Festa grande al Gianicolo di Roma per Galileo Galilei che mostra un nuovo strumento: il telescopio

Il 14 aprile 1611 a Roma ci fu una grande festa per Galileo Galilei. Aveva 47 anni ed era già stato a Roma, ma questa volta era diverso. Era ormai una celebrità. Il principe Federico Cesi, che nel 1603 aveva fondato il l’Accademia dei Lincei con l’obiettivo di raccogliere in un circolo gli scienziati dell’epoca, aveva organizzato il tutto per consentire a Galileo di dimostrare come funzionava un nuovo strumento che aveva costruito. L’evento durò un giorno intero e si svolse al Gianicolo, nel punto più alto, laddove un monsignore aveva fatto costruire una residenza per la villeggiatura, il Casino Malvasia (che poi venne distrutto nell’800, oggi vi sorge l’Accademia Americana). Il nuovo strumento fu montato lì, in uno spiazzo davanti al Casino da dove si gode una vista spettacolare di Roma. Lo strumento consentiva di vedere oggetti a grande distanza: dapprima fu puntato sulla basilica di San Giovanni in Laterano dove fu possibile leggere chiaramente l’iscrizione che Sisto V vi aveva fatto apporre nel primo anno del suo pontificato; poi addirittura sulle Colline Tuscolane, a venticinque chilometri di distanza, dove il principe Altemps aveva una villa della quale fu possibile distinguere persino le finestre più piccole. Ma il vero spettacolo fu di notte, quando tramite lo strumento, i partecipanti al banchetto poterono scorgere i satelliti di Giove e rendersi conto che Saturno non era una stella (tutte cose che Galileo sapeva già dall’anno prima, ovvero da quando aveva perfezionato l’invenzione di un olandese).

Quello strumento insomma era un portento e avrebbe cambiato il mondo, il modo in cui lo percepiamo. Galileo lo aveva chiamato perspicillum, in latino; alcuni lo definirono “cannone ovvero occhiale”, in italiano, da cui l’espressione “canocchiale”. Ma fu in quella occasione che Federico Cesi (o secondo altri lo studioso greco Giovanni Demisiani), inventò il nome che ancora porta: telescopio, unione di due parole greche che vogliono dire “vedere lontano”. Curiosamente ma non troppo nel 1625 un altro esponente dell’Accademia dei Lincei, Giovanni Faber, applicò la stessa tecnica per inventare la parola microscopio.