Simonetta Di Pippo, l’astrodiplomatica che prepara le future generazioni spaziali

Sopra i venti di guerra, lo spazio non si ferma. E mentre il destino di tante collaborazioni internazionali accusa l’instabilità politica della Terra, oltre il cielo una certezza c’è: in una quindicina d’anni lo spazio diventerà una trillion economy. Il suo impatto non riguarderà solo gli ambiti direttamente connessi, ma interesserà pressoché ogni aspetto della nostra vita.

Missione di pace per AstroSamantha: "Nello spazio con i russi. Forse faremo una passeggiata insieme" di Elena Dusi 11 Aprile 2022 di Elena Dusi

“Dopo oltre 35 anni nel settore, ancora mi emoziona, perché ogni giorno è diverso dal precedente”. Significativo che a dirlo sia Simonetta Di Pippo, una che gli affari spaziali non solo li conosce, ma li gestisce da una vita. Romana, classe 1959, laurea in astrofisica a La Sapienza, Di Pippo ha diretto, prima e unica donna a farlo, i programmi di Volo Umano dell’Agenzia spaziale europea (fino al 2011), quindi, per otto anni, l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio extra-atmosferico – “mi hanno definita un’astrodiplomatica”, dice. Da marzo è direttrice dello Space Economy Evolution Lab, o SEElab, il laboratorio di SDA Bocconi fondato nel 2018 da Andrea Sommariva (scomparso nell’agosto del 2021) per studiare l’economia extra-atmosferica e le sue ricadute economiche. E per preparare le nuove generazioni a gestirle, un’altra testimonianza dell’espansione, certa, del settore.

“Già oggi la space economy è la spina dorsale dell’economia del futuro – sottolinea Di Pippo - SDA Bocconi ne ha una visione strategica e ha sposato la mia idea di sviluppare il settore dal punto di vista educativo e di ricerca in modo multidisciplinare, cross-cutting e interconnesso. Credo sia un connubio senza paragoni: ci consentirà di sviluppare il SEElab come un centro di eccellenza nazionale, regionale e mondiale, attraverso il rafforzamento delle collaborazioni già avviate da Sommariva e l’avvio di altre molto strategiche dal punto di vista della sinergia di competenze. Al contempo, ci permetterà di educare i futuri leader del settore con un approccio unico”. Inizia la missione di Hubble, il telescopio che ci ha fatto innamorare dello Spazio di Riccardo Luna 24 Aprile 2022 Almanacco dell'Innovazione - 24 aprile 1990di Riccardo Luna

E con un ruolo cruciale, visto che le professionalità dello spazio vanno costruendosi, meglio, inventandosi giorno dopo giorno. Non è retorica: presto le orbite più vicine alla Terra diventeranno ambito di sfruttamento commerciale, con basi dedicate allo sviluppo di farmaci, nuovi materiali, intrattenimento. Ai satelliti, sempre più piccoli e numerosi – nel solo 2020 ne sono stati lanciati 1283, un record – saranno deputate la salvaguardia del Pianeta, le telecomunicazioni, la mobilità. Anche la declinazione più pervasiva di internet, l’IoT, sarà “spaziale”.

Trasformare questo potenziale tecnologico in un sistema produttivo richiederà uno sforzo importante per rielaborare intere catene di competenze. “C’è fame di esperti da parte delle società che si occupano di spazio” conferma Di Pippo. “Il tessuto industriale italiano ha bisogno di giovani preparati, ai quali direi che lo spazio è un mondo competitivo, molto settoriale da un lato, ma dove, al contempo, si agisce ad ampio spettro. Bisogna saper gestire situazioni contingenti e mantenere un occhio alle questioni strategiche di medio-lungo termine, per capirne in anticipo gli sviluppi. La sfida, appunto, è educare la generazione futura in modo trasversale”.

È la drammaticità del momento a dare ragione a chi, della diplomazia extra-atmosferica dell’Onu, è stata la voce per anni. Inevitabile domandarsi, a proposito di visione di medio-lungo termine, come la guerra si rifletterà oltre l’atmosfera: “sono una profonda sostenitrice della collaborazione internazionale e lo strumento della space diplomacy andrebbe usato al massimo delle sue potenzialità, soprattutto in questo momento”. Un momento in cui, lo dimostrano la sospensione di missioni congiunte come la russo-europea ExoMars o il blocco dei “passaggi” a bordo dei razzi Sojuz, lo spazio rischia di tornare un presidio conflittuale: “sulla Stazione spaziale internazionale astronauti di diversa nazionalità sono dipendenti l’uno dall’altro e la cooperazione è fondamentale per la loro stessa sopravvivenza. Auspico che questo approccio venga mantenuto da tutti i partner e che la Iss rimanga un esempio di space diplomacy, dove si lavora per il bene comune. Certo, se oggi avessimo un sistema in grado, per esempio, di fare il reboost della Stazione, proposta che avevo messo sul tavolo quando ero alla guida del Volo Umano dell’Esa, avremmo un ruolo politico più importante, se non cruciale”. Una lezione strategica per gli studenti? “Si parta da una constatazione: in soli dieci anni lo spazio è cambiato profondamente. Oggi c’è molto più interesse commerciale per l’orbita bassa terrestre, e un interesse crescente per l’esplorazione del Sistema solare, vale a dire Luna, Marte, asteroidi. Si affaccia sulla scena il ruolo dell’astronauta ‘privato’. Sono fatti che ribadiscono la centralità strategica del settore, a livello politico ed economico. I futuri leader dovranno sapere gestire questa convergenza e prepararli è una sfida essenziale per la sostenibilità del settore e dell’economia di domani. Una sfida che ho voluto raccogliere assieme a Bocconi”.