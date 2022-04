Le nuove ebike di Dott sono davvero il futuro della mobilità urbana?

La pandemia ha cambiato profondamente ogni aspetto della vita quotidiana, ma ha anche messo in discussione e velocizzato molti processi che erano già in atto, tra tutti quello della mobilità urbana. Sebbene non si sia avviato a causa della pandemia, il mercato delle startup che offrono soluzioni di mobilità condivisa è cresciuto in tutta Italia negli ultimi due anni: solo a Roma ci sono ben 7 piattaforme che offrono servizi di questo tipo.

Questa condizione del mercato, presente un po’ in tutto il mondo, facilita la competizione e il progresso a favore dei consumatori: costi più bassi e servizi sempre migliori. Un passaggio importante di questo cambiamento si vede dalle nuove ebike azzurre parcheggiate sui marciapiedi e nelle piazze delle principali città italiane. Sono quelle di Dott, startup olandese nata nel 2018, che ha collaborato con Segway per offrire al pubblico una nuova generazione di veicoli elettrici, che fa pensare molto al futuro della mobilità urbana.

“Abbiamo iniziato a sviluppare le bici sin dall’inizio: i fondatori hanno sempre avuto intenzione di puntare su varie modalità di spostamento in un contesto multimodale, tutti accomunati dal concetto di micromobilità”, ci ha ricordato Andrea Giaretta, regional general manager di Dott, ripercorrendo i passi che hanno portato al debutto delle nuove ebike, aggiungendo che ci sono anche altre opzioni allo studio.

Per le ebike, Dott ha collaborato con Segway, popolare produttore di veicoli elettrici: “Abbiamo ha un dipartimento di ingegneria con oltre 30 persone che ha collaborato con Segway per lo sviluppo di un prodotto personalizzato, dotato di vari accorgimenti che facilitano la vita al cliente”. Le caratteristiche che saltano più all’occhio sono il caricatore wireless per lo smartphone e il cambio multi velocità: l’introduzione del caricatore “va di pari passo con gli sviluppi che stiamo prevedendo in app - ha aggiunto Giaretta - Introdurremo a breve anche un sistema di navigazione, e il caricatore wireless è fondamentale per garantire che il telefono non si scarichi”.

Usare una bici Dott per le strade di Roma

Sembra banale, ma dare la prima pedalata a una bici elettrica non è così semplice, soprattutto se bisogna riparte a un semaforo con auto e motorini che suonano, senza possibilità di entrare in una pista ciclabile. E Roma, come tante altre città italiane, ne è purtroppo un esempio, con chilometri di strade in centro ancora senza percorsi dedicati alla mobilità ecologica. Il cambio multi-velocità delle ebike di Dott viene incontro a questa esigenza, facilitando la prima pedalata con una marcia molto leggera e salendo automaticamente di due marce in base alla velocità raggiunta.

Queste ebike sono limitate a 25 km/h (sebbene in una lunga discesa possano arrivare anche a 27-28) per eliminare l’obbligo di utilizzo del casco. Ognuno potrebbe avere il suo, ma è ingombrante, e non c’è ancora la sicurezza di trovare bici o monopattini in ogni zona della città. Una soluzione sarebbe il casco incluso in un compartimento attaccato al veicolo, ma secondo Giaretta “è un po’ problematico in termini di igiene e di pulizia, anche perché non è un casco come quelli delle moto (che sul mezzo non troverebbe posto, ndr), ma un casco pieghevole e leggero”. Non ci si può affidare alla buona volontà delle persone che lo disinfettano a ogni utilizzo, “senza contare che il bauletto alza il baricentro e sbilancia il guidatore”.

Invece la gestione di una velocità ridotta a 20 km/h per i monopattini o 25 per le bici, come da legge, riduce rischi e pericoli, dato che a basse velocità viene meno la necessità di protezioni aggiuntive.

Il pericolo in strada è forse il tema e lo scoglio principale all’utilizzo di soluzioni come le ebike di Dott su larga scala nel territorio urbano. C’è ancora una grande carenza di piste ciclabili, ma c’è anche il problema dei costi per l’utente: sono accettabili solo per situazioni specifiche e non ricorrenti. In poche parole, il costo è accettabile per fare una passeggiata in pochi minuti tra i Fori Imperiali, ma è ancora troppo per chi va al lavoro tutti i giorni dalla parte opposta della città, e deve percorrere 10-15 chilometri con qualunque condizione atmosferica e a qualunque ora del giorno.

Il costo e gli altri ostacoli per il bike sharing

A Roma, un abbonamento alle strisce blu costa 70 euro al mese, con cui si può parcheggiare ovunque dentro l’anello del Grande Raccordo Anulare. Passare all’alternativa ecologica costa almeno 35 euro di abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico, più altri 35 o 40 euro a un’app di mobilità elettrica come Dott. È vero che alle strisce blu, da una parte, bisogna aggiungere poi il costo della benzina, ma nel periodo post-pandemia ognuno sceglierà sempre, se può, una soluzione in cui non deve stare a contatto con altre persone, e molti posti di lavoro hanno un parcheggio dedicato. Il costo della mobilità ecologica e integrata è ancora troppo alto per convincere tutti a fare il passaggio definitivo.

L’adozione su larga scala passa per 3 passaggi:

la riduzione dei costi per l’utente finale;

la disponibilità totale dei mezzi su tutto il territorio urbano senza eccezioni di zone;

l’integrazione efficiente con i servizi di mobilità leggera su rotaia e gomma.

Il primo e il secondo punto si risolvono con una sola azione: le autorità competenti sul territorio possono incentivare le iniziative di mobilità elettrica riducendo le imposte e allineando le percentuali a quelle del trasporto pubblico locale. Alcuni numeri: l’IVA sui mezzi pubblici è fissa al 10%, mentre sui servizi di sharing è al 22%, come su tutti i beni di consumo; il costo del trasporto pubblico locale è finanziato per i due terzi dallo Stato, mentre non esiste alcun tipo di finanziamento per i servizi di sharing. “Noi non abbiamo bisogno di soldi, ma abbiamo bisogno di ridurre i costi per l’utente finale, e con questi incentivi potremo aumentare la copertura sul territorio e automaticamente abbassare i prezzi”, ci ha spiegato Giaretta.

Il terzo punto invece è un lungo processo di modernizzazione delle strade: “Si va verso il cosiddetto modello Parigi”, che consiste in una serie di sforzi delle autorità locali nel rimuovere tratti di strada riservati alle automobili e al loro posto aggiungere delle piste ciclabili per incentivare l’utilizzo. Uno di questi sforzi è svolto anche dall’amministrazione locale del Comune di Roma, il cui assessore ai Trasporti, Eugenio Patané, ha convocato gli attori principali dei servizi di sharing per annunciare il piano di realizzazione della Curva del Ferro intorno alla Capitale entro il 2024.

Le ebike di Dott sono disponibili in Italia dallo scorso 2 novembre, e gli effetti del cambiamento apportato già si vedono: anche altri servizi di sharing hanno fatto debuttare modelli simili di ebike. Oggi Dott possiede circa 40mila tra ebike e monopattini in tutta Europa. Il futuro della mobilità urbana, forse, risiede nel vedere quegli stessi 40mila veicoli in una sola metropoli, senza strade per le automobili nel centro cittadino e con meno inquinamento che ne consegue. Un futuro da respirare a pieni polmoni, insomma.