Samantha Cristoforetti, tiktoker dallo Spazio con citazioni di Star Trek e Spiderman

“Il profilo è un’idea di Samantha, che lo cura da sola e si fa le riprese da sola”: ci hanno detto così, dall’Agenzia spaziale Europea, quando abbiamo chiesto qualche informazione in più sull’arrivo della celebre astronauta italiana su TikTok.

Sì, perché Cristoforetti non è sbarcata solo sulla Stazione spaziale Internazionale, ma pure sul social network del momento, quello usato ogni mese da oltre un miliardo di persone nel mondo: l’account @astrosamantha è stato aperto il 12 aprile e da allora ha raccolto circa 4,5 milioni di visualizzazioni e quasi 140mila follower.

La tua amica astronauta di Riccardo Luna 27 Aprile 2022 di Riccardo Luna

tiktok: il primo video di Samantha Cristoforetti

La citazione di Star Trek (e di Spiderman)

Su TikTok, Cristoforetti racconta un po’ di “dietro le quinte” della vita da astronauta: come si mangia nello Spazio, come ci si tiene in forma, pure come si usa la toilette. Dall’ESA ci hanno appunto spiegato che “Samantha stessa ha avuto l'idea di aprire un account su TikTok” e che “l'idea era quella di raggiungere un pubblico giovane e accrescere il loro interesse per l'esplorazione spaziale e la ricerca spaziale”.

E soprattutto ci hanno confermato che “l'account resterà attivo anche durante la missione Minerva a bordo della ISS” e che l’astronauta si occupa praticamente di tutto: “Le riprese vengono effettuate direttamente da lei, che decide i contenuti insieme con un team di ESA e ASI (l’Agenzia spaziale Italiana, ndr)”, cui spetta poi la parte di editing e produzione”.

Non ne abbiamo la certezza, ma onestamente sospettiamo (e un po’ speriamo) che siano “made in Cristoforetti” anche due delle citazioni che accompagnano i video di @astrosamantha.

La prima è nella bio del profilo, dove lei stessa si descrive come una “European Space Agency Astronaut” che sta “boldly going where no Tiktoker has gone before”: la traduzione in italiano è “per arrivare là dove nessun tiktoker è mai giunto prima” e il riferimento è a Star Trek, perché l’equipaggio dell’astronave Enterprise voleva appunto “arrivare là dove nessun uomo è mai giunto prima” (in inglese, “to boldly go where no man has gone before”).

tiktok: come ci si allena nello Spazio

In alcune clip, invece, Cristoforetti si definisce “your friendly astronaut on TikTok”, cioè “la tua amichevole astronauta di TikTok”: qui il riferimento è probabilmente ai fumetti di Spiderman, in cui Peter Parker si definiva (e ogni tanto si definisce ancora), “your friendly neighborhood Spiderman”, cioè appunto “il tuo amichevole Uomo Ragno di quartiere”.