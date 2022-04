Dopo Amazon e Starbucks, tocca ad Apple: i dipendenti degli Store vogliono un loro sindacato

I dipendenti degli Apple Store vogliono creare un loro sindacato, che sarebbe il primo negli Stati Uniti: l’idea è partita dall’iconico punto vendita di Grand Central, a New York, dove i lavoratori hanno avviato una raccolta firme su questo.

Come da prassi, devono raggiungere la soglia del 30% dei dipendenti per poter organizzare una sorta di referendum che appunto chiederà se si è a favore o meno di un sindacato: “Grand Central è un negozio straordinario con condizioni di lavoro uniche che rendono necessario un sindacato per assicurare alla nostra squadra gli standard di vita migliori”, si legge sul sito aperto dai promotori dell'iniziativa.

Secondo il Washington Post, che ha citato dipendenti che hanno chiesto l'anonimato per paura di perdere il posto, si starebbero organizzando in modo simile anche i lavoratori di almeno altri 3 negozi Apple negli Usa, anche per chiedere un salario minimo di 30 dollari l'ora (al momento il livello più basso è a quota 20) e un aumento dei benefit.

L’idea è in qualche modo figlia di idee simili che hanno riguardato Starbucks e Amazon, e che per le compagnie americane sono un po’ una novità: dopo la formazione di un sindacato in due caffetterie di Starbucks a fine 2021, altre 160 hanno presentato richiesta, mentre sempre a New York i dipendenti di un magazzino di Amazon hanno votato in modo schiacciante a favore della formazione di un sindacato proprio poche settimane fa.

Fruit Stand Workers United (così si chiama il gruppo che sta raccogliendo firme a Grand Central) si è affiliato a Workers United, che raccoglie anche lavoratori delle caffetterie Starbucks, a sua volta affiliato al più grande sindacato Seiu.