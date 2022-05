Nuovi Lenovo Yoga: fra portatili e trasformabili spunta anche un all-in-one

Lenovo ha svelato la nuova gamma di computer della linea Yoga per il mercato italiano: portatili, convertibili e anche un all-in-one per l’utilizzo domestico.

Tutti i dispositivi sono dotati di sistema operativo Windows 11 e fra tutti spiccano lo Yoga Slim 9i da 14”, che fra l’altro ha anche certificazione carbon neutral, gli Slim 7i Pro X e Slim 7 Pro X, pensati per la creazione di contenuti in mobilità, lo Slim 7i Carbon e appunto l’inedito AIO 7 (la sigla sta per all-in-one), un pc da scrivania.

Il nuovo Lenovo Yoga Slim 9i

I computer portatili

Il primo pesa meno di 1,4 kg, è dotato di touchscreen Oled da 14 pollici (con risoluzione sino a 4K), processori sino a Intel Core i7 di 12esima generazione, 16/32 GB di RAM e un’autonomia che secondo quanto dichiarato dovrebbe superare le 14 ore (con ricarica veloce: 15 minuti di carica per 2 ore di autonomia). Per lo Yoga Slim 9i, il listino parte da 1899 euro.

Gli Slim 7i Pro X e Slim 7 Pro X, che partono rispettivamente da 1399 e 1599 euro, hanno sempre display da 14” (ma IPS e con risoluzione sino a 3K) ma oltre alla scheda grafica integrata sono dotati anche di una GeForce RTX 3050; si differenziano fra loro perché lo Slim 7i Pro X si basa su architettura Intel Core, mentre lo Slim 7 Pro X è dotato di AMD Ryzen 6000.

Infine c’è lo Yoga Slim 7i Carbon, che segue la scia di molti ultraportatili visti nell’ultimo anno: è fatto di lega di magnesio e carbonio, così da contenere il peso sotto i 1000 grammi, e ha pannello IPS da 13,3” con risoluzione 2.5K e processori Intel di 12esima generazione; in questo caso, prezzi da 1399 euro.

Il Lenovo Yoga Slim 7i Carbon

Il computer per la casa

E però, la novità più interessante è forse il nuovo Yoga AIO 7: è un computer desktop con display 4K IPS da 27” in grado di ruotare di 90 gradi, sollevarsi e inclinarsi grazie al design flessibile della cerniera. Il processore è un AMD Ryzen 6000, che può essere abbinato a una scheda grafica Radeon RX 6600M e ha doppi altoparlanti JBL da 5W. Per portarselo a casa e sistemarlo sulla scrivania (o in salotto) servono almeno 2599 euro.