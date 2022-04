Cosa ci insegna l'ultimo straordinario, imprevisto, concerto di Glenn Gould

Il 10 aprile 1964 il pianista Glenn Gould a soli 32 anni lasciò improvvisamente le scene. Aveva in programma un concerto al Wilshire Ebell Theatre di Los Angeles e non aveva detto a nessuno che sarebbe stato l’ultimo. Il teatro era stracolmo: Gould suonò sette brani, comprese quattro fughe (qui il video); poi si alzò, si allontanò dal piano, uno Steinway CD 318, e si avviò verso l’uscita per non fare mai più ritorno su un palco davanti al pubblico.

Cosa c’entra con questo Almanacco dell’innovazione? Apparentemente nulla, ma un anno fa la critica culturale americana Virginia Heffernan ha ricostruito su Wired questo episodio mettendolo in connessione con il nostro lockdown pandemico e il tempo che avevamo trascorso in casa collegati agli altri solo tramite la rete. E io ho trovato quell’articolo geniale, non solo perché ci fa riscoprire un grande artista, ma perchè ci fa riflettere sulla vita; e quindi ho deciso di tradurne alcuni passaggi.

Insomma Gould lascia il teatro di Los Angeles il 10 aprile 1964 e un anno dopo sale su un treno diretto nel desolati Territori del Nord, nel suo Canada. Non farà mai più ritorno. Quando sei anni dopo l’inizio di questa che molti definirono autoreclusione un altro grande pianista, Arthur Rubinstein fece con Gould la scommessa che prima o poi sarebbe tornato a fare un concerto in pubblico, Gould la accettò e la vinse undici anno più tardi, il 4 ottobre 1982, il giorno della sua morte. Aveva 50 anni. E considerava la musica dal vivo uno “sport sanguinario”. La musica, diceva, “è qualcosa che ciascuno dovrebbe ascoltare da solo”.

Da quella sera del 10 aprile 1964 la vita di Gould per quasi vent’anni è stata un inno al piacere dei media elettronici. Nel suo studio trovava qualcosa di più gentile, sottile e intimo della relazione dominio/sottomissione che c’è fra un artista e il suo pubblico ad un concerto. Per Gould l’ingegneria di un suono e in generale la produzione di musica gli procuravano, come nessuna altra cosa, l’eccitante consapevolezza dell’esistenza dell’umanità. Rifiutava come moralistiche tutte le affermazioni secondo cui la tecnologia era spersonalizzante: “Sono stato attratto subito dall’esperienza della musica elettronica… mi sono innamorato dei microfoni; sono diventati miei amici al contrario di quelli che li considerano ostili, demolitori di ogni ispirazione”.

La vita di Gould, è sempre la Heffernan a scrivere, è la dimostrazione che una vita fortemente mediata dalla tecnologia non si può considerare una non vita. I problemi causati da un uso eccessivo dei social media non sono banali ma il tempo passato davanti ad uno schermo non è tempo perso… Nel caso di Gould, per esempio, la tecnologia gli ha consentito di essere al tempo stesso ovunque e da nessuna parte: la sua musica è comparsa in milioni di apparecchi televisivi e radiofonici, nei teatri e persino nello spazio visto che una sua strepitosa interpretazione del 1977 di un brano di Bach (Well-Tempered Clavier) è stata lanciata fuori della Terra, a bordo della navicella spaziale Voyager, assieme ad altri suoni, nel caso remoto in cui extraterrestri avessero dovuto intercettarla.

Da questo punto di vista per Wired Gould “è stato il perfetto esempio di un musicista pandemico”. È stato chiesto al suo amico e critico musicale Tim Page come si sarebbe trovato in un lockdown, e lui ha risposto: “Glenn avrebbe amato Internet. Aveva il terrore dei germi, rifuggiva da ogni contatto fisico, ma avrebbe amato Skype e Facebook ed ogni modo per coltivare rapporti a distanza”.