Wordle ha portato "decine di milioni di nuovi utenti" al New York Times

La notizia, dopo mesi di viralità assoluta, era arrivata il primo febbraio: il New York Times aveva comprato Wordle, il gioco di parole inventato dal quasi omonimo Josh Wardle per hobby. E diventato nel giro dell’autunno 2021 e dell’inverno seguente un fenomeno globale, dando origine a decine di cloni e applicazioni più o meno truffaldine. A quanto pare l’operazione ha pagato, almeno nel breve termine.

Decine di milioni di nuovi utenti al sito del Times

Lo stesso quotidiano della Grande Mela, che da giugno sarà guidato dal nuovo direttore Joseph Kahn, ha infatti annunciato che il semplice ma geniale puzzle game in cui bisogna indovinare la parola del giorno da cinque lettere in sei tentativi ha portato in dote “decine di milioni” di nuovi utenti nel primo trimestre dell’anno. Gente, questo l’aspetto importante, che è stata in qualche modo condotta all’interno dell’ecosistema del NYT.

Wordle è infatti ancora sostanzialmente uguale a sé stesso: è stato semplicemente “trapiantato” in una sezione dei giochi sul dominio principale della testata, contribuendo dunque ad alimentarne il traffico online. Non solo traffico: quei numeri hanno condotto a un trimestre record in termini di abbonati per i giochi.

Nonostante Wordle sia gratuito avrebbe a quanto pare convinto molte persone a sottoscrivere lo speciale abbonamento che il gruppo riserva ai soli giochi fra cui il celebre cruciverba e “Spelling Bee” (una sfida a comporre più parole possibili con sole 7 lettere a disposizione), che costa 25 dollari l’anno o 75 centesimi a settimana.

Wordle è una storia d'amore che viene da molto lontano di Riccardo Luna 13 Gennaio 2022 di Riccardo Luna

In tre mesi 387 mila nuovi abbonati

Nel complesso, il trimestre per il gruppo editoriale è stato di successo: si sono aggiunti 387mila nuovi abbonati digitali, inclusi quelli dall’Athletic, il più interessante progetto giornalistico degli ultimi tempi che racconta lo sport, tutto lo sport, in modo trasversale e appassionato. Così il Times è salito a 9.1 milioni di abbonati per un totale di 10.4 milioni di abbonamenti fra carta e vari pacchetti digitali, con il fatturato della parte digitale cresciuto del 26%.

Le acquisizioni - su tutte il mezzo miliardo sborsato a gennaio per acquisire appunto The Athletic, fondato nel 2016 dagli ex dipendenti dell’app Strava Alex Mather and Adam Hansmann - hanno ovviamente contribuito a ridurre l'utile netto dell'azienda a 4.7 milioni di dollari contro i 41.1 milioni di dollari dell'anno precedente. Ma la nuova testata sportiva ha portato in dote 1.2 milioni di nuovi abbonamenti.

Wordle, il puzzle game che tutti stanno giocando di Lorenzo Fantoni 08 Gennaio 2022 Videogiochidi Lorenzo Fantoni

Ricavi aumentati del 13,6% spinti dal digitale

I ricavi sono aumentati tuttavia del 13.6% a 537.4 milioni di dollari (nello stesso periodo dello scorso anno erano stati 473), quelli derivanti dalla sola pubblicità del 20% e con la pubblicità online a +12.6% ma anche un’ottima performance di quella su carta (+30.9%).

A scendere sono stati il fatturato per gli abbonamenti all’edizione cartacea (-2.9%) e alla vendita delle singole copie. I costi operativi sono invece saliti di quasi il 18% a 496.4 milioni.

Insomma, se anche Wordle dovesse fisiologicamente perdere attrattiva e utenti nel corso del tempo, l’affare - stimato intorno al milione di dollari - sembrerebbe aver già dato frutti importanti.