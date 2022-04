Mrt Play: alla conquista della Galleria Sabauda tra sfide e quiz

La Cena in casa di Simone, di Paolo Veronese, diventa lo spunto per trovare le differenze tra la versione reale e quella virtuale riprodotta nell’app. Il Suonatore di tiorba, di Antiveduto Gramatica, sfida il visitatore a una versione rivisitata di Magic Tiles, in cui bisogna suonare sul proprio smartphone questo grande liuto basso. E lo stesso visitatore diventa una sorta di Mario Bros che si muove tra corridoi e sale della Galleria Sabauda di Torino, cercando di collezionare punti, facendosi guidare dalle opere esposte. Persona 4 Arena Ultimax, la prova di Icilio Bellanima 06 Aprile 2022 Videogiochidi Icilio Bellanima

Si chiama MRT Play, Conquista la Galleria Sabauda la nuova applicazione di gamification disponibile per iOs e Android, ideata dai Musei Reali in collaborazione con Visivalab SL. Come sottolineato da Rosella Arcadi, coordinatrice Strategie digitali Mrt: "L’app rientra nel più ampio progetto GODigital finanziato dal bando Switch della Fondazione Compagnia di San Paolo. Nei prossimi mesi rinnoveremo il sito, doteremo i Musei Reali di segnaletica digitale e continueremo a far crescere le opportunità di gamification all’interno del polo museale, per rivolgerci a nuovi pubblici". Giovani, ma non solo, anche famiglie intere, adulti, curiosi. Mrt Play è frutto di nove mesi di studio, per integrare la dimensione ludica con quella scientifica, ma anche per capire su quali tipologie di giochi puntare. "Abbiamo realizzato molte interviste, fatto poll online, abbiamo raccolto voci di diverse età – spiega Riccardo Auci, Co-founder & Ceo di Visivalab –. Alla fine, i comuni denominatori erano rappresentati da Tetris, Pacman, Mario Bros e la settimana enigmistica. E attorno a questi pilastri abbiamo costruito la struttura e le sfide per conquistare la Galleria sabauda. L’elemento innovativo rispetto ad altre proposte di gamification è che Mrt Play porta la persona nel museo per poter giocare, mettendo assieme tre elementi: opera d’arte, elemento tecnologico e visitatore".

Come funziona Mrt Play

Scaricata l'app dai principali store digitali o inquadrando i DR Code disseminati nella Galleria Sabauda, ci si registra velocemente inserendo il proprio nickname e scegliendo il livello di gioco. Quindi resta da decidere se si vuole giocare da soli o in squadra. Nel secondo caso, creando la squadra si genera un QR Code, che inquadrato dagli altri partecipanti, permetterà loro di entrare a farne parte. A questo punto resta da scegliere chi si vuole essere tra i sei personaggi disponibili, tre legati alla storia di Torino, tre collegati alle professionalità dei Beni Culturali. La scelta del personaggio caratterizza lo svolgimento della visita, poiché ad agni personaggio corrisponde una prospettiva di gioco differente e quiz diversi legati a opere diverse. In questo modo è possibile ripetere più volte l'esperienza, da diversi punti di vista.

A questo ha inizio l’avventura che si dipana lungo le sale della pinacoteca e attraverso i 10 settori ricreati su mappa, da “conquistare”, attraverso un mini-gioco e un insieme di indovinelli.

Aggirandosi per le sale della Galleria Sabauda, seguendo sulla smartphone i propri spostamenti, si dovrà andare a caccia dei segnali che saranno inviati quando ci si troverà nei pressi di un'opera. A questo punto inizia la ricerca del quadro, contrassegnato con appositi simboli, e comincia la partita. Si dovranno completare dei puzzle, realizzare dei disegni sullo schermo, rispondere a domande sulle opere esposte. A ogni fase ludica, corrisponde una fase formativa, che offre informazioni in maniera divertente e coinvolgente.

Ogni sala conquistata sarà contrassegnata da una bandierina. Quando il giocatore avrà superato tutte le prove, potrà vedere il proprio punteggio finale (che terrà conto anche dei tempi impiegati nella soluzione di giochi ed enigmi) e la propria posizione nella classifica generale.

Il prossimo passo sarà aggiungere un nuovo livello. «Abbiamo iniziato con la Galleria Sabauda, ma presto potremo inserire i Giardini e poi l’Armeria Reale – conclude Rosella Arcadi –, fino a coinvolgere l’intero polo dei Musei Reali».