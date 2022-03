Su Netflix ci sono centinaia di film nascosti, e c’è un trucco per trovarli

Il catalogo di Netflix cambia leggermente da Paese a Paese, ma c’è una caratteristica che non cambia a prescindere da dove ci si trova nel mondo: è gigantesco, anche se meno vasto rispetto ai primi anni.

Per quanto riguarda l’Italia, al momento sarebbero disponibili circa 1700 film e oltre 600 serie tv, divisi nelle solite categorie: Azione, Avventura, Horror, Commedia e così via, oltre ovviamente alle immancabili Nuove e Popolari e soprattutto Aggiunti di recente e Scelti per Te, che sono il modo attraverso cui Netflix cerca di liberarci dall’ansia di dover scegliere. E però anche ci limita un po’ nelle nostre possibilità di scegliere.

Che cosa sono gli Alternate Genres di Netflix

Perché sulla più grande piattaforma di streaming del mondo c’è molto più di quello che immaginiamo, solo che è quasi tutto nascosto dietro le quinte, in categorie nascoste che gli addetti ai lavori chiamano Alternate Genres. Sono quelle cui non penseremmo mai, e sicuramente non mentre cerchiamo qualcosa da guardare, come Film cerebrali degli anni Settanta, Film muti, B-Movies, Film intellettuali indipendenti, Film di azione tratti da romanzi degli anni Sessanta. E Settanta, e Ottanta, e Novanta e così via.

Trovarle non è complicato, ma serve un computer, perché questo trucco non funziona dall’app di Netflix per smartphone o smart tv (ma una volta trovato, il film si può poi vedere anche lì):

dal browser è necessario accedere al sito di Netflix e cliccare su una categoria qualsiasi, come per esempio Film Crime ;

si noterà che l’indirizzo cui si è collegati termina sempre con un numero (quello del genere Crime è 5824);

la chiave di tutto è il numero finale, cui appunto corrisponde la categoria ;

cliccando sulla barra dell’indirizzo del browser si può modificare quel numero, accendendo a uno qualsiasi degli Alternate Genres.

A questo punto non resta che scoprire i numeri di tutte le categorie, che sono decine di migliaia: c’è un sito che le ha catalogate tutte, ed è sufficiente sfogliarlo per trovare i loro codici numerici. In Italia non sono tutti attivi (appunto perché il catalogo di Netflix varia leggermente da Paese a Paese), ma moltissimi sì: è il caso di Film intellettuali indipendenti (è il numero 551), Film muti (53310) o Film drammatici coreani (1989), giusto per citarne qualcuno.

Una volta premuto Play e fatta partire la visione sul computer, il film resterà ovviamente nella Cronologia e la riproduzione potrà continuare sull’app di Netflix o sulla smart tv.