Il problema delle tecnologie occidentali negli armamenti russi

Una sensore fotografico Sony FC-EX11DP, una fotocamera secondaria Olympus, un chip a 32-bit della STMicroelectronics: sono le specifiche di un drone militare russo recuperato nell’area di Donetsk nel 2019 e analizzato dalla Conflict Armament Research, un’agenzia britannica che si occupa di tracciamento delle armi da guerra per conto dell’Unione europea nell’ambito del progetto iTrace.

Il drone è uno dei tanti studiati nel corso di 3 anni nell’ambito di una ricerca pubblicata a novembre 2021: durante le investigazioni, CAR ha scoperto che in moltissimi velivoli senza pilota precipitati o catturati nel Donbass e in altre aree dell’Ucraina, molti componenti elettronici sono di produzione americana o occidentale. Oltre alle fotocamere Sony, Olympus o Canon, sono stati scoperti chip di Intel, NXP, Texas Instrument, Samsung Electronics e Analog Devices. Secondo Damien Spleeters, il direttore delle operazioni dell’agenzia, molti droni simili a quelli documentati nello studio sono utilizzati in questo momento (nella loro versione armata) nel conflitto in Ucraina.

Dalla Russia e poi contro la Russia: il ruolo di Telegram nella guerra in Ucraina di Emanuele Capone 15 Marzo 2022 Il casodi Emanuele Capone

Nessuna delle aziende citate, secondo i tracciamenti realizzati a posteriori dall’agenzia di ricerca, ha venduto direttamente i componenti per scopi bellici. Il problema è nella filiera: i chip, le fotocamere, i sensori e molte altre tecnologie sono finite nei droni e in altre armi per vie traverse, solitamente seguendo percorsi complessi di distribuzione che passano per intermediari di vari Paesi. I chip che finiscono negli armamenti non sono mai troppo recenti: alle ultime tecnologie si preferiscono prodotti meno performanti ma più sicuri e testati. Che sono anche più difficili da tracciare in maniera efficace, ed evadono dunque con facilità le sanzioni imposte dai Paesi produttori nei confronti della Russia.

James Lewis, direttore del programma di politica tecnologica al Center for Strategic and International Studies di Washington, ha spiegato a Reuters che tracciare questo tipo di chip è difficile come mappare il commercio internazionale di droga: “È come il mercato degli stupefacanti, ci sono scorciatoie, intermediari, riciclaggio di denaro e un mercato nero della distribuzione”.

Cosa possono fare dunque le aziende tecnologiche per evitare che i loro chip e le loro tecnologie, pensate per usi civili, finiscano in un drone, un lanciarazzi o un elicottero da combattimento? Marvell, azienda americana coinvolta da CAR nel tracciamento di alcuni chip finiti negli armamenti russi, fa sapere che in molti dei suoi prodotti sono incluse soluzioni di fingerprinting e tracciamento, che possono aiutare a capire il percorso del chip attraverso la catena degli intermediari di vendita. La Global Semiconductor Alliance, il consorzio dei produttori di microchip, sta inoltre spingendo per la creazione di un Trusted IoT Security Ecosystem, proprio al fine di rendere meglio tracciabili i chip prodotti dalle aziende che fanno parte dell’associazione.

Nel corso del 2022, l’intera industria globale produrrà circa 578 miliardi di chip. Di questi, circa il 66% verranno venduti come commodities. Nonostante questi componenti siano al centro della crisi dei semiconduttori e la domanda delle aziende superi di molto l’offerta, è probabile che una parte difficile da quantificare finirà in armamenti di Paesi sanzionati.

Il problema però è di natura economica. Se per chip più evoluti, come quelli che finiscono in smartphone e computer, l’aggiunta di un sistema di sicurezza della filiera si può integrare senza troppe conseguenze nel costo del componente, lo stesso non vale per i chip più vecchi, che spesso costano da pochi centesimi a non più di due dollari l’uno. Le tecnologie di identificazione e tracciamento, come una blockchain dedicata per garantire la trasparenza della filiera, esistono e sono già state implementate con successo in altri settori industriali. Il settore dei semiconduttori, alla base di questi come di molti altri avanzamenti tecnologici della società contemporanea, rimane paradossalmente quello meno preparato a garantire la tracciabilità dei prodotti.