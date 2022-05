In Italia nessuno assume quanto Amazon

"Sono entrata in azienda a 34 anni. All'inizio quello che mi spaventava era il rapporto con la tecnologia: venivo da un altro settore, facevo l'interprete e l'educatrice per l'infanzia". Nadia Archip lavora nel centro Amazon di Castel San Giovanni. È in azienda dal 2011, un anno dopo l'avvio delle attività italiane del gigante dell'e-commerce. Racconta la sua esperienza sfoderando un gergo aziendale anglofono fatto di picker, packer, inbound, outbound e career change.

"Il lavoro di magazzino non è sempre facile, ma qui ho trovato attenzione al benessere del lavoratore e soprattutto alla formazione: ho potuto provare tanti ruoli e sono cresciuta. Oggi come Team Lead gestisco circa 240 persone".

Archip è una degli oltre 14.000 dipendenti a tempo indeterminato di Amazon in Italia, 4.500 dei quali assunti nel corso del 2021. Sono divisi tra i 50 centri di smistamento e distribuzione, gli uffici direzionali di Milano, il centro di assistenza di Cagliari, l'innovation lab di Vercelli, i centri di sviluppo di Torino e Asti e i data center in Lombardia.

Alla fine del 2019 i dipendenti a tempo indeterminato erano 6.900: in due anni sono più che raddoppiati. Secondo uno studio stilato da The European House - Ambrosetti, Amazon è l'azienda privata che ha creato più posti di lavoro in Italia nell'ultimo decennio. E nel computo non sono inclusi i "driver", i dipendenti dei corrieri che consegnano la merce. Sono più di 15.000. A loro appartengono i volti che i clienti associano al logo della freccia, e questo l'azienda lo sa molto bene. Per questo i corrieri che vogliono lavorare per Amazon devono conformarsi a un codice di condotta: vietato ricorrere a finte partite IVA o padroncini e stipendio d'ingresso fissato a un minimo di 1.670 euro lordi, più indennità.

Il 2021 di Amazon Italia non verrà ricordato solo per la crescita della forza lavoro, però, ma anche per la stagione di proteste culminata nello sciopero della filiera del 22 marzo, il primo al mondo. I sindacati protestavano contro i carichi di lavoro, in particolare degli addetti alle consegne, e per affermare il proprio ruolo decisionale e di rappresentanza.

"La partecipazione è stata alta tra i driver, storicamente più sindacalizzati, un po' meno tra i dipendenti diretti. Allo sciopero si è arrivati perché si era interrotta la discussione con l'azienda", racconta Danilo Morini del Dipartimento Merci Filt CGIL nazionale, responsabile della trattativa con Amazon. "Il risultato c'è stato: il 15 settembre, grazie alla mediazione del Ministero del Lavoro, abbiamo firmato con Amazon il primo protocollo sulle relazioni industriali".

Un secondo sciopero, indetto per la vigilia del Black Friday a novembre 2021, è stato invece scongiurato grazie alla chiusura di un accordo con più di cento aziende che consegnano i pacchi per conto di Amazon, rappresentate da Assoespressi.

C'è ancora molto da fare, dicono dalla CGIL Filt, ma la soddisfazione di aver ristabilito "la normalità delle relazioni industriali" è evidente.

"Alla direzione italiana di Amazon riconosciamo la disponibilità al dialogo e la volontà di cambiare approccio nel corso del 2021", dice Morini. "Come ha detto il Ministro Orlando, sappiamo chi è Amazon e da dove viene, ma va sempre ricordato che nel nostro paese il lavoro e la rappresentanza dei lavoratori li abbiamo nella Costituzione".

Il riferimento è agli Stati Uniti, dove lo scontro fra Amazon e i dipendenti è invece ai massimi storici. Emblematico caso di New York, dove a inizio aprile il voto dei lavoratori ha portato alla fondazione della ALU, il primo sindacato interno ad Amazon Usa. L'iniziativa è capeggiata da Chris Smalls, che nel 2020 organizzò le proteste contro l'assenza di misure anticovid nel magazzino in cui lavorava: Amazon lo licenziò in tronco. La sua è una delle tante storie che arrivano da oltreoceano, dove la multinazionale prova in ogni modo a limitare l'organizzazione sindacale: propaganda, licenziamenti mirati, fino all'idea di censurare parole come "sindacato" o "stipendi" in un'app di chat interna per dipendenti. Misure che negli Stati Uniti sono in larga parte consentite, ma che in Italia sarebbero persino illegali.

Le filiali italiane di Amazon faranno pure capo alla stessa conglomerata, insomma, ma è come se operassero su un altro pianeta.

"Amazon non è il diavolo e non è l'acqua santa, ma una cosa va riconosciuta. L'azienda non lucra sui salari e il livello di contenzioso su paghe e sicurezza è bassissimo. Non si può sovrapporre l'esperienza americana a quella italiana", dice Morini. In Italia, aggiunge, Amazon può essere l'esempio virtuoso per l'intero settore della logistica. "L'unicità di Amazon sta nel rapporto con la tecnologia: nei magazzini ci sono mansioni nuove e ruoli innovativi", conclude Morini. "All'azienda ora chiediamo un protagonismo contrattuale: se vuole, Amazon può giocare un ruolo molto importante nella ridefinizione dei contratti nazionali per tutto il settore".