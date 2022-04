I colossi Usa di Internet possono continuare a lavorare in Russia, e c’è un motivo

Le società americane che operano su Internet e lavorano nel campo delle telecomunicazioni Usa potranno continuare a fornire servizi e prodotti in Russia: il dipartimento del Tesoro degli Usa ha concesso a questo tipo di attività la possibilità di essere escluse dalle sanzioni adottate a causa della guerra scatenata da Putin contro l'Ucraina.

Le misure di esonero del governo consentono esportazione, riesportazione, vendita o fornitura verso la Russia di servizi, software, hardware e tecnologia relativi allo scambio di comunicazioni su Internet come messaggistica instantanea, videoconferenza, mail e chat, social network, condivisione di foto, video e documenti, navigazione online, servizi di blogging, web hosting e registrazione di nomi di dominio.

La decisione dell'amministrazione Usa si giustifica con l'intento di garantire l'accesso alla popolazione russa a siti che siano in grado di dare informazioni e punti vista difformi dalla stretta e sorvegliata propaganda di regime. Questo orientamento è anche il risultato della pressione esercitata da un ampio fronte di organizzazioni di difesa dei diritti umani che hanno assunto l'iniziativa, indirizzando una lettera aperta al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden.

Il testo, nato su impulso di Access Now e Wikimedia Foundation, e sottoscritto da associazioni come Freedom House, Human Rights Watch, Electronic Frontier Foundation e la World Wide Web Foundation di Tim Berners-Lee, pur esprimendo la netta condanna dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, contiene la richiesta di mantenere aperto il canale della comunicazione Internet per assicurare il libero flusso di informazioni a vantaggio dei russi e non favorire censura e repressione interne al Paese. La missiva richiama, peraltro, i precedenti dei programmi di sanzioni Usa contro Cuba, Iran e Siria, nei quali era previsto l'esonero per piattaforme digitali e tecnologia IT, perché in grado di dare maggiori opportunità alla diffusione di media indipendenti, alla comunicazione tra le persone e per la documentazione di eventuali violazioni dei diritti umani.

Sulla stessa base (secondo gli estensori del documento), restringendo in modo ampio l'accesso a Internet in Russia si correrebbe il rischio di bloccare l'informazione dall'esterno e isolare le voci critiche pro-democrazia e contro la guerra. Così finendo per agevolare i propositi del Cremlino, che mira a realizzare una rete separata sovrana (la cosiddetta Splinternet), onde stabilire un controllo completo e totale dello spazio informativo.

Alla fine l'amministrazione Usa ha aderito a questa impostazione, formulata in modo convincente e in antitesi alla linea perseguita dalle autorità ucraine, che si sono rivolte, senza risultato, ai responsabili dell'Icann per chiedere addirittura la revoca di domini e DNS russi.

Anche se la risposta, ancorché accolta positivamente da Access Now, è arrivata dopo il blocco delle attività in Russia di provider come Lumen e Cogent e di aziende come Intuit e Slack, mentre il governo russo, tagliava, da parte sua, l'accesso a piattaforme come Twitter, Facebook e Instagram.