Non solo calcio: Sorare si allarga ad altri fanta-sport con gli NFT

Dopo il notevole successo del fantacalcio combinato con la blockchain, che a fine 2021 generava 30 milioni di dollari di scambi mensili ed è molto apprezzato anche in Italia (terzo Paese più attivo), Sorare ci riprova e cambia in qualche modo campo.

Il prossimo passo è andare dal rettangolo al diamante tipico del baseball: la startup, nata nel 2018 e quotata oltre 4 miliardi di dollari, ha stretto un accordo con la MLB, la più antica lega americana di baseball, e il primo gioco free-to-play basato sugli NFT della Major League sarà rilasciato nel corso dell’estate 2022. È una mossa non da poco, perché apre a Sorare un bacino d’utenza che potrebbe essere addirittura più ampio di quello del calcio: negli USA il baseball è insieme uno sport, un passatempo nazionale e un’istituzione. La formula di gioco sarà più o meno la stessa: lo scopo del fantabaseball sarà creare una squadra di NFT che meglio rappresenti i giocatori della Major League per “connettersi ancora di più con gli atleti, i club e la lega durante l'esperienza live delle partite”.

L’idea, come per il fantacalcio, non è solo quella di spingere le persone a collezionare NFT, ma anche avvicinarle alle squadre e ai giocatori più amati. E pure premiarle, con la possibilità di vincere ricompense settimanali che si trasformino in esperienze concrete, nel mondo reale.

In crescita di oltre il 30% da un mese all’altro

La partnership dovrebbe ovviamente avere ripercussioni positive pure sulla Major League, perché anche Sorare ha un bacino d’utenza non indifferente: la piattaforma può contare su una comunità di 1,7 milioni di utenti registrati in 184 Paesi, i cui numeri sono cresciuti di oltre il 30% al mese, ogni mese negli ultimi 12 mesi.

Nicolas Julia, co-fondatore e amministratore delegato di Sorare, ha ricordato che “il legame tra gli americani e il baseball è duraturo” e che “il baseball è sempre stato all'avanguardia delle nuove tecnologie e innovazioni: siamo orgogliosi che la MLB abbia scelto Sorare per portare un gioco NFT ai fan di tutto il mondo”. Un dettaglio interessante, sottolineato sempre da Julia, è che “da una parte, la MLB è stata per decenni in prima linea nei giochi interattivi, e dall’altra nel mondo del baseball esistono alcune delle forme più antiche e consolidate di memorabilia sportiva: questi due fatti dimostrano quanto i fan vogliano possedere il gioco ed esserne parte”. Cosa che da questa estate si potrà iniziare a fare.