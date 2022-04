Dopo tre anni di inattività, ho ripreso a fare sport con la realtà virtuale

Odio la corsa. Eppure c’è stato un tempo, diversi anni fa, in cui correvo regolarmente. Sul tapis-roulant, comodamente a casa. Con un tablet all’altezza degli occhi su cui guardare le serie Netflix. La prima stagione di Narcos, per esempio, ha funzionato alla grande. La sceneggiatura alleviava la corsa, la rendeva accettabile. L’intrattenimento che avevo messo in piedi, seppur rudimentale, contribuiva a diminuire la mia “valutazione dello sforzo percepito”: correvo di più, e più velocemente, rispetto a quanto facessi senza tablet.

Quando è nata mia figlia, circa tre anni e mezzo fa, il tablet non è bastato. Alla voglia di correre, già poca, si è unita l’improvvisa mancanza di tempo. Il tapis-roulant è finito in un angolo. Da novembre 2018 ho fatto sport solo saltuariamente.

Poi, per lavoro, ho avuto l’occasione di provare negli ultimi due mesi un visore Oculus Meta Quest 2 per la realtà virtuale. È il visore più avanzato della società controllata da Meta: non ha bisogno di collegarsi a un computer o a uno smartphone, ha un peso accettabile e una risoluzione grafica discreta.



Per Zuckerberg, ovviamente, l’Oculus è lo strumento chiave per accedere al Metaverso, il mondo digitale che vivremo in futuro. Per chi scrive, invece, il visore di Meta è uno strumento ideale per (ri)cominciare a muoversi: la ‘palestra’ è virtuale, ma l’affanno e il sudore si sono rivelati decisamente reali.

Fitness e videogame, l’accoppiata in fondo non è una novità. Da quando alle moderne console sono stati associati sensori in grado di leggere i nostri movimenti, in molti si sono appassionati agli exergame, gli esercizi figli del gaming. Ma la realtà virtuale è un’altra cosa: gli stimoli a cui è sottoposto il cervello sono talmente tanti, e ricchi, da distogliere il resto del corpo dall’effettiva fatica affrontata.

Lo afferma uno studio pubblicato a dicembre 2019 sul Journal Human Sport and Exercise dal titolo “Running virtual: The effect of virtual reality on exercise”. “Abbiamo chiesto alle persone, in tempo reale, come si sentissero mentre effettuavano esercizi nella realtà virtuale - scrivono gli autori dello studio nelle loro conclusioni -. E loro hanno sempre percepito uno sforzo inferiore rispetto a quello che stavano effettivamente facendo".



Questo non vuol dire che con un visore in testa non si fatichi. Tutte le volte in cui ho giocato con Beat Saber, il popolare videogame in cui si ‘tagliano’ blocchi colorati che ci vengono incontro a ritmo di musica,dell’Oculus. Basta selezionare un livello superiore a quello base (“Easy”) per ritrovarsi colquando si affrontano brani musicali superiori ai tre minuti.Lo stesso respiro affannato ha contraddistintodi Creed: Rise to Glory, il gioco in cui si possono sfidare - tra gli altri - Rocky Balboa, Ivan Drago e Apollo Creed.- rilevato anche da un Apple Watch che ho indossato quasi sempre, insieme al visore - è aumentato considerevolmente sia quando ho giocato a Creed sia quando ho preferito, per esempio, OnShape, che invece invita a posizionare corpo e braccia in modo che coincidano con una serie di sagome proposte in rapida successione.sono tutti piuttosto recenti. Inizialmente si pensava che- un dato chiave per misurare lo sforzo che viene effettuato - potesse essere influenzata da fattori che non avevano nulla a che fare con gli esercizi:- l’aggressività particolarmente efficace di un avversario virtuale - potevano essere responsabili dell’aumento del battito.

Gli esperimenti condotti dal Virtual Reality Institute of Health and Exercise, con sede a San Francisco, hanno invece dimostrato che alla variazione del battito corrisponde uno sforzo effettivo e un conseguente consumo calorico.

A proposito di calorie. Per tenere sotto controllo quante ne vengono bruciate, e per fissare degli obiettivi quotidiani, settimanali e mensili, Meta ha introdotto una app specifica, chiamata Oculus Move, che raccoglie tutte le statistiche sull’attività fisica virtuale: quando ci siamo allenati, per quanto tempo, con quali risultati appunto. Effettuando allenamenti che prevedono uno sforzo di media intensità, vicini ai 40 minuti, riesco a bruciare solitamente poco più di 200 calorie. Un dato che solitamente viene confermato anche dal mio Apple Watch.

Oculus Move è diventata così importante, nell'organizzazione degli allenamenti, da aver superato i confini della VR: ai dati della app - finora consultabili solo tramite il visore - presto si potrà accedere tramite Android e iOS. Non solo, questi dati potranno essere sincronizzati anche con la app Salute di Apple. Una comodità non indifferente.

Meta, insomma, vuole conquistare gli amanti del fitness in un periodo in cui le palestre e i luoghi in cui si fa sport - soprattutto al chiuso - sono stati profondamente stravolti dalla pandemia. Oggi per entrare in una sala pesi o partecipare a un corso specifico, nella maggior parte dei casi bisogna prenotarsi con una app, a causa delle restrizioni anti-Covid che prevedono la presenza di un numero limitato di atleti. In molti si lamentano del fatto che non trovano sempre posto. Con il fitness virtuale, ovviamente, il problema non esiste.



"La VR è un'attività intrinsecamente fisica, quindi non è stata una sorpresa quando i nostri team hanno cominciato a notare che giocare a certi giochi ad alta intensità fosse tonificante. Sono seguiti post sui social che celebravano la perdita di peso dei giocatori dopo le loro sessioni in VR, siti web che stimavano le calorie bruciate all'ora, e ne sono seguite inevitabilmente applicazioni incentrate sul fitness" ha detto Jason Rubin, VP of Metaverse content di Meta.

"Proprio come i giochi, il fitness in VR è divertente, coinvolgente, stimolante ed è ancor più piacevole se lo si fa con gli amici - ha affermato inoltre Rubin - Ci sono tante esperienze, come ad esempio FitXR, Les Mills Bodycombat, Guided Meditation VR, solo per citarne alcune, che riuniscono le persone e favoriscono un cambiamento positivo".

Certo, ci sono dei limiti. Il primo, indubbiamente, è lo spazio a disposizione. Nel momento in cui si indossa il visore, per la nostra sicurezza, siamo chiamati a disegnare con i controller l’area in cui possiamo muoverci liberamente. Questa operazione produce una ‘gabbia’ tridimensionale. Quando oltrepassiamo questi confini, riusciamo a vederlo chiaramente perché i controller squarciano letteralmente l’ambiente virtuale. A quel punto la realtà virtuale torna a palesarsi, prevenendo un impatto pericoloso con un oggetto nelle vicinanze.

Mi sono mosso con il visore in aree di dimensioni diverse, proprio per capire come lo spazio a disposizione influisca sulla qualità dell’allenamento. Si può giocare 40 minuti con Beat Saber anche in 3 metri quadrati, volendo, ma in generale più i confini sono ristretti e più la concentrazione diminuisce, perché ogni volta che bisogna effettuare un movimento - soprattutto laterale - il timore che lo spazio non sia sufficiente condiziona fortemente il movimento stesso. E questo pregiudica il risultato dell’attività fisica che stiamo effettuando.

Va tenuto in conto, inoltre, che quando indossiamo un visore, pur sforzandoci di rimanere nello stesso punto, i movimenti che effettuiamo nella VR ci portano inevitabilmente (e inconsapevolmente) a muoverci e a spostarci anche quando stiamo usando un gioco che non lo prevede. Per questi motivi, sarebbe meglio pensare a un Oculus per il fitness se si è certi di avere a disposizione una stanza - o anche un giardino o un terrazzo, se raggiunti dal Wi-Fi - in cui disegnare un’area virtuale ‘libera’ di almeno 6 metri quadrati.

Un altro problema può essere rappresentato dal (più o meno leggero) senso di nausea che molti sostengono di provare quando indossano un visore. Non posso dire di aver avvertito tale malessere, quando mi sono allenato.



Semmai ho riscontrato un’eccessiva secchezza oculare, dopo alcune sessioni durate 40 minuti, e una difficoltà all’addormentamento quando ho giocato di sera. Ma questo, in realtà, avviene anche quando nelle ore serali si effettua sport in maniera tradizionale: è quella che viene definita “insonnia da adrenalina”.

Più in generale, è difficile pensare a un allenamento che duri più di un'ora (che tra l'altro è l'autonomia garantita dalla batteria del visore per Beat Saber, per esempio): la pressione del visore a un certo punto si fa sentire, e sul mio viso lascia il segno per molti minuti come se avessi indossato gli occhialini per la piscina.



Nel mio caso, comunque, i pro sono stati superiori ai contro. I giochi mi hanno altamente motivato, spingendomi ad allenarmi con discreta regolarità e a farlo con un’intensità che non avrei mai potuto raggiungere se avessi deciso, per esempio, di replicare le istruzioni diffuse su YouTube da un personal trainer (cosa che durante i lockdown ho provato a fare "sul serio", senza risultati). Questo perché l’esperienza virtuale offerta dall’Oculus è straordinariamente efficace: non sempre la messa a fuoco è perfetta, ma la risoluzione grafica è davvero notevole e rende gran parte degli ambienti credibili. Va detto, a questo proposito, che gli altoparlanti integrati dell’Oculus fanno un buon lavoro: non ho mai sentito l’esigenza di collegare delle cuffie al visore.



How do we create these spectacular views? Check out how our team managed to come up with The Climb 2's most adrenaline pumping moments. pic.twitter.com/4auwp254rV — The Climb (@theclimbgame) March 19, 2021

The @billieeilish Music Pack features one of our most advanced environments to date. Inspired by the "Happier Than Ever" music video, the environment was designed to resemble a dive into Billie’s world. How do you like the new environment? pic.twitter.com/pm8Cadaqzn — Beat Saber (@BeatSaber) September 25, 2021

Ho provato anche The Climb, videogame che permette di calarsi nei panni di uno scalatore che affronta le pareti rocciose a mani nude e senza l’aiuto delle corde. Ebbene, a molti metri dal suolo, con una splendida baia in lontananza, era incredibilmente reale. Gli ambienti virtuali sono fondamentali per tenere occupato il cervello su tutto ciò che non sia la fatica. E in questo gli sviluppatori dei videogiochi per Oculus Meta Quest 2 sono bravissimi: basti pensare agli 'enviroment' che vengono creati dagli autori di Beat Saber per ogni pacchetto di canzoni che si aggiunge alla playlist giocabile.Nonostante alcuni giochi, come Carve Snownboarding, invitino a un utilizzo intenso delle gambe,che odio così tanto: insomma sarebbe interessante provare la realtà virtuale correndo su un tapis roulant oppure pedalando su una cyclette. Ma per uno come me che doveva rimettersi in moto, questi alla fine sono dettagli: la cosa più importante è stata poter sfruttare il più possibile, grazie all’Oculus,. La maggior parte delle volte, quel tempo non sarebbe stato sufficiente - anche volendo - per andare in palestra.

Questo non vuol dire, ovviamente, che un allenamento casalingo - virtuale o tradizionale - sia l’ideale per tutti. Per Pirkko Markula, sociologo dell’Università di Alberta che studia l’industria del fitness e in particolare la comunità che si allena con le cyclette Peloton, “gli esercizi effettuati lontani da casa garantiscono uno spazio separato, libero da altre responsabilità, magari improvvise, che potrebbero interrompere l’attività fisica”.



In palestra insomma siamo più concentrati, ma questo si può considerare un vantaggio se abbiamo la possibilità (e la voglia) di andarci. Se non riusciamo a frequentarla, o non riusciamo a farlo con la frequenza che vorremmo, probabilmente qualsiasi tipo di attività fisica è migliore della sedentarietà assoluta.

A proposito. Anche l’Oculus Meta Quest 2, come la palestra, ha un prezzo. Quello del visore, comprensivo dei controller, è di circa 349 euro (per la versione intermedia da 128 Gb), mentre il costo dei giochi varia, invece, a seconda dei titoli: Beat Saber per esempio costa 29,99 euro. OnShape invece 19,99 euro.

Insomma per iniziare ad allenarsi con la realtà virtuale bisogna mettere in conto una spesa iniziale di circa 400 euro che però rimane inalterata nel tempo (salvo l’acquisto di nuovi giochi). L’abbonamento in una palestra di fascia medio-alta, solitamente, costa però tra gli 80 e i 120 euro mensili a seconda della tipologia di attività scelte.

Cosa ci piace

Il divertimento e la sensazione di sforzo ridotto

La possibilità di allenarsi in casa nei tempi morti

I movimenti realistici nella realtà virtuale

Cosa non ci piace

L’obbligo di un account Facebook

La scarsa mobilità delle gambe (si resta quasi sempre sul posto)

La vera fatica è Indossare il visore per più di 40 minuti consecutivi