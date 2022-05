Mestieri del futuro: il filosofo digitale

Cercando "filosofo" su Google, tra i suggerimenti compare una domanda non scontata: "Quanto guadagna un filosofo?". Già, perché quello del filosofo è un mestiere antichissimo, che oggi si apre a prospettive nuovissime. Anche lavorative.

"La filosofia ha a che fare con problemi aperti, che sono delimitati da fatti e numeri ma che non sono risolti né dagli uni né dagli altri. I problemi aperti sono tali per cui due persone possono essere informate, razionali e non testarde, e tuttavia ancora in ragionevole disaccordo circa la migliore soluzione", dice Luciano Floridi, ordinario di filosofia ed etica dell'informazione all'Università di Oxford, e di sociologia della cultura e della comunicazione presso l'Università di Bologna, dove dirige il Centre for Digital Ethics.

Nato a Roma nel 1964, Floridi, che ha appena pubblicato Etica dell’intelligenza artificiale - Sviluppi, opportunità, sfide (Raffaello Cortina editore) è l'esempio forse più noto di filosofo digitale, non solo perché si divide tra aule universitarie e piattaforme di streaming, ma anche perché il suo lavoro è una costante riflessione su alcuni temi classici della filosofia, declinati però secondo la realtà tecnologica in cui viviamo.

"Parlare di identità oggi, ad esempio, impone di considerare i dati personali, il nostro io digitale", osserva. È il concetto di "onlife", termine coniato da Floridi che connota una vita sempre connessa in cui il digitale è reale e il reale è (anche) digitale.

La filosofia oggi si muove lungo tre direttrici: "La prima affronta i problemi classici, rivisitati e risolti in modo nuovo. La seconda si occupa di problemi nuovi. La privacy, ad esempio: all'università nessuno della mia generazione l'ha studiata, oggi però è impossibile discutere di etica senza che si arrivi prima o poi alla privacy. E poi la terza, che secondo me riprende l'attività del filosofo prima che con Kant diventasse essenzialmente un professore universitario. Cartesio, Leibniz, Hobbes, Hume, avevano tutti altri lavori".

E dunque relazioni, esperienze, intuizioni non limitate al mondo accademico: "Il mestiere del filosofo è quello di essere un'interfaccia tra cose che normalmente non comunicherebbero tra loro. Pensiamo alle policy, alle strategie, ai modelli di business, alle priorità: sono tutti problemi aperti, dove il filosofo ha la sua perfetta collocazione".

Al filosofo digitale non serve l'erudizione ma la forma mentis che nasce dalla familiarità col pensiero critico. Floridi parla di "buon gusto": "Aiuta a identificare i problemi giusti, è il primo passo per trovare le soluzioni". Così il filosofo è di casa nelle organizzazioni, negli Stati, nelle grandi aziende, di solito in veste di consulente, chiamato a esprimersi sulle materie di sua competenza o come pensatore visionario, capace di immaginare futuri possibili. ù

O provare a interpretare il presente: ad esempio, i complottisti di Facebook potrebbero essere heideggeriani inconsapevoli?

"Una suggestione interessante. Heidegger ha quel linguaggio un po' da vate, che dietro lascia supporre un mistero. Sparge fumo, e nel fumo si nasconde di tutto, anche una realtà alternativa, che non ci è svelata. E poi c'è la sua posizione negativa contro scienza e tecnologia".

E che avrebbe pensato Wittgenstein di Alexa?

"In comune hanno il focus sul linguaggio, ma l'assistente vocale segna il tentativo di superare la scrittura, una forte tentazione delle aziende tech, consapevoli che tutti sanno parlare e riconoscere immagini, ma non tutti sanno leggere scrivere. È lì che vuole arrivare Alexa, nello spazio dei canti religiosi, delle icone della via crucis".

E TikTok?

"Qui la scrittura non c'è già più, l'approccio non è sincronico come per il testo ma diacronico. E il controllo della parola diventa molto più difficile".

Il metaverso si potrà spiegare con la teoria della simulazione di Baudrillard?

"Il virtuale è un sistema senza modello, una rappresentazione senza rappresentato - spiega Floridi - . Ma non credo che avremo un solo metaverso: saranno tanti, non comunicanti fra loro".

Reale e virtuale, originale e copia, unico o molteplice. Il digitale rimette in discussione categorie rimaste immutate per secoli, e con gli Nft è perfino troppo facile chiamare in causa Walter Benjamin e la sua opera d'arte nell'epoca della riproducibilità tecnica. “Il Non Fungible Token reintroduce il concetto di autenticità: peccato che lo faccia solo su alcuni oggetti d’arte, che così rischiano di diventare oggetti di serie A ancora più popolari di quanto siano già. Penso alla Gioconda, alla Marilyn di Warhol. Invece ci vorrebbero Nft di ogni oggetto d’arte, un po’ come fanno le Soprintendenze che catalogano anche il minimo reperto rinvenuto nel rudere più insignificante".

Pensare il digitale pone sfide intellettuali che coinvolgono l'etica, l'estetica, la teoria della conoscenza: "Ciò di cui abbiamo bisogno - sostiene Floridi - è una filosofia ricca, informata, controllata, all'altezza dei nostri tempi". Non può essere opera di ciarlatani, ma dev'essere elaborata da designer del pensiero, capaci di porre problemi e cercare risposte, per dare significato e forma al mondo. La sfida più grande è la politica: "È necessario ripensare la democrazia. Oggi non sta funzionando, e si vede ovunque nel mondo, dall'Ungheria a Le Pen, dagli Usa di Trump a Johnson. Servirebbe unire Platone, Machiavelli e Gramsci".

Troppo per una sola persona: "Nessuno ha tutte le competenze necessarie, bisogna per forza lavorare in gruppo, e d'altra parte costruire interfacce da soli è impossibile. Platone parlava del filosofo come kybernetes, colui che guida la barca. Ma sulla barca ci sono tanti marinai".

Rimane la domanda suggerita da Google: quanto guadagna un filosofo? "Niente, se lavora per i grandi della tecnologia. L'unico modo di conservare l'indipendenza di pensiero è offrire la propria competenza pro bono, per dare un piccolo contributo a un futuro che si spera migliore".

