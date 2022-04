Come comprano (e cosa comprano) gli italiani: oggetti di seconda mano e online

Si chiama “second hand economy”, letteralmente “economia dei beni di seconda mano” e sta assumendo forma e peso specifici. Durante la pandemia, in particolare nel pieno della clausura, ci siamo resi conto di avere prodotti superflui e di avere necessità di risparmiare, un binomio che ha collaborato a fare crollare quelle residue resistenze psicologiche che ci rendevano refrattari ai prodotti usati. Crescono gli italiani online: sono otto su dieci 18 Febbraio 2022 La ricerca

Questa la fotografia scattata dall’ottava edizione del rapporto stilato dall’Osservatorio second hand economy 2021 e curato da BVA Doxa per conto di Subito, piattaforma di vendita online che, nel 2019, ha censito 13 milioni di utenti unici mensili. Il rapporto è stato realizzato tra i mesi di febbraio e di marzo del 2022 su un campione di 2.074 persone raggiunte per telefono o via web.

Per capire da dentro l’evoluzione del mercato dei beni di seconda mano ci siamo avvalsi dell’opinione di Giuseppe Pasceri, amministratore delegato di Subito.it.

Un mercato da 24 miliardi

Nel corso del 2021 la compra-vendita di usato ha toccato in totale la cifra di 24 miliardi di euro e vi hanno aderito 23 milioni di persone con una spesa media pro-capite di poco superiore ai mille euro. L’online apporta un contributo sempre più massiccio e costituisce il 49% dell’intero settore, realizzando una cifra pari a 11,8 miliardi, in forte crescita rispetto ai 5,4 miliardi conseguiti nel 2014. Va quindi considerato che il connubio tra seconda mano e digitale diventa sempre più solido. I mercatini offline e la vendita di beni usati tra conoscenti o grazie al passaparola sta lasciando spazio al web.

Il mercato online

Dal 2014, ovvero da quando l’Osservatorio second hand economy monitora gli andamenti del mercato, la percentuale di persone che acquistano prodotti usati online è passata dal 30% al 70% (dato del 2021), quella di chi vende online è aumentata dal 45% al 72%.

L'online diventa sempre più vitale anche per il mercato dei beni usati, Subito ha voluto imprimere un'ulteriore spinta a questo andamento, creando TuttoSubito, un servizio che mette in sicurezza sia l'invio dei prodotti venduti sia il pagamento da parte dell'acquirente. "Un cambio di paradigma che, a pochi mesi dal suo lancio, è molto positivo. Lavorare in questo segmento con reale innovazione porta beneficio a tutti", dice Pasceri.

Il 2021 è stato l’anno in cui gli acquisti online hanno superato quelli offline. I clienti più affezionati sono quelli della generazione Z (nati tra il 1997 e il 2010), poi i millennial (nati tra il 1981 e il 1996), la generazione X (nati tra il 1960 e il 1980) e quindi i baby boomer.

Ciò che fa pendere l’ago della bilancia verso l’online è la velocità (49% di chi ha partecipato al sondaggio), la scelta ampia (43%) e la comodità di gestire un acquisto o una vendita da casa (41%). Piace anche la possibilità di contrattare il prezzo e la possibilità di dialogo tra acquirente e venditore.

Cosa compriamo online e offline

Online spiccano il comparto sport&hobby, quello dell’elettronica e quello dei veicoli. I canali offline sono quelli preferiti per gli acquisti di ciò che Subito fa rientrare nella categoria casa e persona. Bene anche abbigliamento e accessori.

Giocano un ruolo diverso le generazioni che acquistano. I baby boomer, ossia i meno giovani, tendono ad acquistare offline mentre, sempre analizzando i dati relativi al 2021, la generazione Z è molto attiva online ma non disdegna i canali di acquisto tradizionali.

Cosa vendiamo online e offline

Offline si vendono soprattutto arredamento e casalinghi, libri e riviste. Gli attori principali sono ancora i giovani della generazione Z, attivi online nelle categorie sport&hobby, veicoli ed elettronica.

Se le donne non danno particolare importanza al canale di vendita, gli uomini preferiscono i canali online tenendo però (in 28 casi su 100) un occhio aperto anche sull’offline.

L’elettronica e l’usato

L’elettronica di seconda mano nel 2021 ha raggiunto una cifra d’affari globale di 4,1 miliardi di euro. I canali online vengono scelti dal 54% di chi compra e dal 43% dei venditori.

Un settore rivitalizzato dalla pandemia che ha costretto molti a dotarsi di strumenti per il lavoro agile e la didattica a distanza. Anche gli acquisti di console e videogiochi – che hanno subito una forte spinta durante i periodi di clausura – hanno contribuito a fare lievitare i numeri.

Perché vendiamo l’usato

Il mancato uso di un oggetto è il motivo principe che ci spinge a separarcene, seguito dalla volontà di passare a un modello più evoluto di ciò che possediamo. Le esigenze nate durante la pandemia e necessità economiche, insieme, determinano la cessione di un oggetto su cinque.

I baby boomer sono i più propensi a vendere ciò che non usano, i traslochi spingono i millennial a separarsi dei beni superflui. I motivi sono principalmente legati alla volontà di liberarsi degli oggetti non necessari (79%), legati alla sostenibilità (44%) e alla realizzazione di guadagni (39%).

Le ragioni ricollegabili alla sostenibilità sono soprattutto tre: il 54% di coloro che partecipano al mercato dei prodotti di seconda mano riconosce un’utilità per l’ambiente, il 50% gradisce la possibilità di dare una seconda vita ai prodotti e, per il 48%, è un modo intelligente di fare economia circolare.

Un mercato in crescita

Il 72% di chi compra usato e il 76% di chi lo vende è ormai un habitué. Una persona su tre (il 29%) acquista usato almeno una volta al mese e il 43% almeno due volte l’anno. Sul fronte opposto il 23% di chi vende lo fa almeno una volta al mese e il 46% almeno una volta a semestre. “Nel 2021 su Subito sono state effettuate più di 3 miliardi di ricerche, sono in crescita anche le visite e il numero di annunci, quasi 50 milioni, pubblicati durante tutto l’anno”, illustra Pasceri. Numeri che inducono a puntare sul comparto dei beni di seconda mano online: “Nei prossimi anni vogliamo investire in risorse e in persone, in tecnologia e innovazione per rendere il mercato sempre più fluido e vicino alle persone. Uno dei nostri mantra è la centralità dell’utente”.

La pandemia ha influito sulla crescita della cifra d’affari: “Se guardiamo la traiettoria del mercato del second hand vediamo che è in continua crescita negli ultimi quindici anni, se guardiamo in particolare il 2020 constatiamo che c’è una leggera flessione dovuta al lockdown tecnico, durante il quale le persone non potevano incontrarsi. Venendo fuori da questo momento buio per tutti noi, quello che si nota è un proseguire di quel trend accelerato di crescita. Il cambiamento di stile di vita dovuto alla pandemia ha portato benefici a questo mercato”, spiega Pasceri.

La vendita e l’acquisto di prodotti usati sta diventando un atteggiamento che perde la connotazione pregiudizievole legata al bisogno e viene sempre più considerato intelligente e sinonimo di sostenibilità, conclude il rapporto.

Il pregiudizio culturale nei confronti dei prodotti di seconda mano sta cambiando, come illustra Pasceri: “Il mercato dell’usato ha subito varie fasi negli ultimi decenni, con l’arrivo dell’online è stato visto come un modo smart per risparmiare. C’è un fattore culturale, soprattutto nel nostro Paese, in cui certe categorie merceologiche del second hand sono poco usate. In Francia questo mercato è più avanti a livello di accettazione. In realtà negli ultimi anni, complice anche la pandemia ma non solo, si nota uno shift culturale da parte degli italiani. Oggi il second hand non è più un mercato di ripiego ma è centrale. Il sondaggio fatto con DOXA conferma che chi si rivolge al second hand non lo fa come alternativa ma molti italiani lo vedono come un canale vero e proprio di vendita e l’online semplifica molto”.

Subito

“Subito nasce a Milano nel 2007, fondata da Schibsted, la più grande media company scandinavo-norvegese”, spiega Pasceri. “A distanza di quasi quindici anni è tra i dieci siti più visitati in Italia e fa parte del gruppo Adevinta, uno spinoff di Schibsted, quotata alla borsa di Oslo e presente in sedici paesi”.

Oltre al sito web, Subito mette a disposizione anche le app per dispositivi mobile (qui per Android, e qui per iOS) già prelevate in totale 6,5 milioni di volte. Subito conta 49 milioni di annunci pubblicati (in crescita del 15% rispetto al 2020) e su 135 milioni di visite medie mensili (il 46% da app, il 41% via sito da dispositivi mobile e il 13% via desktop). I dipendenti sono 300 e gli utenti giornalieri sono 2,6 milioni (+ 10,6% rispetto al 2020).