiche. Il loro processo inizia con un'indagine sulle condizioni del materiale che stanno esaminando, dalla plastica riciclata dai consumatori sino all'oro. Cominciano col determinare se ciò che dev’essere affrontato è un problema ambientale e/o sociale come il lavoro minorile o le condizioni di sicurezza. La seconda fase consiste nell'innovare all'interno dell'azienda sulle soluzioni che affrontano le pratiche scorrette trovate. Questo passo è spesso fatto in collaborazione con le ong e i minatori o i fornitori. Infine, capiscono con chi possono collaborare per aiutare i fornitori ad accelerare il cambiamento, aumentando il volume e, quindi, le entrate. Questo è un approccio molto diverso dalla maggior parte dei marchi, che indagherebbero su un fornitore, troverebbero ciò che dev’essere aggiustato, e lo lascerebbero per tornare solo quando il lavoro è finito. Facendo così, si mette però molta più pressione sul fornitore, che è già in difficoltà. Invece, Fairphone identifica i problemi, aiuta a risolverli e garantisce un reddito, essendo un cliente e spesso pagando un sovraprezzo, in modo che il fornitore possa fare più velocemente ciò che dev’essere fatto. Per esempio, con i minatori, per eliminare il lavoro minorile, Fairphone (tra le altre cose) paga un premio in modo che il denaro possa essere utilizzato per mandare i bambini a scuola. Investono con i fornitori stessi in materiali diversi per aumentare i rendimenti e garantire che la produzione sia meno inquinata.

Sul lungo periodo, Gouwens mi ha detto che l'ambizione di Fairphone è anche quella di rendere il chipset modulare, perché questo estenderebbe ancora di più la vita del telefono. Fairphone vorrebbe lavorare su questo con un partner come Qualcomm, il suo attuale fornitore di chip: "È una linea sottile che dobbiamo percorrere tra ciò che è tecnicamente possibile e ciò che è finanziariamente fattibile", ha spiegato Gouwens. Per esempio, rendere la parte inferiore del telefono un modulo che può essere sostituito in modo che gli altoparlanti e il microfono possano essere aggiornati è tecnicamente possibile. Tuttavia, per 80 dollari, non molti consumatori accetterebbero l'idea di fare una cosa del genere. Per Gouwens, è chiaro che il prossimo passo per Fairphone è quello di muoversi in categorie di prodotti adiacenti, in modo che l'azienda possa limitare i rischi e sfruttare le catene di fornitura condivise per massimizzare l'impatto.

Verso la fine della mia conversazione con Gouwens, le ho fatto notare che, anche se lei potrebbe non vedere Fairphone come una tradizionale azienda di elettronica di consumo, è oggi l'unica donna Ceo di una società di smartphone: "Lo sono davvero?", mi ha chiesto con un sorriso. Aggiungendo che “mi piace, e mi rende orgogliosa che l'azienda abbia una divisione di genere 50/50 con alcune donne brillanti sia nel software sia nei team di ingegneri. Spero che il mio essere in questa posizione possa aiutare e ispirare altre donne a capire che si può fare. Ma naturalmente, ora sento anche la responsabilità di raggiungere il nostro obiettivo di un grande impatto positivo".