Kenji Kimura racconta il videogioco horror Ghostwire Tokyo

“L’idea di Ghostwire Tokyo è fornire ai giocatori un modo semplice per sperimentare il non naturale in agguato nel naturale, è l’eco inquietante che si sente nelle leggende urbane. E noi abbiamo usato molte leggende metropolitane nipponiche come fondamento per gli strani eventi che si verificano a Tokyo, ma non abbiamo realizzato un gioco che fosse solo per giapponesi o asiatici”: così ci ha detto Kenji Kimura, game director del nuovo gioco di Tango Gameworks, studio conosciuto per i suoi inquietanti titoli horror e fondato a Shinji Mikami, padre della saga di Resident Evil.

Secondo Kimura, le leggende metropolitane derivano da preoccupazioni e ansie universali e per questo motivo, anche se ci possono essere leggere differenze nelle versioni dei vari Paesi, sono un patrimonio dell’immaginario collettivo, sono persistenti e vengono tramandate: “Un esempio potrebbe essere quella del tassista che prende un cliente a tarda notte, una signora vestita di bianco, e dopo avere guidato per un po', si gira a guardare il sedile posteriore e scopre che è vuoto. Anche se non si è mai fermato, il sedile vuoto è bagnato. Leggende come questa esistono ovunque, superano i confini culturali. Nel gioco volevo cogliere il senso di straordinario che deriva da queste ansie e paure che sono universali, renderlo tangibile usando Tokyo come palcoscenico”.

La prima fonte d’ispirazione per Kimura è stata appunto la sua città, la stessa dei ricordi d’infanzia. Durante la fase di brainstorming, camminava spesso per la metropoli, osservandone i vicoli, le cime dei palazzi, i santuari nascosti, e immaginava: “Da bambino mi piacevano i libri sul folklore e sull'occulto, il manga Ge ge ge no kitaro di Shigeru Mizuki, e ascoltavo i nonni raccontare favole e storie degli Yokai, creature soprannaturali della mitologia nipponica. Ancora oggi, mentre cammino in città, se sento un improvviso scroscio d’acqua arrivare dal nulla, mi chiedo se potrebbe esserci nelle vicinanze un Kappa, cioè un figlio-del-fiume. Questo genere di suggestioni sono alla base della mia ispirazione”.

La Tokyo di Ghostwire è di grande impatto visivo, il suo impianto pop, le luci fredde, i mega-schermi che illuminano un pericolo incombente abitato da strani esseri: “Il concetto è sempre rappresentare lo straordinario nell’ordinario, lo abbiamo usato anche nel disegnare i Visitatori e gli Yokai. Da lontano sembrano simili a persone normali, ma avvicinandosi appaiono diversi e lo sono. Nel mondo di Ghostwire non sono però tutti nemici, per esempio ci sono gatti che indossano kimono, Nekomata, che sono lì per aiutare il videogiocatore. Spero che i giocatori possano godersi una passeggiata per la nostra Tokyo soprannaturale e sentire il loro cuore battere un po' più velocemente, percepire il senso di meraviglia”, ci ha detto ancora Kimura.

Anche se l’ultima fatica di Tango Gameworks ha tratti legati al surrealismo, il game director non ha mai condiviso con il team di sviluppo la passione per quel movimento artistico, perché “volevo evitare che il design del gioco puntasse troppo verso immagini già viste o correnti facilmente riconoscibili. Desideravo che il team proponesse una bella fusione di diversi stili. Una giusta armonia con strane dissonanze”.

Ghostwire Tokyo è un videogioco del genere azione-avventura, una storia di spettri e fantasmi, come ci ha detto Kimura: “La forma del fantasma, i dettagli della sua storia, risiedono in chi la narra e quando queste storie vengono trasmesse, si riflettono sulle esperienze passate e lo stato d'animo di chi ascolta. Così i fantasmi, i fenomeni soprannaturali, gli Yokai e così via, sono esseri resi nella loro completezza dall'ascoltatore, perché anche in questo mondo dominato dalla tecnologia, le storie di fantasmi continuano ad affascinare. Nella stessa ottica possiamo guardare i videogiochi, che esistono come dati ma sono resi interi dal giocatore che li gioca".

Nel gioco si incontra anche una Shiromuku, un personaggio che indossa il tradizionale kimono bianco delle spose: sta in piedi, il volto rivolto verso il basso, non si sa perché sia apparsa a Tokyo, ma come ha ben spiegato Kimura, saranno i giocatori a darle una storia che, come altre, diventerà parte dell'esperienza del mondo di Ghostwire.

Il titolo, sviluppato da Tango Gameworks e pubblicato da Bethesda, è in esclusiva per PlayStation 5 e computer e disponibile dal 25 marzo.