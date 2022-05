Da robot a camion, Optimus Prime fatto di Lego è un vero Transformer

Dopo la DeLorean di Ritorno al futuro, Lego fa un altro salto indietro nel tempo, ancora una volta negli anni Ottanta, per dare vita a uno dei protagonisti del cartone animato Transformers: Optimus Prime, il leggendario Commander a capo degli Autobot.

Il nuovo set Lego, in arrivo il primo giugno prossimo al prezzo di 169,99 euro, è composto da 1508 pezzi ed è un prodotto Creator Expert, la linea dell’azienda danese pensata per gli adulti e per gli amanti delle repliche in mattoncini di oggetti iconici: dalla leggendaria Vespa al Colosseo fino alla mastodontica riproduzione del Titanic affondato nel 1912.



Con Optimus Prime, Lego colpisce di nuovo al cuore un’intera generazione cresciuta con i cartoon degli anni Ottanta, nell'epoca - in Italia - dell’ascesa delle tv private. Quei bambini incollati alla tv in passato, ritroveranno oggi, da grandi, un modellino estremamente dettagliato.



Sia nella modalità robot, sia in quella camion, la somiglianza con il personaggio originale è straordinaria, e questo forse è l’unico punto debole del set, che è così fedele da rischiare - alla vista dei più distratti - di non sembrare immediatamente un gioco Lego. Una sensazione, questa, sicuramente attenuata nel momento in cui, per esempio, si apre il torace al robot.



La cosa più interessante di questo set Lego, è che si tratta di un prodotto 2-in-1 che si trasforma davvero da camion a robot, e viceversa, senza dover staccare nemmeno un mattoncino. Una caratteristica che piacerà a chi intende acquistarlo non tanto per farci giocare i propri figli ma per metterlo in mostra: potrà decidere di esporre il Transformer in entrambe le modalità, modificando il suo aspetto in pochi secondi grazie a 19 punti di snodo che, tra le altre cose, permettono al robot di aprire il torace per mostrare la matrice di comando e di muovere gli arti.



Anche nel caso di Optimus Prime l’azienda danese ha pensato a degli accessori che arricchiscono e rendono ancora più realistico il set: c’è il blaster ionico, la matrice di comando dell’Autobot, un’ascia Energon, un cubo Energon e un jetpack.



Optimus Prime nella modalità camion misura 15 cm di altezza, 27 cm di lunghezza e 12 cm di larghezza. In modalità robot, il modello è alto 35 cm.