Che cos'è e come funziona Dig, il social dei gusti musicali

Un social - o, per ora, aspirante tale - che passa dalla musica. Dig è attivo da qualche mese in venti città del mondo ed è una piattaforma tutta italiana, sviluppata dalla software house More Factory tra Roma e Modena e disponibile per iOS e Android, di cui arriverà presto una nuova versione. Dopo la nostra prova dobbiamo dire che c’è n’è un gran bisogno.

Come funziona? Be', vale la pena partire dal nome: "to dig" significa letteralmente "scavare" ma in gergo musicale indica anche chi ha la grande passione di ricercare in modo chirurgico musica di ogni genere per fini di produzione musicale o curiosita? e passione personale. Lo scopo di Dig e? infatti quello di permettere agli utenti di scoprire nuova musica attraverso i brani condivisi da altre persone che condividano gli stessi gusti musicali. Così, la scoperta di un brano sconosciuto o magari dimenticato può trasformarsi nell'occasione per conoscersi e interagire partendo dalla passione condivisa per simili generi musicali. Uno degli slogan di DIG, non a caso, è proprio "a stranger is just a friend you haven't met yet".

Tre le funzionalita? principali a disposizione: Discover, per scoprire nuova musica tramite la community internazionale di Dig; Interact, per interagire con altri utenti tramite chat e recensioni e Grow, per crescere conoscendo nuova musica, nuovi artisti e ovviamente nuovi utenti. Usando proprio la musica come biglietto da visita.

"L'idea e? nata durante i miei studi di Music business & production ad Amsterdam, frequentando l'universita? Sae - spiega il giovanissimo imprenditore Ranieri Cipriani Foresio, fondatore e Ceo di Dig, che è anche il primo utente che ci capita di fronte alla prima apertura dell'app - passeggiando per la citta? in bicicletta e notando giovani con gli auricolari ho sempre avuto la curiosita? di scoprire cosa stessero ascoltando e se i loro gusti musicali fossero in linea con i miei". Tutta la musica condivisa all'interno di Dig e? raccolta all'interno della Dig Map, una mappa georeferenziata in cui vengono collocati tutti gli ascolti effettuati tramite Dig: chi vuole puo? navigare fra le copertine sparse per le città e scoprire la musica postata dagli altri, in una curiosa esplorazione sonora.

Ovviamente gli utenti hanno anche la possibilita? di applicare una serie di filtri che danno la possibilita? di organizzare la propria ricerca musicale per genere, artista, album o canzone singola, dando cosi? a ciascuno la possibilita? di entrare in contatto con tutte le persone che ascoltano o hanno ascoltato, per esempio, il proprio artista preferito e di scoprire la loro posizione nel mondo.

Dig utilizza le Api di Spotify come player musicale - occorre infatti essere abbonati al piano premium per poter utilizzare il social e dunque l’accesso va effettuato attraverso le proprie credenziali della piattaforma di streaming - ma implementera? in futuro tutti gli altri player musicali, da Apple Music fino ad Amazon Music, Youtube, Deezer e Tidal.



A una prima impressione, l’idea della piattaforma sembra interessante ma l’usabilità è ancora molto lontana dall’essere ideale e l’esperienza dell’utente è un po’ frustrante. Ci vuole qualche minuto per capire come funziona, non si comprende benissimo come scovare rapidamente nuovi amici e la sensazione generale è che la base dell’utenza sia ancora piuttosto bassa, anche se nelle mappe delle principali città iniziano a spuntare le copertine dei dischi. È davvero necessario lavorare a nuove release sotto diversi punti di vista. C’è dunque da marciare, e molto, ma usare la musica come veicolo di passioni comuni costruendosi una nicchia come app parallela alle grandi piattaforme di streaming potrebbe essere una strada sensata da percorrere. Anche se in fondo molte di quelle app, a partire da Spotify, hanno già al loro interno degli strumenti social.