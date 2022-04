Iniziata a Genova la posa del primo cavo dati sottomarino del consorzio 2Africa

Sul litorale di Genova, nella zona di Sturla, è iniziata la posa del sistema di cavi dati che passa dal capoluogo ligure e fa parte del progetto 2Africa, di cui su Italian Tech abbiamo raccontato a inizio 2021.

Annunciato a maggio 2020, il sistema di cavi sottomarini 2Africa, insieme con l’estensione Pearls, è progettato per fornire connettività su scala internazionale a circa 3 miliardi di persone (quasi il 40% della popolazione globale) attraverso 3 continenti: Africa, Europa e Asia. Circumnavigherà l’Africa, sarà esteso a un totale di 46 località entro il 2024, data prevista di completamento, e una volta attivo consentirà connessioni sino a 180 Tbps.

Del consorzio 2Africa fanno parte fra gli altri China Mobile, Meta, MTN, Orange, STC, Telecom Egitto e Vodafone: con i suoi 37mila chilometri di estensione, sarà il cavo sottomarino più lungo mai realizzato e l’installazione è partita dal nuovo data center genovese di Equinix, a sua volta collegato con quelli di Milano e Francoforte.

La presenza del cavo, cui fra una decina di giorni ne verrà affiancato un secondo, dovrebbe anche migliorare i servizi di connessione presenti nel capoluogo ligure, che nelle intenzioni dovrebbero “incoraggiare e sostenere localmente lo sviluppo di un florido ecosistema Internet”. In piena campagna elettorale per le Comunali, il sindaco di Genova, Marco Bucci, ha detto che “la nostra visione sta diventando realtà: siamo molto orgogliosi di essere la città che ospita il nuovo hub di attracco per cavi sottomarini GN1. Ora saremo uno dei principali porti digitali d'Europa, con un ruolo chiave nel trasferimento dei dati a livello globale. È un'azione pionieristica, che stiamo vivendo da protagonisti”.