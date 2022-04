Aspirapolvere Dreame T30, bello e bravo: la nostra prova

Il Dreame T30 è un aspirapolvere senza fili prodotto da Dreame Technology Limited, un brand che appartiene all’ecosistema Xiaomi. È caratterizzato da materiali premium e da un design estremamente accurato, rispetto a gran parte degli aspirapolvere cordless proposti dalla concorrenza. E da una potenza di aspirazione davvero notevole, in linea con prodotti di fascia alta.

Design

Partiamo da un presupposto: gli aspirapolvere moderni, senza fili, per risultare davvero pratici devono essere a portata di mano. Il che vuol dire che bisogna farsene una ragione e fissare al muro la base-ricarica che molti modelli in commercio, Dreame T30 incluso, offrono nella loro confezione. Il punto in cui si decide di posizionare l’aspirapolvere dipende, ovviamente, dalla presenza di una vicina presa di energia elettrica. I più fortunati potranno contare su una posizione discreta, magari dietro una porta, o un angolo della cucina poco in vista. Altri, invece, non potranno far altro che fissare l’aspirapolvere a vista.



E qui entra in gioco il design del Dreame T30, davvero notevole: le linee sono morbide, arrotondate, i materiali sembrano estremamente robusti. È un oggetto incredibilmente bello da vedere, se si considera ciò che deve fare in casa. I materiali robusti, tuttavia, hanno un prezzo: il solo peso del motore del Dreame T30 è di 1,6 Kg, non proprio una piuma se si tiene conto che va ad aumentare con il tubo e la spazzola principali. E se si considera, inoltre, che alcuni competitor sono più leggeri. Detto questo, non parliamo di un peso che rende faticoso il lavoro di pulizia della casa, perché come vedremo ci sono delle caratteristiche di questo aspirapolvere che lo rendono estremamente comodo.

Accessori

Le spazzole sono quattro, tra cui quella più grande per tutti i tipi di pavimenti, con un rullo a forma di V che promette meno grovigli e in effetti fa il suo dovere: i capelli per esempio non si attorcigliano. Un'altra spazzola, più piccola, è adatta a essere passata su coperte, lenzuola, materasso, interni dell'auto e promette di rimuovere gli acari della polvere.

La spazzola del Dreame T30 dopo circa uin mese di utilizzo quotidiano, non presenta grovigli

Una spazzola più piccola si presta per la pulizia di tende e angoli del soffitto, o comunque di punti della casa che si trovano all'altezza delle nostre spalle o al di sopra di esse. L’abbiamo trovata particolarmente utile in coppia con il connettore allungabile, a fisarmonica per intenderci, che aumenta il raggio d’azione dell’aspirapolvere.

Per gli spazi più angusti, invece, c'è un esile beccuccio dotato di luce led che è in grado di infilarsi praticamente ovunque. Uno degli accessori più comodi è sicuramente il connettore flessibile, che permette di aspirare sotto il letto, per esempio, tendono il tubo parallelo al pavimento.

Le due grandi ruote della spazzola principlae garantiscono all'aspirapolvere un'estrema maneggevolezza

Basta premere due pulsanti infatti e il motore si può piegare fino a formare un angolo di 90° con il tubo. Se da un lato il connettore, quando inserito, allunga l'aspirapolvere, rendendolo meno gestibile per chi non è molto alto, dall'altro agevola la pulizia di punti estremamente scomodi ed evita di sbattere il tubo contro la base dei mobili, nel tentativo di pulire il pavimento sottostante.

Display

Diciamoci la verità: qualsiasi elettrodomestico dotato di display è più facile, veloce e stimolante da usare. Certo, a patto che serva realmente a qualcosa. Sul Dreame T30 le informazioni riguardanti l'autonomia della batteria - nelle quattro modalità disponibili - valgono da sole la presenza del display LCD a colori. Su quest'ultimo è possibile anche analizzare la quantità di polvere e sporcizia che stiamo aspirando, attraverso una curva su un grafico che indica con tre colori (rosso, arancione, verde) quanto bisogna insistere su un punto specifico e dove, invece, non serve soffermarsi.

La durata garantita dall'aspirazione 'media', con un ciclio di ricarica. La linea verde indica la sporcizia rilevata

Altra funzione disponibile, che non abbiamo trovato essenziale, è il 'registro' delle pulizie effettuate: consultare quanto e come abbiamo pulito in passato non è così utile come rivedere i dati di un allenamento, di una corsa o di un giro in bici. Il display mostra anche quando è necessario sostituire o pulire il filtro, la modalità di pulizia che si sta usando ed eventuali errori di sistema.

Prestazioni

Se avete già utilizzato un aspirapolvere senza fili di fascia media-bassa, vi sentirete su un altro pianeta. Se venite da un prodotto di fascia alta, come un Dyson per esempio, non lo rimpiangerete. La potenza di aspirazione del Dreame T30 è sorprendente, in alcuni casi - quando si passa su dei tappeti per esempio - addirittura eccessiva nella modalità “Turbo”.

La durata dell'aspirazione "Turbo", vicina agli 8 minuti. Non è quasi mai necessaria perché l'aspirazione 'media' è molto potente.

Il produttore dichiara una potenza di 190AW (27.000 Pa., 150mila giri al minuto), inferiore all’ultimo Dyson V15 che promette 240AW a un costo del prodotto però decisamente superiore (circa 300 euro in più del Dreame T30, che si può acquistare sul sito del produttore o su Amazon a circa 459 euro).



In termini di prestazioni, non serve spendere di più: il Dreame T30 offre tutto ciò che serve per la pulizia di un appartamento di dimensioni medio-grandi. Dopo un mese di utilizzo non ci sono capelli aggrovigliati sulla spazzola principale e l’aspirapolvere se l’è cavata bene sia in cucina e in salotto - eliminando residui di cibo ed elementi più voluminosi lasciati appositamente sul pavimento - sia in altri ambienti come l’abitacolo dell’auto.

Semmai il rapporto qualità/prezzo del Dreame T30, molto buono, deve tenere conto dell’eventuale manutenzione: i filtri si estraggono con semplicità e si possono lavare e riutilizzare, ma comprare un ricambio ufficiale - in caso di sostituzione anche della batteria, per esempio - può essere un problema: sul sito europeo del produttore non c’è traccia di una sezione che permetta di acquistare ricambi o accessori.

Altri aspetti positivi dell’aspirapolvere Dreame sono le grandi rotelle attaccate alla spazzola principale, che agevolano veramente molto i cambi di direzione. Il Dreame T30 si ‘porta’ decisamente bene, anche se il corpo con motore e cassetto per la polvere è abbastanza ingombrante, se fosse stato più piccolo l’aspirapolvere sarebbe risultato ancora più maneggevole.



Interessante la possibilità, spingendo un pulsante-lucchetto posto sul display, di attivare una modalità di aspirazione continua che non prevede la pressione del ‘grilletto’, tipico degli aspirapolvere senza fili. Non è una funzione che abbiamo usato spesso, perché il grilletto è pensato proprio per ridurre al minimo lo spreco di batteria, ma ci sono delle situazioni di sporco diffuso - o di ambienti più scomodi da pulire - che rendono la modalità lucchettata sicuramente comoda: si pensi ai sedili posteriori di un’auto.



Apprezzabile anche la semplicità con cui si svuota il contenitore per la polvere e la modalità di aspirazione “Automatica” (che però è disponibile solo usando la spazzola principale): l’aspirapolvere cambia potenza in modo ‘intelligente', a seconda della sporcizia che rileva e delle superfici che incontra: ci è successo sempre, per esempio, quando abbiamo dal pavimento siamo passati improvvisamente a dei tappetini.

Batteria

Il produttore dichiara un’autonomia di 90 minuti nella modalità ‘Eco’, che però è molto lontana da quella reale. Dopo un ciclo di ricarica completo, i tempi di utilizzo stimati sul display sono questi: “Eco” circa 40 minuti, “Medio” circa 27 minuti e “Turbo” circa 10 minuti.

Il tempo rimanente indicato sul display segue in modo abbastanza fedele l'utilizzo effettivo dell’aspirapolvere. Anzi, cronometrando il ciclo di pulizie abbiamo scoperto che in alcune occasioni il countdown della batteria era più lento: questo vuol dire che l’autonomia è leggermente superiore a quella indicata sul display.



Quando è in carica, il T30 non ha un indicatore luminoso che permette di capire, con un semplice sguardo, a che punto è la ricarica della batteria. Quest’ultima è removibile: si può staccare e sostituire con una nuova o con una di riserva, se non fosse così complicato reperirne un’altra ufficiale. Il servizio di assistenza post vendita si esaurisce in un form, sul sito ufficiale Dreametech, da compilare per chiedere un supporto.

Cosa ci piace

Il design

La potenza di aspirazione

La ricchezza degli accessori

Cosa non ci piace