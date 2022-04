Smartphone Vivo V23 5G, la prova

Nel mare di smartphone di fascia media e alta, spesso la gara tra le varie aziende si concretizza in sfide all'ultimo megapixel della fotocamera, o sulla mole stratosferica di GB di memoria in cui immagazzinare giochi, app, video, foto e quant'altro. Il più delle volte, però, la schede tecniche tendono ad assomigliarsi un po' tutte, e quando l'indecisione la fa da padrone, o è la forza del brand a spuntarla, o nel migliore dei casi, una funzionalità che si rileva il proverbiale asso nella manica.

Le foto scattate con il nuovo Vivo V23 5G

Il V23 5G di Vivo, azienda cinese attiva da più di 20 anni, ma giunta in Italia da circa 2, rientra perfettamente nella seconda categoria: è un valido telefono di fascia media, che ha alcune componenti davvero interessanti (come i 12 GB di Ram Lpddr4X), il modulo 5G, come del resto si evince dal nome, 256 GB di memoria (buoni, ma non espandibili), uno schermo Amoled da 90 HZ di refresh rate, Bluetooth 5.2, NFC, e altre meno (batteria 4200 mAh, e processore Mediatek Dimensity 920 da 2,5 Ghz), ma che, limitandosi ai confronti sulla carta, rischierebbe di finire nel dimenticatoio. Complice anche un prezzo non proprio popolare (549 euro). Oppo Reno7, il primo con il nuovo sensore fotografico sviluppato con Sony 12 Aprile 2022 Smartphone

Uno stile “camaleontico”

Basta però, in primis, vederlo, e in seconda istanza impugnarlo e provarlo con mano, per rendersi conto in realtà dei suoi pregi, e degli assi nella manica menzionati qualche riga più in alto, che però è bene precisare: sono assolutamente secondari, quasi opzionali. Ma dipende dai punti di vista. Perché se si vuole cercare il pelo nell'uovo, un telefono dovrebbe solo permettere di telefonare, e tutto il resto diventa accessorio, no? Comunque, dicevamo: basta vederlo nella versione Sunshine Gold, una delle due colorazioni disponibili (insieme a Stardust Black, completamente e classicamente nera), con il suo retro tra l'arancione e il rosa, che però grazie alla natura del materiale di cui è composto, cambia colore, letteralmente. E non è solo una questione di effetto ottico: ruotandolo diventa un brillante verde acqua, ed esponendolo ai raggi del sole, o a una torcia UV, il cambiamento diventa semi-permanente, tornando alla versione dorata originale nel giro di qualche minuto.

Una trovata, come detto, opzionale, che non migliora le prestazioni, ma che rende il Vivo V23 5G un'icona di stile anche senza il bisogno di sfoggiare un design realmente originale (bello ed elegante, nonostante l'amato/odiato notch al centro e gli echi di Apple emanati un po' dovunque). Oltre a offrire spunti di conversazione inaspettati negli scampoli di vita sociale riconquistati negli ultimi tempi. OnePlus 10 Pro. Ecco il nuovo smartphone dell’ex startup che voleva cambiare il mondo di Jaime D'Alessandro 31 Marzo 2022 di Jaime D'Alessandro

Una macchina da selfie, ma non solo

Non è però l'unica funzionalità di punta del nuovo dispositivo targato Vivo. Che sia un fascia media si evince anche dalla scheda tecnica delle fotocamere, che sul retro sono incastonate in un raffinato riquadro leggermente sporgente, e si dividono in una buona fotocamera da 64 megapixel (f/1,89), una grandangolare da 8 megapixel (f/2,2 a 120°), e una macro davvero poco efficace, da soli 2 megapixel, ma sono quelle frontali a colpire. Ce n'è un'altra grandangolare, sempre da 8 megapixel ma fino a 105°, e soprattutto, una da ben 50 megapixel /f/2.0), che si traduce in selfie davvero di buon livello. E a enfatizzare il tutto ci pensano 4 piccoli LED, ribattezzati Dual Tone Spotlight, che offrono luminosità extra e si attivano quando si sfodera la fotocamera anteriore (ma, volendo, disattivabili): delle luci da set fotografico in miniatura e sempre a disposizione, insomma. Se questo tipo di fotografie sono cruciali per voi, e non volete spendere un capitale per uno smartphone, il Vivo V23 5G diventa quasi una scelta obbligatoria.

Le buone qualità del dispositivo però non si fermano qui: lo schermo Full HD+ da 6,44 pollici è Amoled, supporta l'Hdr10+, e nonostante una densità non altissima (408ppi), restituisce una buona qualità di immagine; le dimensioni sono molto contenute (181 g e uno spessore di 7,55 mm), e si impugna comodamente; il sistema operativo è custom, Funtouch OS 12 (basato su Android 12), ed è piacevole da utilizzare, anche se non troppo originale; infine, anche la batteria, nonostante non sia troppo capiente, ci ha permesso di utilizzare il V23 per circa una giornata e mezzo, non lasciandoci mai in riserva anche in caso di utilizzo intensivo (e con la FlashCharge da 44W, in mezz'ora si arriva a oltre il 70% di ricarica della batteria).

Lungi però dall'essere perfetto: in primis, feature come la selfie camera di alto livello e il retro cangiante impattano sul costo, che è forse un po' troppo alto per le restanti specifiche tecniche che offre, e le fotocamere posteriori non brillano proprio in tutte le situazioni, in particolare di notte. Lo zoom inoltre poteva essere più performante, almeno per i nostri gusti. Infine, pecca anche sul sonoro, con un audio mono.

Ci piace

La fotocamera frontale



Il retro cangiante gli dona stile da vendere



Nel complesso un buon telefono



Non ci piace

Il prezzo



Le foto in notturna



L'audio mono



In sintesi

Il Vivo V23 5G è un buon telefono di fascia media, che fa il suo con quel che può, il cui peccato principale è il solo prezzo. I 549€ richiesti sono giustificati da funzionalità non così imprescindibili per l'utente medio, ma irresistibili per l'utente target che l'azienda ha in mente: giovane, affamato di stile, cintura nera di social. Per molti una camera frontale da 50 MP o un telefono che cambia colore alla luce del sole saranno elementi di poco conto, persino dozzinali, al punto da rendere inconcepibile spendere 50-100€ in più senza una reale ragione. Per chi punta a farsi notare senza spendere il doppio o il triplo del suo costo, il Vivo V23 5G rappresenta invece un buon compromesso di prestazioni e stile.