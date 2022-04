Al via Italian Tech Academy, per le competenze di domani

Tutti gli italiani hanno ben chiaro in mente che senza competenze digitali non si va da nessuna parte (lo ha dichiarato l’83% degli intervistati nel sondaggio di SWG per Italian tech sul lavoro di domani, con un picco del 93% fra chi ancora deve esordire nel mercato del lavoro). Ma una cosa è saperlo, l’altra è acquisire le skill giuste: solo con alcune specifiche competenze digitali, infatti, avremo una ragionevole certezza di trovare un lavoro e poi, se non ci piacesse, di cambiarlo. Una valanga di studi ha certificato che in certi settori ci sono centinaia di migliaia di posti di lavoro che aspettano soltanto che qualcuno si faccia avanti. Offrire a tutti percorsi didattici che aumentino le nostre probabilità di trovare lavoro e di cambiarlo quando vogliamo è l’obiettivo di Italian Tech Academy, che nasce il 29 aprile al Talent Garden di Roma Ostiense.

IT Academy powered by Talent Garden dell’Academy offrirà una gamma di corsi, in grado di colmare il “mismatch” di competenze digitali che impedisce alle aziende di trovare i candidati idonei per le moltissime posizioni disponibili.

La direzione della scuola è affidata a Riccardo Luna, direttore dell’hub di GEDI Italian.tech. L’iniziativa sarà presentata da Maurizio Scanavino, Amministratore Delegato del Gruppo GEDI, e da Davide Dattoli, presidente e Co-founder di Talent Garden, durante l’evento “Digital progress. Le nuove competenze per il futuro del lavoro”, il 29 aprile presso Talent Garden Roma Ostiense, che vedrà la partecipazione di rappresentati delle istituzioni e delle imprese, tra cui il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando e il Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale Vittorio Colao, intervistati dal direttore de la Repubblica Maurizio Molinari e dal direttore de La Stampa Massimo Giannini.

Più nel dettaglio, ecco i primi tre percorsi formativi del catalogo di Italian Tech, scaturiti dall’analisi dei principali gap rilevati sul mercato del lavoro nel Paese esordisce:

il Coding Bootcamp, una full immersion per professionalizzarsi nei 3 stack di coding più richiesti; il master in Content Science, un percorso nato con l’obiettivo di raccontare i processi, gli strumenti e i canali per creare content marketing strategy di successo; il master in Digital Sustainable Management, studiato per fornire gli strumenti digitali per la gestione, la creazione e lo sviluppo di un mindset e di un management sostenibile.

Illustrazione di Nathalie Lees