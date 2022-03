992 fra videogame, libri e giochi di ruolo in vendita a 10 dollari per aiutare l’Ucraina

Sono moltissime le iniziative benefiche o di solidarietà e anche quelle di guerriglia tech che in queste ore stanno cercando di raccogliere fondi per aiutare la popolazione ucraina a fronteggiare l’invasione russa.

Tra queste ce n’è una cui tutti gli appassionati di videogiochi e giochi di ruolo possono partecipare, ricevendo in cambio tantissimi prodotti di altissimo livello: stiamo parlando del Bundle for Ukraine organizzato da Necrosoft Games sulla popolare piattaforma di distribuzione e sviluppo itch.io, uno fra gli store online più utilizzati per chi ama le produzioni indie e fuori dai titoli mainstream. Non è la prima volta che itch.io viene usato per iniziative di questo tipo: il Bundle for Racial Justice and Equality, nato sull’ondata del movimento Black Lives Matter, raccolse più di 8 milioni di dollari.

Grazie a questa iniziativa sarà possibile donare fondi a due associazioni: International Medical Corps, che si occupa di fornire assistenza medica alla popolazione coinvolta dai combattimenti, e Voices of Children, un'organizzazione ucraina che aiuta i bambini a gestire e superare lo shock post traumatico e a organizzare la riapertura di scuole e l’organizzazione di attività nei rifugi. La cifra donata sarà divisa esattamente a metà tra le due organizzazioni.

La donazione minima è di 10 dollari e in cambio si ottengono prodotti per un totale stimato di 6500 dollari; l’obiettivo fissato dagli organizzatori per la raccolta è di 4 milioni di dollari (al momento in cui scriviamo ne sono già stati raccolti più della metà).

Il caso di Yandex, il Google russo che potrebbe fallire a causa delle sanzioni Usa di Emanuele Capone 04 Marzo 2022 La guerra vista dall'altra partedi Emanuele Capone

Che cosa c’è nel Bundle for Ukraine

Nella lista di ciò che si può ottenere decidendo di partecipare ci sono videogiochi molto interessanti come SkateBIRD, Superhot, Celeste, 2064: Read Only Memory, Bury me my Love, Baba is you, A Short Hike e molti altri, senza contare pagine e pagine di materiale per chi ama i giochi di ruolo, soprattutto quelli old school, le colonne sonore dedicate a chi vuole un accompagnamento musicale per le sessioni di gioco, gli asset per chi vuole cimentarsi nello sviluppo di videogiochi e altri programmi utili.

Tutto il materiale sarà dato senza alcun tipo di sistema di protezione antipirateria né sarà legato a piattaforme specifiche e sarà scaricabile direttamente da itch.io.

Gli organizzatori dell’iniziativa hanno voluto specificare che, dato il prezzo di ingresso molto basso, sperano che le persone siano invogliate a donare qualcosa di più. E in effetti, vista l’offerta, è dura non sentirsi in colpa nel donare solo 10 dollari.