Mariupol, su Twitter e Telegram la caccia ai forni crematori mobili dei russi

"Mariupol è diventata la nuova Auschwitz" ha detto Vadym Boychenko, il sindaco della città sul Mar d’Azov. Su Telegram, Boychenko riferisce di “forni crematori mobili” che i russi userebbero per eliminare le prove della loro barbarie. Per nascondere un’altra Bucha, insomma.



Su Twitter molti utenti, tra cui il profilo ufficiale del media bielorusso Nexta, che racconta la guerra in Ucraina in tempo reale, hanno accompagnato le dichiarazioni di Boychenko con la foto di un presunto forno crematorio mobile - installato su un comune autocarro - utilizzato a Mariupol.





Mobile crematoria in #Mariupol



Mayor of Mariupol Vadim Boychenko said today that #Russian mobile crematoria have started operating in the city.



According to him, tens of thousands of people could have died in Mariupol and the cremation, "covering up the traces of crimes". pic.twitter.com/mVj6dC3xK4 — NEXTA (@nexta_tv) April 6, 2022

Alcuni dettagli dell'inceneritore IN-50.1K

I’m not posting a quote from the #Mariupol city council saying that Russians started to use mobile crematorium in the city. There are no proofs yet. The issue is serious, so let’s better find proofs first.

More than 100 000 people remains in the besieged, demolished city. — katerina sergatskova (@KSergatskova) April 6, 2022

Nasa fire detection map is useful for this.https://t.co/OamC127F3P — Fqubed (@fqubedejb) April 6, 2022

?????????? ??? ????????, ??? ????????? ???????? ???? ?????? ??????? ????????? ? ??????? ?? ? ?????????? ? ???????. ?? ????????? ?? ??????: ????? ???????????,

?. 1?. — Andrew Rubtsov (@andrubsov) April 6, 2022

Il forno crematorio di Mariupol, a nord della città

I cadaveri raccolti in città dalle squadre locali pro-Putin (reuters)

Una ricerca effettuata attraverso TinEye , sito che permette di caricare un’immagine e verificare se questa è già presente online, rivela che: almeno dal 2015, come testimonia un articolo di Business Insider.L’immagine apparsa su Twitter, inoltre, è uno screenshot da un video del 2013 che documenta il funzionamento di. Nel sommario del video, su YouTube, si legge che le immagini si riferiscono al “test di un impianto per l’incenerimento di rifiuti biologici attraverso il crematorio mobile IN-50.1K”. (link)Eppure per voce della vicepremier Iryna Vereshchuk , hanno fatto sapere “che la Russia cerca di nascondere i propri delitti e per questo sta usando forni crematori mobili a Mariupol per bruciare i cadaveri di donne e bambini. Gli stessi forni crematori li sta usando anche per il proprio esercito. Li hanno portati dalla Crimea e li stanno usando anche per bruciare i propri soldati, di modo che non li vedano in Russia, immaginate se dovessero vedere migliaia di cadaveri che tornano in patria".Non esistono, al momento in cui scriviamo (mattina del 7 aprile),della presenza (e dell’utilizzo) di tali forni crematori mobili a Mariupol.Per questo motivo anche alcuni media indipendenti ucraini, come Zaborona Media, hanno deciso di non pubblicare dichiarazioni ufficiali del comune di Mariupol sui forni crematori, almeno fino a quando non si avrà. Lo scrive, su Twitter, uno dei caporedattori, Katerina Sergatskova: “Il problema è serio, quindi cerchiamo prima di trovare le prove. Più di 100.000 persone rimangono nella città assediata e demolita”.. Gli utenti di Twitter e Telegram - dopo quanto avvenuto a Bucha - si stanno già muovendo, attraverso appello agli esperti e ad aziende che si occupano di. Una di queste, Maxar Technologies, con le sue foto ha contribuito a smentire le dichiarazioni del governo russo sul, mostrano i cadaveri dei civili ucraini che giacevano in strada ben prima del ritiro dell’armata di Putin.La stessa Maxar, nelle scorse settimane, ha documentato dall’alto. Tra le immagini più significative, oltre agli edifici distrutti, la folla ammassata davanti a un grande magazzino Metro, dove vengono distribuiti aiuti umanitari: è una delle poche testimonianze di forme di vita nella città portuale.Altro scatto importante è quello che ritrae l’edificio occupato in città dalla Croce Rossa, che non è stato risparmiato nonostante l’evidente simbolo presente sul tetto.Come si può immaginare, e come ha detto anche il ministro per la Trasformazione Digitale Fedorov , la connessione a internet nelle zone dell’Ucraina interessate dalla guerra è problematica. Le immagini dal satellite rappresentano l’unico strumento in grado di documentare - con certezza - quello che accade ed è accaduto nelle scorse settimane a Mariupol.scrive un utente su Twitter, riguardo l’analisi di immagini dettagliate alla scoperta di un autocarro lungo pochi metri tra le rovine della città. Qualcuno suggerisce di puntare su strumenti online in grado di evidenziare le anomalie termiche di una determinata area:, che offre immagini in tempo reale dal satellite ed è aperta a tutti, “potrebbe essere utile”.Uno strumento simile è rappresentato dalle mappe di di Sentinel Hub , basate sulle. I limiti dei servizi Nasa ed Esa, tuttavia, sono costituiti dalla risoluzione delle immagini, che non sono dettagliate come quelle di Maxar.Tuttavia le mappe Nasa e Sentinel potrebbero dare indicazioni utili per restringere il cerchio. Oppure per verificareche si trova - come hanno indicato alcuni utenti sia su Twitter sia su Telegram - a nord della città.Questa struttura, se davvero i russi avessero intenzioni di cremare corpi, potrebbe risultare più efficace degli autocarri adibiti a forni. Come fanno notare alcuni utenti, su Twitter,. Un veicolo come quello ripreso nel 2013 avrebbe bisogno di una notevole quantità di carburante o di energia fornita dall’esterno per funzionare come forno crematorio.Non c’è dubbio sul fatto che. Lo testimoniano delle foto diffuse da Reuters, in cui si vedono i cadaveri ammassati su camion con celle frigorifere. Nella descrizione delle immagini c’è scritto che i corpi vengono trasportati all’obitorio.Video e immagini della città assediata. L’account Mariupol Now pubblica costantemente immagini degli edifici devastati. Pubblicano video ripresi da droni anche i miliziani del battaglione ucraino Azov, che continuano a combattere i russi in città. Il più recente è questo del 4 aprile scorso:In ogni caso. È anche vero che è praticamente impossibile monitorare e riprendere da terra tutte le zone di Mariupol e anche quelle nelle sue vicinanze. Ecco perché le immagini dal satellite sono fondamentali

Almeno 5mila abitanti, stando a quanto ha dichirato il sindaco Boychenko, sono morti. Molti altri potrebbero trovarsi sotto le macerie degli edifici distrutti.