Cuffie sempre cariche, grazie all'energia solare

Volete avere un paio di cuffie wireless over ear che non abbiano, finalmente, la necessità di essere ricaricate? Ebbene, ci sono, le Los Angeles di Urbanista. In realtà la necessità di ricaricarle, come per tutte le cuffie senza fili, c'è, ma questo nuovo prodotto di Urbanista è pensato per risolvere il problema in maniera nuova e, oltretutto, completamente compatibile con un approccio energeticamente sostenibile, perché l'archetto è dotato di uno strato di materiale fotovoltaico in grado di ricaricare la batteria con la luce, non solo quella del sole.

Cuffie solari, dunque, che si ricaricano mentre andiamo in giro, o semplicemente se lasciate sotto una fonte di luce, senza la necessità, quindi, di doverle collegare a una presa, facili da ricaricare persino se si è in viaggio e non ci si vuole portare dietro ulteriori cavi. Il materiale usato è il Powerfoyle di Exeger in grado convertire qualsiasi forma di luce in energia pulita. Il che vuol dire, ad esempio, che in un'ora di esposizione sotto il cielo senza nuvole si ottiene carica per circa tre ore di ascolto, se invece il cielo è nuvoloso se ne ottengono 'solo' un paio. Lo strato di Powerfoyle è su tutto l'archetto e le celle fotovoltaiche sono infatti integrate nel materiale in modo di non gravare sullo spessore dell'archetto stesso o sul peso delle cuffie.

Il Powerfoyle consente di generare energia non solo in quantità sufficiente per l’uso ma anche, nelle condizioni migliori ovviamente, un po’ di più di quella usata per ascoltare, creando quindi la possibilità di un’autonomia infinita. Già soltanto questa caratteristica, che è offerta solo dalle Los Angeles, fa meritare alle cuffie di Urbanista il massimo del plauso, ma anche l’estetica e l’audio sono più che buoni. Il ‘look’ non è particolarmente sorprendente, ma siamo in presenza di un paio di cuffie comunque eleganti e non particolarmente ingombranti. La parte inferiore dell’archetto ha un cuscinetto morbido e i due padiglioni cono connessi all’archetto tramite un supporto allungabile di piccole dimensioni.

I padiglioni possono ruotare sull'asse orizzontale in modo di adattarsi alle forma della testa di chi le indossa, l'archetto è decisamente rigido, quindi le cuffie premono abbastanza sulle orecchie, 'difetto' che però si riduce nel tempo. I pulsanti di controllo, configurabili tramite app, permettono la regolazione del volume, il controllo della riproduzione e l'attivazione di Anc e assistente vocale. E c'è comunque una porta Usb-C per ricaricare la cuffia in assenza di luce. La connettività è di tipo Bluetooth 5.0, ma non c'è un ingresso jack, mentre è presente un sensore che 'capisce' se indossiamo le cuffie o no. L'autonomia è eccellente, varia ovviamente a seconda del volume e dell'uso dell'Anc, ma è decisamente molto sostenuta.

Una volta messe in uso il risultato della ricarica solare è decisamente spettacolare, funziona ottimamente anche in casa, con le luci artificiali e permette di non dover ricaricare praticamente mai le cuffie. All’interno, ovviamente, la ricarica sarà leggermente al di sotto dell’energia consumata, mentre in esterni si riesce addirittura ad immagazzinare energia per usi futuri. In due settimane di uso costante, sia in casa che all’aperto, la carica della batteria è rimasta sostanzialmente identica, soprattutto se si lasciano le cuffie alla luce quando non vengono usate. La custodia fornita con le cuffie, non a caso, lasciando la parte superiore scoperta proprio per questo.

E il suono? Molto buono, i bassi sono potenti e in generale il suono è avvolgente e caldo, non è forse il massimo per chi chiede l’alta fedeltà, ma è decisamente superiore alla media di cuffie della stessa categoria. Non c’è l’equalizzatore, però, e questo è comunque un peccato. La cancellazione attiva del rumore è buona, e l’isolamento passivo, data anche la pressione dei padiglioni sulle orecchie, funziona molto bene, migliorando l’Anc. Tramite il tasto di selezione Anc si può comunque selezionare una modalità di trasparenza audio che usa i microfoni per consentire l’ascolto dei rumori circostanti e anche di parlare con chi ci sta vicino senza dover togliere le cuffie dalla testa.

Il giudizio finale è quindi più che buono, il rapporto prezzo qualità è eccellente (il listino è di 199 euro) se si pensa alla comodissima possibilità di avere le cuffie sempre cariche.