Gli algoritmi dei social network possono essere open source?

C’è un passaggio dell’intervista di Elon Musk al Ted2022 che in pochi hanno notato ed evidenziato. È quando il Ceo di Tesla, parlando delle migliorie che avrebbe apportato a Twitter se avesse avuto la possibilità di acquistarlo (no, non ci è ancora riuscito) ha parlato di “aprire l’algoritmo”. In altre parole, di rendere il codice che gerarchizza le informazioni sulla piattaforma open source, disponibile a tutti per la consultazione. Una novità, questa sì, che sarebbe dirompente per il mondo dei social network. Ma è davvero possibile? Per capirlo, dobbiamo fare qualche passo indietro.

Perché Elon Musk vuole comprare Twitter di Arcangelo Rociola 14 Aprile 2022 Socialdi Arcangelo Rociola

Gli algoritmi dei social network e le formule magiche dei nostri feed

Quando si parla di algoritmi di social network o piattaforme web si fa riferimento a quei sistemi chiamati a organizzare la nostra esperienza online. In sostanza, quando entriamo in un servizio digitale (da Twitter a Facebook fino a Netflix) quello che vediamo è ordinato sulla base di quanto un algoritmo ritiene quei contenuti adatti a noi.

Ogni sistema di raccomandazione (si chiamano così, per essere precisi) fa esattamente questo: studia i comportamenti degli utenti su una determinata piattaforma, li confronta con quelli di tutti gli altri e, sulla base di una serie di criteri, seleziona i contenuti con cui quella specifica persona ha una maggiore possibilità di interagire. Il lavoro degli algoritmi è orientato al raggiungimento di obiettivi. In altre parole, ci sono dei criteri di classificazione dei contenuti, ma è l’intelligenza artificiale, sulla base dei dati degli utenti, a elaborare strade per arrivare alla destinazione desiderata (di solito, l’aumento del tempo trascorso sulla piattaforma). Le formule, se non per alcune indicazioni, sono segrete. Del resto, sono un po’ la ricetta della Coca-Cola delle aziende digitali.

Twitter ha deciso: userà la Poison Pill per bloccare l’offerta di acquisto di Elon Musk di Emanuele Capone 15 Aprile 2022 Social networkdi Emanuele Capone

Si possono “aprire” gli algoritmi?

In sintesi, ogni algoritmo ha tre componenti fondamentali. In primo luogo, i dati degli utenti, che addestrano la macchina e permettono all’IA di “conoscere” le singole persone. In secondo luogo, ci sono una serie di criteri di classificazione dei contenuti: ad esempio, su TikTok o su YouTube un video viene considerato di maggior valore se visto per intero. Ultima, ma non per importanza, c’è l’intelligenza artificiale, che permette al sistema di essere dinamico, di adattarsi alle circostanze e a eventuali cambiamenti nei gusti degli utenti.

Quando si parla di algoritmi open source ci si scontra con almeno due di queste componenti fondamentali. Il primo ostacolo è l’intelligenza artificiale. Immaginiamo che, domani, un qualunque social network pubblichi la formula del suo sistema di raccomandazione online. Prima domanda: chi riuscirebbe a capirci qualcosa? Pochi, senza dubbio. E anche chi dovesse essere in grado di muoversi all’interno di quelle righe di codice non avrebbe risposte certe sulle singole decisioni. L’Ia, infatti, è ottimizzata per raggiungere un obiettivo, ma per farlo, può prendere strade impreviste. Twitter lo sa bene. Nel 2021, il social network dell’uccellino aveva rilasciato uno studio in cui spiegava come i tweet provenienti da organizzazioni di destra ricevessero maggiore distribuzione dalla piattaforma. Perché? Gli ingegneri di Twitter non lo sanno, non hanno una risposta.

E poi ci sono i dati. Perché rendere pubblica la formula di un sistema di raccomandazione vorrebbe dire rendere pubblici i dati che vengono utilizzati per addestrarla: miliardi di contenuti da utenti diversi, le loro reazioni, i loro tempi di visualizzazione di video e post. Una mossa che, secondo gli esperti, sarebbe un suicidio dal punto di vista della privacy.

Su Twitter (quasi) nessuno vuole che Elon Musk compri Twitter di Pier Luca Santoro 19 Aprile 2022 di Pier Luca Santoro

Le soluzioni, dalle leggi al marketplace degli algoritmi

Insomma, l’open source degli algoritmi non sembra essere una strada percorribile. Detto questo, è importante immaginare dei percorsi alternativi di trasparenza, che possano rendere più consapevole il nostro rapporto con il digitale. In questo senso, esiste qualche sforzo legislativo, come quello cinese, che punta all’informazione degli utenti sull’uso che le piattaforme fanno dei loro dati e sul divieto, per quest’ultime a diffondere “contenuti che creano dipendenza”. Oppure l’approccio europeo, che punta a considerare l’IA come un prodotto che deve soddisfare una serie di requisiti in base al potenziale impatto sulla popolazione.

In attesa di un comunque non semplice intervento legislativo, a partire dalle parole di Musk si è aperto un dibattito particolarmente interessante sul tema. Secondo il giornalista Ryan Broderick, autore della newsletter Garbage Day, quello che le piattaforme dovrebbero essere chiamate a fare è rilasciare una lista di criteri sulla base dei quali i contenuti vengono valutati e gerarchizzati. E se gli algoritmi fossero troppo complessi per essere compresi? “Non dovrebbe essere legale”, ha chiosato su Twitter Broderick.

I honestly just think algorithms should have something like an ingredient list like we have on food packages or a mandatory opt in ask like GDPR. And if a recommendation algorithm is too complex for a consumer — or engineer — to explain how it works or what it does, well… bye! https://t.co/5rF1mLAqrT — Ryan Broderick (@broderick) April 15, 2022

Un’altra proposta interessante è arrivata da Nathan Baschez, co-fondatore di Every, un collettivo di giornalisti che si occupa di tecnologia. Baschez ha scritto un articolo in cui propone la possibilità da parte degli utenti di scegliere l’algoritmo più adatto a loro. Una sorta di marketplace dei sistemi di raccomandazione, a partire da una suggestione che l’allora Ceo di Twitter Jack Dorsey aveva già esplorato nel 2021. Immaginiamo di entrare in un social network e di poter scegliere il nostro algoritmo: preferiamo vedere contenuti più lunghi? Oppure solo video? Oppure pos che ci faranno arrabbiare? Secondo questa proposta, avremmo la possibilità di scegliere.