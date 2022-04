Italian Tech Academy: i primi tre master

Italian Tech Academy è una scuola, in collaborazione con Talent Garden, aperta a tutti coloro che vogliono acquisire o perfezionare le competenze digitali che sono indispensabili (e lo saranno ancor più in futuro) per colmare il “mismatch” che impedisce alle aziende di trovare i candidati idonei per le moltissime posizioni disponibili, e soprattutto per poter trovare un lavoro - e aver la libertà di cambiarlo.

Partendo dall’analisi dei principali gap rilevati sul mercato del lavoro nel Paese, Italian Tech Academy esordisce con i primi tre percorsi formativi del proprio catalogo:

• il Coding Bootcamp, una full immersion per professionalizzarsi nei 3 stack di coding più richiesti;

• il master in Content Science, un percorso nato con l’obiettivo di raccontare i processi, gli strumenti e i canali per creare content marketing strategy di successo;

• il master in Digital Sustainable Management, studiato per fornire gli strumenti digitali per la gestione, la creazione e lo sviluppo di un mindset e di un management sostenibile.

Ecco i dettagli dei diversi corsi.

Coding Bootcamp

Full-time master, dal 19 settembre 2022 al 15 gennaio 2023

Costo del corso: 4.500 €

Nei prossimi anni figure professionali con competenze di coding saranno sempre più rilevanti all’interno del mercato del lavoro ed è molto probabile che le skill di coding per il web diventino persino un requisito essenziale per operare in molteplici ambiti lavorativi. Il corso, pensato per dare la possibilità di partecipare ai candidati di tutta Italia, si svolgerà completamente online e sarà una full immersion della durata di quattro mesi con momenti di apprendimento pratico, supporto da parte dei tutor e accesso a un’innovativa piattaforma di apprendimento già utilizzata con successo da oltre 8.000 studenti.

Digital Sustainable Management

Part-time master, dal 7-8 ottobre 2022 al 16-17 dicembre 2022

Costo del corso: Super Early Bird (dal 1° al 5° iscritto) 3.180 €; Early Bird (dal 6° al 16° iscritto) 3.480 €; Full-rate (dal 17° iscritto in poi) 3.980 €

Il Digital Sustainable Management Master - part-time, della durata di 6 weekend, si svolgerà principalmente online con due appuntamenti in presenza a Torino in OGR Tech, e offrirà a professionisti provenienti da diversi ambiti la possibilità di implementare le proprie competenze acquisendo tecniche, metodologie e nuove strategie di management legate alla transizione digitale e sostenibile e di accedere a uno dei settori a maggior tasso di crescita.

Content Science

Part-time master, dal 7-8 ottobre 2022 al 16-17 dicembre 2022

Costo del corso: Super Early Bird (dal 1° al 5° iscritto) 3.180 €; Early Bird (dal 6° al 16° iscritto) 3.480 €; Full-rate (dal 17° iscritto in poi) 3.980 €

Della durata di 6 weekend, il nuovo percorso, che sarà erogato in formato "blended" (4 weekend online e 2 weekend in presenza a Torino in OGR Tech), permetterà di scoprire ed esercitare le diverse tecniche di produzione di contenuti per il web e di apprendere tutte le strategie per arrivare ai destinatari in modo chiaro, diretto ed efficace. Si rivolge a freelance, neolaureati e professionisti di varie aree che vogliono affinare le proprie capacità di Content Creator, apprendendo e integrando i tool e linguaggi più aggiornati per la creazione di contenuti di valore.

Per iscrizioni, informazioni e contatti: http://academy.italian.tech

Inoltre Italian Tech Academy ha stipulato la formula “Prestito per Merito” con Intesa Sanpaolo, una convenzione per offrire agli studenti iscritti ai Master un servizio di prestito personale a condizioni agevolate.