Wikitrivia, il gioco online per capire se sai collocare i fatti nel tempo

È nato prima Georges Clemenceau o la Guerra Mahadista? Sono stati dipinti prima i Girasoli di Van Gogh o è stata creata l’Etiopia? Se conoscete la risposta a queste domande potreste tentare il record a Wiki History Game, il prossimo gioco a tenere occupati i vostri browser dopo Wordle .

Il funzionamento di Wikitrivia è semplice: nella parte bassa dello schermo ci sono gli eventi che avete già posizionato “sul tavolo” e in quella in alto appare via via quello che va collocato prima o dopo quelli già presenti. All’inizio il gioco potrebbe essere semplice, perché magari vi chiede di dire se nel corso della storia abbiamo avuto prima il Nuovo Testamento o Kim Kardashian, ma via via la cosa si fa più complicata, soprattutto se non conosciamo quando si è svolta la tal battaglia o quando hanno inventato quell’oggetto. Tutti i dati sono presi direttamente da Wikidata e Wikipedia. A nostra disposizione ci sono tre errori, dopo i quali arriva il Game Over e l’obiettivo ovviamente è riuscire a posizionare più carte sul tavolo di tutto il resto di internet, che in queste ore si sta sfidando a colpi di screenshot.