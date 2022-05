Davvero Facebook smetterà di tracciare la nostra posizione? Sì, però no

A inizio maggio, molte persone sono state avvisate da Facebook (via mail o con una notifica, immagine più sotto) che “a breve Amici nelle Vicinanze, gli avvisi meteo, la cronologia delle posizioni e la localizzazione in background non saranno più disponibili”.

Significa che il social network smetterà di tracciare la nostra posizione nel mondo reale? No: significa semplicemente che smetterà di farlo per queste specifiche funzioni.

Cercare gli amici nel mondo

Amici nelle Vicinanze, introdotta nel 2014, consentiva agli iscritti di condividere la loro posizione in tempo reale con gli amici (e di vedere la loro): sapendo che una persona era a poca distanza, si poteva magari decidere di incontrarla dal vivo. Nel tempo, altri hanno introdotto funzionalità simili (per esempio: Snapchat con Snap Map, Apple con Trova i miei Amici) e il successo di Amici nelle Vicinanze è andato scemando. Che sarebbe il motivo per cui Facebook ha scelto di non supportarla più: secondo quanto spiegato da 9to5Mac, Meta avrebbe deciso di abbandonare queste funzionalità perché “poco usate” e poco apprezzate.

È possibile, ma anche è probabile che la società di Mark Zuckerberg abbia deciso di portarsi un po’ avanti e prevenire eventuali critiche, accuse, indagini da parte degli Stati (soprattutto dell’Unione europea), che da un paio d’anni a questa parte hanno messo nel mirino i servizi più invasivi offerti dalle piattaforme social, quelli che hanno un impatto sulla privacy, che hanno a che fare con il riconoscimento facciale o appunto con la posizione delle persone nel mondo.

La notifica di Facebook sulle novità relative al tracciamento della posizione

Che cosa succederà da fine maggio

Quali che siano le (vere) ragioni, resta il fatto che “Amici nelle Vicinanze e gli avvisi meteo non saranno più disponibili dopo il 31 maggio 2022” e “le informazioni che hai condiviso e che sono state utilizzate per queste esperienze, tra cui la cronologia delle posizioni e la localizzazione in background, non verranno più raccolte (dopo il 31 maggio 2022, ndr), anche se le hai abilitate in precedenza”.

Da Facebook hanno ricordato agli iscritti che “puoi accedere alla tua cronologia delle posizioni e scaricarla in Accedi alle tue Informazioni fino all’1 agosto 2022” e soprattutto che dopo quella data “tutte le informazioni sulla cronologia delle posizioni o sulla localizzazione in background che hai condiviso in precedenza verranno eliminate”.

Come detto all’inizio, quel che è importante capire è che “Facebook continuerà comunque a raccogliere informazioni sulla posizione per altre esperienze”: sarebbe stato strano il contrario, visto che questi dati sono fra gli strumenti principali usati dai social per profilare le persone, capire i loro gusti e anticipare i loro desideri. E anche darci la sensazione che i nostri telefoni ci stiano ascoltando e spiando.