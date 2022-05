Elon Musk dopo le minacce ricevute dalla Russia: "Se dovessi morire..."

“Se dovessi morire in circostanze misteriose, è stato bello conoscervi”. Lo ha scritto - ovviamente su Twitter - Elon Musk, che del social network è appena diventato unico proprietario dopo un’offerta di 44 miliardi di dollari.



If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022

L’imprenditore, nonché l’uomo più ricco del mondo, ha avvertito i suoi 91,5 milioni di follower in seguito a un comunicato diffuso da

“I terminali Starlink di Elon Musk sono stati consegnati ai militanti del battaglione nazista Azov e ai marine ucraini a Mariupol con degli elicotteri - sostiene Rogozin - Stando alle informazioni in nostro possesso, la consegna è stata effettuata dal Pentagono. Elon Musk, dunque, è coinvolto nel sostegno delle forze fasciste in Ucraina. E per questo, Elon, ne risponderai come un adulto. Non importa quanto farai lo sciocco”.

Rogozin si riferisce ai terminali Starlink di SpaceX che garantiscono una connessione satellitare a banda larga. Poco dopo l’invasione della Russia, Elon Musk ha inviato numerosi terminali in Ucraina per aiutare il governo di Zelensky a ristabilire la connessione internet nel Paese. All'inizio della guerra, come ha scritto anche il Washington Post, decine di migliaia di modem satellitari sono stati hackerati dalla Russia. Il 26 marzo scorso Elon Musk scriveva che Starlink, invece, ha resistito a tutti gli attacchi hacker. Un'affermazione confermata da un importante ufficiale del Pentagono.



Non esiste nessuna prova a sostegno di ciò che afferma Rogozin riguardo la consegna avvenuta a Mariupol e il coinvolgimento del Pentagono. Tuttavia non è escluso che i satelliti Starlink abbiano un ruolo cruciale nella resistenza ucraina , come ha scritto in passato il quotidiano britannico The Telegraph: il sistema offerto a Kiev da Elon Musk consentirebbe di guidare i droni che poi bombardano i carri armati, gli altri mezzi e le installazioni degli aggressori.

Conoscendo Elon Musk, il modo in cui usa Twitter, e la natura delle sue affermazioni su questo social network, la frase sulla morte “in circostanze misteriose” si può considerare un’ironica denuncia di quanto avvenuto. Poco dopo i tweet di Musk sulla vicenda, Rogozin ha reso privato il suo account Twitter.



Sorry! I will do my best to stay alive. — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022

Elon Musk ha sfidato Putin: l'ironia di Twitter sul duello surreale

La madre dell'imprenditore, Maye Musk, che recentemente ha difeso il figlio da un articolo del New York Times che ha ricostruito, ha scritto su Twitter: "Tutto questo non è divertente". Il figlio l'ha rassicurata: "Scusa! Farò del mio meglio per restare vivo". E Musk ne ha approfittato per contrattaccare: "Sul serio, quanto sei duro se non riesci nemmeno a gestire 280 caratteri di critica?".ha radici lontane nel tempo e - letteralmente - nello spazio. Nel 2014 Rogozin ha affermato provocatoriamente che gli Stati Uniti avrebbero avuto bisogno di “un trampolino” per lanciare i loro astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale, vista la dipendenza dal trasporto offerto dalla Soyuz russa. Sei anni dopo,, Elon Musk ha affermato ironicamente: “Il trampolino funziona!” Lo scorso marzo invece, Musk ha usato Twitter per sfidare “a duello” Putin: “in palio c’è l’Ucraina”, ha scritto l’imprenditore . Una provocazione, anche questa, che aveva fatto saltare i nervi proprio a Rogozin. Il direttore del Roscosmos - l’Agenzia spaziale russa, appunto -per rispondere al Ceo di Tesla e SpaceX: “Tu, piccolo diavolo, sei ancora giovane. Sei troppo rammollito per competere con me, sarebbe solo una perdita di tempo”.Quella battuta sul duello “corpo a corpo” con Putin, di cui è nota la passione per il judo, è costata a Musk anche, il leader ceceno Ramzan Kadyrov, che su Telegram ha scritto: “Elon Musk ti consiglio di non misurarti con Putin, sei un avversario molto più debole”.