C'è un trattore tosaerba che va a batterie: quanto costa e come funziona

Un trattore tosaerba a batterie è l’ultima novità di Ego, azienda che fa parte della cinese Chervon, colosso da oltre 1 miliardo di dollari di fatturato, all'avanguardia nello sviluppo della tecnologia cordless e che in Italia è distribuita in Esclusiva da Brumar. Il trattore Z6 può infatti montare fino a 6 batterie al litio da 56 V, cosa che gli consente di fornire la potenza e le prestazioni di un tosaerba a benzina da 22 CV e di tagliare una prato da oltre 12.000 mq (circa 25 campi da tennis) con una singola carica.

Oltre agli indubbi vantaggi in termini di sostenibilità e di diminuzione dell'inquinamento acustico caratteristici degli utensili cordless, il trattorino è davvero facile da guidare, con due leve che gli consentono di girare su se stesso a”a ragggio zero”, come se avesse i cingoli. Inoltre l'altezza di taglio varia tra i 2,5 cm e i 10 cm e ci sono tre diverse opzioni per gestire lo sfalcio: scarico laterale, mulching (l’erba viene tritata finemente e ributtata sul prato dove serve da compost), o raccolta.

Il prezzo? Da 4.999 euro compreso di batterie per 15 Ah (1 x 10Ah e 1 x 5Ah). Batterie che possono essere montate su tutta la linea degli strumenti per il giardinaggio Ego che, dicevamo, ha fatto del cordless la sua bandiera.

A questo proposito, l’azienda ha presentato una ricerca che ha esaminato l’uso delle attrezzature per il giardinaggio nei comuni del Regno Unito. Ne è risultato che oltre l'89% degli utensili impiegati sono alimentati a benzina, per un consumo totale di oltre 600.000 litri di carburante/anno. Questi utensili vengono utilizzati per mantenere spazi pubblici, parchi e persino campi da gioco scolastici. I test effettuati sulle emissioni prodotte dimostrano che consumano quantità di benzina significative rispetto ad un'automobile media e, in alcuni casi, superano anche i livelli consentiti di particolato.