Cannondale Synapse, la bicicletta con luci e radar accessibile (quasi) a tutti

La nuova Cannondale Synapse è una delle prime biciclette muscolari a integrare le tecnologie più utili per la sicurezza, ovvero luci anteriore e posteriore, nonché un radar posteriore. Non è una coincidenza che lo storico marchio statunitense abbia scelto proprio questo modello per abbinare un pacchetto innovativo come SmartSense. A distanza di 15 anni dalla prima Synapse, anche questa edizione si caratterizza per la grande versatilità e quindi la capacità di poter soddisfare più esigenze: dagli spostamenti quotidiani in città all'uscita in collina o in montagna, dal cicloturismo al gravel su sterrati leggeri.

Sembrerebbe una promessa tipica del marketing, ma scambiando due chiacchiere con i referenti di Cannondale si scopre che il mercato italiano è stregato dalle biciclette aero ad alta velocità di derivazione agonistica, ma in realtà la maggior parte dei ciclisti dovrebbero acquistare una endurance come la Synapse o gli altri modelli concorrenti (altro discorso per le ebike).

In sintesi si parla di una bici da strada in carbonio che mixa prestazioni e comfort, non disdegna le salite e neanche l'alta velocità in piano, ha gli attacchi per eventuali borse e se si vuole puntare a testa bassa sul gravel si possono mettere anche copertoni più larghi (sino a 35 mm).

Il modello base parte da un prezzo di 3499 euro, mentre la soluzione top ne costa 8499; noi abbiamo avuto la possibilità di provare la Synapse Carbon 2 RL da 4499 euro. Ovvero la versione con radar e luci, mentre l'allestimento RLE include anche il cambio elettronico. Una nota di merito va senza dubbio anche alla verniciatura fotosensibile, che grazie a uno speciale pigmento mostra una gamma cromatica che va dal rosa/bronzo al verde muschio a seconda delle condizioni di luce.

Cannondale Synapse, i dettagli tecnici

La Synapse Carbon 2 RL nella taglia 56 per ciclisti di altezza compresa tra 175 e 185 cm pesa poco meno di 10 kg e il telaio in carbonio incide per circa il 60%. Manubrio e attacco manubrio Cannondale sono in alluminio, così come i cerchi Fulcrum Rapid Red 900. La sella è una Fizik Aliante Delt con reggisella Cannondale in alluminio. La trasmissione è basata sulla linea Shimano Ultegra con due pacchi pignoni 11-34 e 11 velocità. I freni idraulici sono nuovamente Shimano Ultegra con dischi da 160 mm. Da rilevare che l'allestimento pneumatici prevede Vittoria Rubino Pro Bright Black da 700 x 30c, ma si possono montare coperture fino a 35 mm. Complessivamente, come si dice in gergo, è “un buon pacchetto", più che adeguato al tipo di bicicletta.

SmartSense, la tecnologia che migliora la sicurezza

La piattaforma SmartSense è un vero e proprio ecosistema, personalizzabile e interrogabile via smartphone, che mette in rete un sensore posizionato sulla ruota anteriore, un faretto anteriore, un piccolo schermo a led agganciato al manubrio, una luce di stop posteriore, il radar Garmin posteriore e una batteria ricaricabile. L'app abbinata (per Android e iOS) agevola ogni personalizzazione e funziona anche da ciclocomputer registrando percorso, tempo, velocità, ascesa, distanza e calorie bruciate.

Il piccolo sensore montato sulla ruota anteriore consente di attivare automaticamente SmartSense con lo spostamento e anche registrare ogni attività. Dopodiché la luce anteriore è un modello Lezyne con corpo in alluminio e un flusso luminoso di 350 lumen, mentre quella posteriore raggiunge i 25 lumen. Le luci si adattano automaticamente all'ambiente e reagiscono agli input del radar per aumentare la visibilità nei confronti degli altri veicoli sulla strada. Quella posteriore agisce come lo stop in ambito automobilistico durante le fasi di frenata: si accende o aumenta di intensità a seconda delle regolazioni. La app Cannondale permette di impostare entrambe le luci accese, solo la posteriore oppure solo l'anteriore; volendo si può abilitare l'opzione automatica per condizioni di bassa luminosità ambientale, oppure quella di risparmio energetico.

Il radar Garmin invece è montato sotto la sella e vanta un raggio di copertura di 40° posteriore fino alla distanza di 140 metri. In pratica uno o più mezzi in avvicinamento fanno scattare un alert sonoro e in contemporanea sul piccolo display, composto da led distribuiti in ordine verticale, si ha percezione della distanza e l'avvicinamento. Il led verde indica nessun veicolo, l'ambra un avvicinamento e il rosso un avvicinamento ad alta velocità. Volendo, invece dello schermo in dotazione si può abbinare il proprio ciclocomputer, uno smartphone con l'app Cannondale oppure un wearable, ma non è detto che sia disponibile l'alert sonoro, come ci ha fatto notare uno scafato semi-professionista con ciclocomputer: “O guardi la strada o guardi lo schermo del tuo computer, meglio decisamente il piccolo Garmin Radar Display". E infatti, sebbene sia minimal, è senza dubbio efficiente e forse l'unica, valida alternativa è davvero lo smartphone, che grazie alla app consente di personalizzare sia visualizzazione sia alert audio.

La batteria Garmin Varia Core è un modello da 2810 mAh che si ricarica tramite la porta USB-C integrata; il modulo si sgancia da un telaietto montato sul tubo obliquo del telaio e si può tranquillamente usare come un powerbank per smartphone (ma non quando è connesso alla bici); un tasto serve per l'accensione, mentre i 4 led vicini indicano il livello di carica.

L'autonomia con luci e radar accesi è complessivamente di 3-4 ore, mentre solo con la posteriore e il radar si arriva a circa 10. Utile l'opzione risparmio, che riduce l'intensità della luce quando si scende sotto il 10% di autonomia e spegne il radar sotto il 5%. Il tempo di standby massimo dovrebbe essere di 150 giorni, ma dipende molto dall'escursione termica del luogo dove si tiene la bici.

Le nuove norme della strada, com'è noto, impongono anche alle biciclette un sistema di illuminazione e il loro uso nelle ore serali o in situazioni di bassa visibilità, ma la maggior parte dei prodotti di questo tipo di solito integrano direttamente la batteria. Con SmartSense, invece, si ha una batteria centrale (sganciabile) e cablaggi nascosti che corrono dentro il telaio. Il tutto ovviamente resistente alla pioggia.

Synapse, la prova su strada

La Synapse Carbon 2 RL è una bici comoda: lo direbbe un esperto e anche un neofita. È abbastanza impressionante la capacità del telaio, in un gioco di geometrie e carbonio, di assorbire le irregolarità dell'asfalto e del terreno in genere. Persino un tombino non è più un incubo per la schiena. Cannondale sostiene che sia l'8% più confortevole rispetto al modello precedente: in pratica flette di più verticalmente assorbendo urti e vibrazioni.

Ovviamente è pur sempre una bici priva di ammortizzatori, ma su una strada bianca con ghiaia anche con i copertoni di serie si procede in sicurezza; con i 35 mm dev’essere un'esperienza ai limiti dell'incredulità. La posizione è votata al confort, ma ciò non vuol dire che non si possa andare forte. In tal senso, la presenza della doppia corona è di grande aiuto, soprattutto quando le salite si fanno importanti: il cambio è fluido e i comandi regalano un feeling immediato. I freni mordono bene, anche troppo se si è abituati ai tradizionali pattini che fanno attrito sul cerchio. Pinze, dischi e impianto idraulico hanno un potere frenante notevole, ma bisogna maturare un po' di sensibilità soprattutto all'anteriore. L'agilità è molto buona, così come la tenuta e l'impostazione delle curve in discesa. Ci si sente sempre con un buon margine di sicurezza. Ecco: è davvero la bici ideale per ogni destinazione, quella che permette di concentrarsi su ciò che realmente conta in un'uscita.

Le luci sono adeguate, e la batteria che alimenta tutto è una grande comodità. Sarebbe un incubo ogni volta controllare i livelli di ogni singolo faro. E poi il radar di Garmin è una manna. Prima di tutto consente di pedalare in sicurezza nella corretta porzione di asfalto: a volte alcuni ciclisti rischiano di farsi male da soli stando troppo vicini ai margini della carreggiata; in secondo luogo, intensifica in automatico l'illuminazione della luce di stop per agevolare l'automobilista. Infine, l'alert sonoro è di grande aiuto.

La tecnologia SmartSense in pratica riesce a mantenere il livello alto dell'efficienza senza essere invasiva. Perché quando si va in bici, almeno non professionalmente, dovrebbe essere fornita la possibilità di non dover perdere tempo con app, funzioni e aggeggi tech di diverso tipo. E così è con questa Cannondale: si può intervenire su ogni parametro oppure lasciare tutto in automatico tramite app. Poi che ci sia luce, nebbia, traffico o altro, penserà il sistema a reagire di conseguenza. La tecnologia che salva dall’eccesso di tecnologia, insomma. E permette di pedalare in pace.