Sostenibilità e impatto sociale: 6 startup africane fanno tappa in Italia

Sono sei startup tra le più promettenti dell’Uganda, sono le società vincitrici di Next Generation Africa, il programma promosso dall’associazione BeEntrepreneurs e dall’Ambasciata d’Italia in Uganda e dal 9 al 13 maggio saranno (insieme a tredici talenti imprenditoriali del posto) in Italia per lo Startup Africa Roadshow, programma a tappe tra Milano e Torino scandito da momenti di networking e formazione, incontri sul campo, sessioni di confronto con potenziali investitori e anche un evento pubblico (l’11 maggio a Milano) aperto alla community dell’innovazione.

Il progetto è curato da BeEntrepreneurs APS, associazione, fondata da Andrea Censoni, 32 anni, bolognese, e Lorenzo D’Amelio, che sostiene la crescita dei team imprenditoriali più promettenti della Silicon Savannah, l’ecosistema dell’innovazione composto da Kenya, Uganda, Tanzania e Rwanda (100 tech hubs, più di 700 milioni di dollari di investimenti attratti dalle startup, 30 milioni di dollari solo in Uganda).

"Parliamo di un continente che nel giro di qualche anno rappresenterà il futuro. Per venture e business angel è un’opportunità incredibile - ha detto Andrea Censoni - anche se è un ecosistema in una fase ancora embrionale".

Finanziamenti Exor a startup: il momento del tech italiano di Riccardo Luna 29 Marzo 2022 di Riccardo Luna

Cos'è Startup Africa Roadshow: i 6 progetti

"Startup Africa Roadshow è il punto di arrivo di un percorso - ha spiegato sempre Andrea Censoni - iniziato a giugno dello scorso anno con una call per startup basate in Africa orientale in cui abbiamo ricevuto 305 application".

Tra le startup protagoniste dell’iniziativa c’è Kimuli Fashionability, società ugandese ad impatto sociale che coniuga la sfida del riciclo dei rifiuti plastici con il sostegno di 102 collaboratori con disabilità. Il progetto è stato lanciato dall’imprenditrice Juliet Namujju, sarta di 25 anni.

Ci sono Phy2App, app per semplificare le transazioni tra i produttori agricoli locali ed i potenziali clienti finali e Zofi Cash, piattaforma di pagamenti che permette ai lavoratori dipendenti di ottenere un anticipo sullo stipendio mensile, necessità molto diffusa in Uganda.

In Italia anche il team vincitore del premio speciale per la sostenibilità Marula Proteen, che trasforma i rifiuti organici di Kampala in fertilizzante ad alto valore nutritivo con un processo biologico, tramite insetti, secondo il modello dell’economia circolare.

Con loro ci saranno anche alcuni protagonisti dell’edizione 2019 della Tech Week di Kampala, la cui esperienza italiana, prevista nella primavera 2020, era stata rimandata per lo scoppio della pandemia: si tratta di HerHealth, startup al femminile che sviluppa soluzioni di tecnologia sanitaria per consentire l’accesso alle cure nelle comunità rurali più svantaggiate e Gorilla Conservation Coffee, progetto che contribuisce alla salvaguardia della fauna nel Bwindi National Park supportando al contempo gli agricoltori del territorio.

James Dyson: "La politica deve imparare dalla tecnologia" di Bruno Ruffilli 19 Aprile 2022 di Bruno Ruffilli

"Sono tutti progetti molto interessanti che meritano un approfondimento e che vanno letti e analizzati nel contesto locale dell’Uganda, dove la popolazione locale (70 milioni di abitanti) per il 90% vive in zone rurali e villaggi. A legare questi progetti sono sicuramente la sostenibilità e l’impatto sulla comunità".

Nuove forme di collaborazione tra Europa e Africa

Avviata nel 2017 come progetto Startup Africa Roadtrip, l’attività dell’associazione BeEntrepreneurs APS a oggi può contare sul contributo di 40 volontari italiani under 35, 5 programmi di formazione scaturiti da altrettante call for innovators alimentati da un database da oltre 1500 startup, più di 80 team imprenditoriali formati e un network con più di 100 stakeholders.

"A distanza di 2 anni dal primo Roadshow, annullato a causa della situazione pandemica, il nostro gruppo è ancora più unito che mai. La motivazione che ci spinge è data da una missione ambiziosa: raccontare e portare testimonianza che, proprio attraverso l’innovazione, sono possibili nuove forme di cooperazione e collaborazione internazionale tra Europa e Africa" ha detto Censoni.

Per l’ambasciatore italiano in Uganda Massimiliano Mazzanti, "formazione, innovazione e partnership internazionali sono cruciali per affrontare le sfide del futuro, a maggior ragione in un Paese giovane come l’Uganda. La collaborazione tra giovani italiani e ugandesi nell’ambito del progetto rafforza la conoscenza reciproca e la storica amicizia che lega i nostri Paesi".