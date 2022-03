L’idea di McDonald's: 300 Nft per festeggiare l’arrivo del Triplo Cheeseburger

Anche McDonald's entra nel mondo degli Nft e dell’arte digitale: in occasione del debutto in Italia del Triplo Cheeseburger, l’azienda ha selezionato 3 artisti cui ha fatto realizzare altrettante opere che potranno essere vinte dai clienti partecipando a un concorso.

“Volevamo celebrare questo nostro panino iconico con qualcosa che restasse nel tempo, che si potesse conservare, come un ricordo ma digitale - ci ha spiegato Raffaele Daloiso, direttore marketing di McDonald’s Italia, in occasione della presentazione del Triplo Cheeseburger - Abbiamo pensato all’arte e poi abbiamo pensato agli Nft, che nel mondo dell’arte sono il fenomeno del momento”. E quindi, “insieme con Ghali (il rapper con cui l’azienda ha da tempo avviato una collaborazione, ndr) abbiamo scelto 3 artisti giovani, diversi fra loro per stile ma che fossero in qualche modo vicini al nostro brand, cui abbiamo affidato questo compito”.

Lo stesso Ghali si è detto entusiasta dell'iniziativa e ha fatto notare che "in questo modo, McDonald’s sta democratizzando il mondo dell’arte, avvicinandolo ai più giovani: è un percorso che appoggio in prima persona e di cui sono davvero orgoglioso".

L'Nft di Daniele Tozzi





Come ottenere un Nft di McDonald’s

Gli artisti sono Daniele Tozzi, specializzato in calligrammi (la sua è forse l’opera che la redazione di Italian Tech ha apprezzato di più), l’illustratrice Serena Gianoli e il designer Nicola Laurora e si sono tutti cimentati con il concetto di Level Up, il Salire di Livello che è alla base anche del Triplo Cheeseburger.

Per tutti e tre è stata una sorta di prima volta con gli Nft: dopo la creazione, le opere (che sono ovviamente digitali) resteranno esposte su OpenSea, uno fra i più noti marketplace del settore, saranno riprodotte in 100 copie ciascuna e potranno appunto essere vinte dai clienti. Come? “Dal 12 marzo al 5 aprile prossimi - ci ha spiegato ancora Daloiso - sarà sufficiente registrarsi sulla nostra app, acquistare un Triplo Cheeseburger e inserire nella sezione dedicata il codice presente sullo scontrino per verificare se si è stati fortunati”. Se lo si è stati, il titolare dello scontrino vincente si vedrà trasferire l’Nft nel suo wallet (per gli Nft serve un wallet di criptovalute, come spiegammo lo scorso giugno) e da quel momento l’opera sarà sua potrà farne quello che vuole, anche cederla ad altri o venderla.

L'Nft di Nico189

L'Nft di Serena Gianoli

McDonald’s e la tecnologia, anche dietro le quinte

Non è improbabile che in futuro l’azienda usi ancora l’arte digitale per altre iniziative, anche perché non solo questa tecnologia, ma la tecnologia in generale, ha una parte importante nel suo business. Soprattutto da un paio d’anni a questa parte: “Nel 2021 abbiamo rinnovato la nostra app, il cui utilizzo è cresciuto molto nel biennio della pandemia - ci ha raccontato Daloiso - tanto che in Italia è stata fra le più scaricate dell’anno e ha milioni di utenti attivi ogni mese”. Entro breve tempo sarà aggiunta anche la possibilità di ordinare il cibo e pagarlo direttamente attraverso l’applicazione, anche scegliendo il punto vendita più vicino dove consumarlo oppure ritirarlo e portarlo altrove.

Non solo: la tecnologia ha un ruolo fondamentale nella stragrande maggioranza dei 640 McDonald’s presenti sul territorio italiano, dalla distribuzione degli spazi agli schermi per la scelta dei menu, sino ai totem con schermo touch per i McDrive. C'entra moltissimo anche con l’organizzazione della cucina e degli ordini, con gli ingredienti che vengono tenuti pronti anche in base a stime di afflusso che si aggiornano costantemente, giorno dopo giorno, a intervalli di 15 minuti uno dall’altro. È come fare i panini con i big data, in un certo senso.