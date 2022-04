Come cancellare la cronologia di Netflix (e liberarsi dai Continua a guardare)

Per Netflix, così come per molti altri servizi online che si basano (anche) sui nostri gusti per poter funzionare, conoscere e poter prevedere le nostre preferenze è uno degli aspetti più importanti del business.

La recente introduzione del Doppio pollice Su con cui possiamo votare film e serie che adoriamo, così come la classifica dei più visti nei vari Paesi o il pulsante Riproduci qualcosa, servono tutti a Netflix per capire che cosa apprezziamo, così da poterci proporre sempre nuovi contenuti. E tenerci lì, a vedere un film dopo l’altro, una puntata dopo l’altra. Aumentando il tempo di permanenza sulla piattaforma.

Ma lo strumento principale di cui Netflix (ma pure Amazon, Disney, Apple) si serve per fare questo è la nostra Cronologia di Visione: quello che vediamo dice quello che vorremmo vedere, e più guardiamo, più Netflix diventa brava a capire che cosa vorremmo guardare. E appunto impara i nostri gusti. Questo forse spiega perché l’azienda abbia reso così difficile alterarla, la nostra Cronologia di Visione. Difficile, ma non impossibile.

La pagina Attività di visione contenuti su Netflix: sulla destra, l'icona per fare Nascondi

Come cancellare o modificare la cronologia di Netflix

Togliere film o serie da quella che Netflix chiama Attività di visione contenuti si può fare, ma si può fare solo da browser e non dall’app dello smartphone, del tablet o dalla smart tv. Questo è il primo ostacolo: non è insormontabile, ma è necessario sapere dove cercare.

Dopo essersi collegati a netflix.com via computer, è necessario cliccare in alto a destra su Account; da qui non si deve accedere ad Attività di streaming recenti (come forse sarebbe logico fare), ma cliccare su Profili e filtro famiglia e poi su Attività di visione contenuti e Visualizza. Ci si troverà davanti a una lista dei contenuti visti, ordinati dal più recente, che si può scorrere praticamente all’infinito cliccando ogni volta su Mostra altri: accanto a ognuno c’è il pulsante Nascondi (l’icona è quella di un divieto), che è quello da cliccare. Se il titolo da nascondere è l’episodio di una serie, verrà chiesto se si desidera nascondere l'intera serie o solo quello specifico episodio. Cliccando in alto a destra, la stessa cosa si può fare con i contenuti votati.

Il pulsante Rimuovi dalla riga sull'app di Netflix per smartphone

A che serve modificare la cronologia di Netflix

Come spiegato dall’azienda, i contenuti nascosti “non saranno più visualizzati su Netflix come serie o film guardati, non saranno più utilizzati come riferimento per consigliare altri titoli” e anche “saranno rimossi dalla riga Continua a guardare”.

Gli ultimi due sono i motivi principali per cui fare questa cosa. Nel primo caso, può essere utile se qualcuno (un’amica, una figlia) con gusti diversi dai nostri ha visto dal nostro profilo qualcosa il cui genere proprio non ci interessa: rimuovere quel contenuto impedirà che ce ne vengano proposti altri simili. Nel secondo caso, ci libererà dall’ansia di sentirci in dovere di vedere quel film o quella serie che avevamo iniziato per curiosità, non abbiamo intenzione di finire e però non vogliamo che sia lì a farci sentire in colpa ogni volta che accediamo a Netflix. E pure a metterci in disordine la homepage.

A questo proposito, è utile sottolineare una differenza fra il rimuovere contenuti dalla Cronologia di Visione via browser e fare Rimuovi dalla riga (dei Continua a guardare) attraverso lo smartphone o la smart tv, che è una cosa che finalmente Netflix permette di fare. Il punto è che facendo così, il contenuto sparisce solo dai Continua a guardare ma invece resta nella Cronologia di Visione, continuando a essere utilizzato come riferimento per consigliarcene altri simili. Anche se magari non ci interessano.