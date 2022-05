Lavoro ibrido sì, però dove? E come e quando?

Lo smart working dopo la pandemia è destinato a restare: per il 90% delle aziende, rivela l’ultima indagine di Aidp – l’associazione italiana per la direzione del personale – si tratta di una modalità definitiva, e quasi il 58% tra neoassunti e dipendenti chiede la possibilità di lavorare da remoto come precondizione per accettare o continuare l’incarico. Finita l’emergenza, però, c’è bisogno di definire un quadro normativo stabile, che tenga conto anche delle questioni non risolte.

“Il punto oggi non è più rispondere alla domanda sulla necessità o meno dello smart working ma capire, e in qualche modo prefigurare, un autentico modello di lavoro smart e definire un nuovo equilibrio tra le diverse modalità di lavoro”, spiega Matilde Marandola, presidente nazionale di Aidp.

Le norme sullo smart working introdotte a seguito dell’emergenza pandemica sono infatti state prorogate fino a fine giugno. Ma cosa accadrà dopo? Secondo Aidp la prospettiva per la maggior parte delle realtà è l’introduzione della modalità ibrida tra lavoro in presenza e da remoto: il 38% delle aziende, infatti, ha affermato che i dipendenti potranno lavorare da remoto almeno 2 giorni a settimana e il 14% almeno 1 giorno a settimana. Negli altri casi, con percentuali minori, si va da 3 ai 5 giorni fino ad una presenza di un solo giorno al mese. Secondo Marandola “non è solo una questione di modalità lavorativa o di norme, ma è anche, forse soprattutto, un tema culturale. La ridefinizione dei tradizionali confini spazio-temporali dell’organizzazione del lavoro presuppone un adeguamento dei concetti tradizionali del lavoro, come ad esempio il tema dell’autonomia e della responsabilità dei lavoratori a fronte di un minor controllo. E il dato della nostra ricerca in questo senso è confortante, laddove si evince che il 75% delle aziende non predisporrà sistemi di controllo da remoto”.



Le aziende, sottolinea Aidp, stanno cambiando organizzazione e fisionomia per adeguarsi alla nuova modalità lavorativa ibrida. Il 30% ha già ristrutturato gli spazi fisici per organizzare il lavoro da remoto e il 27% sta provvedendo. Al contempo il 50% del campione ha già definito i requisiti minimi di idoneità dei locali privati quali luogo di lavoro da remoto ai fini della tutela della salute e sicurezza. Anche sul diritto alla disconnessione il report di Aidp rivela che il 42% delle aziende ha dichiarato di aver introdotto garanzie da questo punto di vista, mentre il 36% ci sta ragionando. Inoltre, il 46% ha intenzione di adottare suggerimenti e buone prassi specifiche per una migliore gestione del lavoro da remoto, come per esempio codici di condotta per i tempi e la partecipazione alle videoriunioni o per la gestione della corrispondenza mail. Dal punto di vista della regolazione del lavoro da remoto, solo il 19% delle aziende ha predisposto contratti collettivi in questo senso, mentre il 62% ha dichiarato di non avere accordi e un altro 19% ha avviato trattative con i sindacati.

Tra le questioni ancora aperte c’è quella degli infortuni. Come vengono considerati quelli che accadono mentre il lavoratore è in smart working? “Finora le tutele connesse al lavoro agile trovano quasi sempre la loro fonte nell'accordo individuale, che è pur sempre un contratto stipulato tra il lavoratore e il datore di lavoro”, osserva Marandola. “I lavoratori da remoto sono assicurati contro gli infortuni applicando i criteri di carattere generale validi per tutti gli altri dipendenti, col solo limite del rischio elettivo che è una delle cause di esclusione dalla tutela infortunistica Inail del lavoratore”, aggiunge. Con rischio elettivo si intende un comportamento contrario al buon senso adottato dal lavoratore, in conseguenza del quale si verifica l’infortunio sul lavoro. Secondo l’Inail, spiega la presidente di Aidp, “gli infortuni che si verificano mentre il lavoratore rende l’attività all’esterno dei locali aziendali e nel luogo prescelto dallo stesso sono tutelati se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa”: per capire se è davvero così bisogna risalire all’accordo individuale tra azienda e lavoratore. Se questo accordo non c’è, come può accadere nelle ipotesi di ricorso al lavoro agile “semplificato”, “l’Inail effettuerà specifici accertamenti per stabilire se l’attività svolta dal dipendente al momento dell’evento infortunistico sia comunque in stretto collegamento con quella lavorativa, anche se svolta all’esterno dei locali aziendali”.

Per il lavoro da remoto è fondamentale l’apporto della tecnologia, che “è diventata e deve essere ancora di più uno strumento molto potente, in grado di garantire eccezionali aumenti nella qualità della prestazione”, osserva Marandola.”Non tutte le organizzazioni, e quindi non tutti i lavoratori, erano o sono però pronti a questi cambiamenti dal punto di vista pratico. In molti casi si è registrata ad esempio una mancanza di attrezzature quali pc, stampanti, rete wifi”. Per Marandola “il Pnrr, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, stanzia per la prima missione dedicata a Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura la cifra di 49,86 miliardi e ha come obiettivo la modernizzazione digitale delle infrastrutture di comunicazione del Paese. Credo che queste risorse possano essere molto utili per colmare il gap digitale in cui molte organizzazioni tuttora vivono e anche per contribuire al reskilling di competenze informatiche e/o digitali che sono e saranno fondamentali per il futuro”.

Sono ancora diversi gli aspetti critici dell’applicazione pratica dello smart working: secondo l’Osservatorio dedicato del Politecnico di Milano, nel periodo di completa remotizzazione il 28% dei lavoratori ha sofferto di tecnostress e il 17% di over working, a dimostrazione del fatto che non si può parlare di lavoro agile senza aver definito un modello organizzativo e delle policy adeguate che lo rendano attuabile e positivo per tutte le parti interessate. Secondo lo studio di Cefriel, il centro di innovazione digitale del Politecnico, per impostare al meglio il nuovo corso dello smart working servono alcuni accorgimenti.

In primo luogo sarà necessario ripensare gli spazi aziendali prevedendo luoghi dedicati alle interazioni e luoghi di isolamento. Sarà poi necessario regolare i tempi di lavoro, evitando che lo smart working diventi lavoro da remoto senza vincoli di orario: ad esempio evitando le riunioni tra le 13 e le 14.30 o il coinvolgimento dei colleghi, salvo imprevisti, al di fuori dell’orario lavorativo e nel weekend. Infine, valorizzare le relazioni negli ambienti lavorativi e soprattutto ripensare i modelli di leadership: lo smart working ha infatti bisogno di una leadership generativa, empatica, attenta allo sviluppo e al benessere delle persone.

Fissati questi principi generali, nel concreto ci sono poi una serie di questioni pratiche da affrontare, legate soprattutto alla tecnologia. Per Alfonso Fuggetta, ceo e direttore scientifico di Cefriel, “spesso non si considera che le persone non possiedono tutti gli strumenti necessari per lavorare in remoto. Si tende a dare per scontato che tutti abbiano una connessione veloce, ma magari non tutti sanno usare correttamente i sistemi di document sharing o di videoconferenza”. Per Fuggetta sono quattro le aree su cui intervenire per una corretta gestione dello smart working. “La prima è quella infrastrutturale: ai lavoratori servono connessioni stabili, pc e altri device adatti all’attività lavorativa da remoto. In secondo luogo, chi lavora fuori dalla sede ha bisogno di piattaforme, come quelle di condivisione dei documenti. Il terzo livello è quello dei processi organizzativi, che dovrebbero essere il più possibile digitalizzati. Infine, il quarto livello è la cultura: bisogna approcciarsi in modo da sapere con certezza quali sono le attività che ha senso svolgere a casa e quali sono le modalità migliori di collaborazione. Non si può passare la giornata in una perenne videoconferenza”. I quattro livelli, sottolinea Fuggetta, “assumono ovviamente pesi e importanza diversa a seconda della tipologia di azienda e di attività lavorativa”. La sfida per i prossimi mesi, secondo il direttore del Cefriel, è trovare un equilibrio nella gestione del lavoro, e per farlo bisognerà “fare in modo che la digitalizzazione di processi e modalità operative diventi una realtà”.