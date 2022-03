L’intelligenza artificiale che scrive storie insieme agli esseri umani

“Il giornalista si trovò di fronte al team di ricerca sull'intelligenza artificiale, dopo che una soffiata l’aveva portato al loro laboratorio di ricerca segreto. Era curioso di sapere cosa stavano combinando e, dopo alcune domande, gli fu permesso di entrare. Il team stava lavorando a una nuova AI che potesse imparare ed evolversi da sola”.

Chi scrive sa quanto possa essere difficile avere a che fare con una pagina bianca. Con quel momento, insomma, in cui non si sa come iniziare, come dare il via a un articolo, un progetto, una tesi di laurea, un documento in generale. Per questo motivo, quando su Twitter hanno iniziato a circolare screenshot di brevi storie su sfondo verde, molti utenti hanno iniziato a cercare la fonte di quegli spunti, di quei racconti a volte centrati, altre volte un po’ assurdi. La mente dietro quegli incipit è un’intelligenza artificiale, quella utilizzata da un tool che si chiama Narrative Device. Si tratta di un progetto tanto interessante quanto semplice. In un’interfaccia minimal, l’utente può inserire due parole. A partire da questi termini, un’Ia produce l’inizio di una storia. Solo le prime righe, nulla di più. Perché, come ci spiega il suo creatore Rodolfo Ocampo, “alla base di tutto c’è la volontà di creare spazi di collaborazione tra uomo e macchina”.





La collaborazione tra uomo e macchina

Rodolfo è un dottorando all’Università di South Wales, a Sidney. Si occupa proprio di intelligenza artificiale e, soprattutto, del modo in cui questi sistemi possono stimolare e supportare la creatività. “L’immaginazione – spiega a Italian.Tech – è una delle cose che consideriamo umane per definizione, una delle ultime che pensiamo al riparo dalla tecnologia. In realtà, esistono intelligenze artificiali in grado di essere efficaci anche in questo campo. Per rendere tutto credibile, però, è necessaria una collaborazione, un’interazione”. E, in effetti, quello che il progetto Narrative Device vuole fare è proprio stimolare la creazione di un rapporto tra uomo e macchina. “C’è uno scambio continuo – racconta Rodolfo -. L’essere umano sceglie i due termini da cui partire, l’intelligenza artificiale li combina, utilizzando strade magari imprevedibili. A quel punto, la palla torna all’essere umano, che può decidere se sviluppare quell’incipit. A parte la componente di divertimento, di curiosità, c’è una relazione che, auspicabilmente, può condurre a qualcosa, magari a una nuova storia”.

La tecnologia: Gpt-3 di Open AI

Da un punto di vista tecnologico, Narrative Device sfrutta l’intelligenza artificiale Gpt-3 di Open AI, uno dei sistemi di Ia più sofisticati al mondo. Questo modello è sostanzialmente un sistema di completamento testi estremamente complesso, addestrato su tutto ciò che di scritto c’è sul web, dagli articoli di giornale a Wikipedia. Da dicembre, è disponibile per tutti, attraverso API: in altre parole, chiunque può utilizzare la tecnologia per costruire le proprie applicazioni. Ed è esattamente quello che Rodolfo Ocampo ha fatto per Narrative Device.

“Sono partito da Gpt-3 – spiega – ma, al posto di fornire all’intelligenza artificiale un paragrafo da completare, come si fa di solito con questi sistemi, ho scelto di lavorare sulle istruzioni. In sostanza, ho disegnato il progetto attraverso un comando: costruisci una breve storia a partire da due termini, quelli che l’utente inserisce nel sistema. A partire dall’input, l’Ia pesca nel suo sconfinato database e mette insieme le parole più adatte al contesto”.

L’intelligenza artificiale a portata di tutti?

Narrative Device è interessante un po’ perché è divertente: provate a perderci un po’ di tempo e a sorprendervi di quanto possa essere creativa un’intelligenza artificiale. Oltre la curiosità, però, c’è l’inizio di un percorso. L’ampia disponibilità di modelli di intelligenza artificiale estremamente sofisticati e ormai accessibili tramite librerie software, come quelli, tra gli altri, di Open AI, di Google o di Amazon, ha infatti le potenzialità per portare a una nuova fase il nostro rapporto con l’AI.

“La tecnologia c’è, è a disposizione di chiunque sia in grado di utilizzarla - precisa Rodolfo -. Quello che manca, al momento, sono le modalità di utilizzo, uno studio dei modi in cui rendere l’AI interessante e accessibile per gli utenti. Nel prossimo futuro la sfida sarà più che altro costruire interfacce, progettare spazi di interazione tra uomo e macchina. Quello che vedremo, secondo il mio punto di vista, è la nascita di una serie di applicazioni basate su intelligenza artificiale, al servizio degli utenti sui temi più disparati. Si parla tanto del metaverso, del web 3: io credo però che sia questo il prossimo trend della tecnologia e che sia più vicino a noi di quanto pensiamo”.